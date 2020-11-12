''Estetiğim yok ama arada küçük dokunuşlar yaptırıyorum''

Magazin sayfalarından duymaya alışkın olduğumuz, içerisine kesmeli biçmeli işlemlerin girmediği genel uygulamaların adı küçük dokunuşlar oldu. Valla bizim ünlülerimiz istediği kadar estetiğim yok desinler bu uygulamalar bal gibi de estetik uygulamalardır. Hatta tam adı MEDİKAL ESTETİK uygulamalardır.

Hem ülkemizde hem dünyada medikal estetik uygulama sayıları önceki yıllara kıyasla rekor kırıyor. Benim kliniğim Nişantaşı’nda. Neredeyse her binada medikal estetik alanında çalışan bir klinik mevcut ve hepsi de iş yapıyor. Bu iş nasıl başladı? Neden medikal uygulama sayıları her yıl artıyor? Küçük dokunuşlardan kastımız neler bu yazımda sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum.

Günümüz metropol yaşantısında en değerli şey vakit. İnsanlara vakit yetmiyor. Ameliyatlar çoğu zaman iş-güç ayarlanılması gereken durumlar. Estetik gibi hayati olmayan durumlarda özellikle ciddi bir problem yoksa ameliyatsız bir çözüm arayışına giriyor. Bu da her geçen gün medikal estetik uygulama sayılarının artmasını ve yeni kliniklerin açılışını sağlıyor. Rekabetçi ortam, dijital dünya, bilgiye ulaşmanın kolaylığı kendimizi bu alanda oldukça geliştirmemizi sağladı. Artık kaşları ok gibi fırlayan şeytani ifadeler görmüyoruz sokakta.

Neler girer bu küçük donuşların içine?

1-Toksin uygulamaları

Botoksu bırakın duymayanı yaptırmayan dahi kalmadı. Ağırlıklı olarak üst yüz gençleştirmede kullandığımız botoks diş sıkma, terleme gibi ekstra alanlarda da kullanılıyor

2-Dermal dolgu uygulamaları

Neredeyse saçın başladığı yerden tırnak ucumuza kadar her yere dolgu yapabiliyoruz. O kadar ilerledi ki bu dolgu işi. Alın dolgusu ile alın bombeleştirmeye, çene ucu dolgusu ile gıdı azaltmaya, kulak memesi kırışıklarından, el sırtı gençleştirmeye kadar bir çok alanda kullanıyoruz.

3-Vitamin uygulamaları

Asıl amacımız burada cildi nemlendirip parlak göstermek. Kliniklerde türlü türlü isimler mevcut bu uygulamalar için. Nem aşısı diyen var, mezoterapi diyen var(en doğru isim bence bu çünkü tekniğin tıbbi adı budur), gençlik aşısı, paris ışıltısı.. Aslında hepsi hyaluronik asit bazlı karışımların pazarlama isimleri.

4-Cihazlı uygulamalar

Dermapenler, dermarollerlar, lazerler, odaklı ultrasonlar, cihazlı cilt bakımları..Bunlar da küçük dokunuşlar uygulanan kliniklerde çokça yapılan uygulamalar.

8 yılın ardından gözlemlerimi paylaşmam gerekirse, medikal estetik uygulamalarını yaptıran insanlar sadece kendilerinin en iyi versiyonunu yakalamaya çalışıyorlar. Başka insanlara benzemek istemiyorlar. Bu yüzden estetiğim yok diyorlar. Ben değişmeye çalışmıyorum, kendimle barışığım demek istiyorlar.

Medikal estetiğin amacı tam olarak budur sevgili okur. Düşük iyileşme süreleri, kalıcı olmayan tamamen geri döndürülebilir uygulamalar sayesinde kişinin yüzünden negatif ifadeleri silip hastaları mutlu etmek. Kişinin yaşı ne olursa olsun olabileceği en iyi versiyonu elde etmeye çalışırız.