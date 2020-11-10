Estetik ve eş durumu

Dün gazetede bir demeç okudum. Bir ünlü oyuncumuz şaka yollu “ Burnumu yaptırırsam eşim beni boşar “ diye demeç vermiş. Ben de mesleğimdeki sekizinci yılımın sonunda ikili ilişkiler konusunda biraz deneyim biriktirdim diye düşünüyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim.

Bu anlatacağımı daha çok orta yaş hastalarımda yaşıyorum. Gençler birbirlerine karşı çok daha rahatlar. Mesela çene dolgusu planlıyoruz. Hastaya işlem öncesi bilgi veriyorum bir kaç gün şişlik ödeminiz olacak diye. Hastadan şu tarz bir cevap geliyor. “Hocam; kocam 10 gün sonra bir iş seyahatine gidecek, O ara yaparsak harika olur. “ Soruyorum kaç yıldır evlisiniz? 20 yıl diyor. Bu neyin gizemi? Diyorum. Yanıt alamıyorum.

Ben prensip olarak hasta görüşmelerini tek yapıyorum. Özellikle karı-kocaları asla birlikte almamaya çalışırım. Bunun bir kaç nedeni var. Öncelikle eşler sanıldığı kadar birbirlerine dürüst değiller ve yargılanmaktan hoşlanmıyorlar. Fakat birbirlerini yargılamaktan asla çekinmiyorlar.Mesela kadın dudak dolgusu yaptırmak istiyor adam direk kestirip atıyor sen böyle güzelsin diye. Beni de rencide etmemek için şöyle bir cümle sıkıştırıveriyor araya. “Hocam siz öyle yapmazsınız ama görüyoruz televizyonlarda kadınlar dolgudan ağzını açamıyorlar” Ortam geriliyor. Kadın adamı susturmaya çalışıyor. Adam zaten benim kliniğimde olduğu için çok mutsuz. Belli ki zorla getirilmiş. Estetik yaptırmak sadece bize keyif katması gereken bir durumken ben dahil odada ki herkes gergin durumda oluyor. Halbuki kadın daha önce 5 kere dudak dolgusu yaptırmış adam farkında bile değil. Bunun tam tersi de kadın tarafından ters tepebiliyor. Adam karısının her şeyi yaptırmasını istiyor. Hatta karısının sormadığı şeyleri de soruyor. Hocam sizce benim karıma jawline yakışır mı? Hocam geçen sefer şakak dolgusu yapmıştınız biraz daha eklemek ister misiniz? Bu tarz gereğinden fazla destekleyici hareketler de kadın tarafından “Beni beğenmediği için mi bu kadar şey yaptırmamı istiyor?” gibi algılanabilir.

Hastayla birebir görüşmenin verdiği dürüstlük ve şeffaflık sonucunda tıbbi işlemlere bağlı olası komplikasyon risklerini de azaltıyoruz. Mesela 2 aylık sevgili bir çift düşünün. Kadın klinikte en sık yaptığımız işlemlerden olan yanak dolgusu için gelmiş olsun.Fakat kadının yanaklarında 10 yıl önce yaptırdığı kalıcı bir dolgu olsun. Eğer görüşme sırasında sevgilisinden çekinip bana bu bilgiyi vermezse aynı bölgeye yapılacak geçici dolgu bizim için felaket ile sonlanabilir. Çünkü kalıcı dolgu üzerine geçici dolgu yapmak her zaman bir risktir.

Son olarak estetik yaptıran kadınlar bu tarz uygulamaları gerçekten kendilerini iyi hissetmek için yaptırıyorlar. Kendilerinin en iyi haline ulaşabilmek için. Asla kocasına kendini beğendirmek değil amaç. Bu benim çok hoşuma giden bir durum. Kişilerin yüzündeki negatif ifadeleri sildiğiniz zaman ifadelerini daha doğru yansıtabiliyorlar. Nedir bu negatif ifadeler? Yorgunluk, sarkıklık, üzgünlük ve kızgınlık. Negatif ifadeleri ne kadar silebilirsek o kadar genç, pozitif, fresh, dinlenmiş ve en önemlisi özgüvenli oluyorlar. Ağırlıklı olarak medikal estetik yaptıranlar kadınlar olduğu için toplumdaki özgüvenli kadın sayısı artmış oluyor. Buna hizmet eden bir sektörde çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.