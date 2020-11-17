Öpülesi dudaklar

Dudaklar her zaman kadın estetiğinin önemli bir parçası olmuştur. Medikal estetik kliniklerine başvuruda en tepe sıralarda yer alan bu uygulama aynı zamanda hastaların da sahte sonuçlardan en korktuğu uygulamadır. Hayalimiz dolgun ve sınırları belirgin nemli bir dudak yaratmakken sokakta gördüğümüz bu tek parça, sosis gibi şiş dudaklar nasıl oluyor? Dünyanın her yanında onbinlerce estetik doktoru yüzbinlerce dudak dolgusu yapmışken bu bilgi birikimle bu kadar kötü sonuçlar nasıl oluşuyor? Bugün size dudak dolgusu uygulamaları hakkında hastalarımdan en çok gelen 13 soruyu ve bu soruların cevaplarını yazdım.

1- Sadece üst dudak dolgusu yaptırabilir miyim?

Sadece üst dudak dolgusu isteği özellikle gençlerden bir istek. Alt dudağın yeterli hacime sahip olduğunu düşünüp bunu üste yaparak dengelemek istiyorlar. Fakat bu tarz bir işlem hastayı sahte bir görüntüye sokacaktır. Çünkü üst dudağın alt dudaktan daha büyük olduğu bir ırk türü yoktur. Doğal sonuçlar için mutlaka alt dudağa da dolgu yapmak istiyoruz.

2- Benim dudaklarımı bu fotoğraftaki dudağa benzetebilir misiniz?

Hastam bana bu soruyu sorup telefonunu çıkartmaya çalıştığında daha fotoyu göstermeden cevabım bellidir. Hayır! Dudak dolgusu sonrası dudağınızın neye benzeyeceğini aynaya bakarak anlayabilirsiniz. Çünkü sonuç kendi dudağınızın bir boy büyüğü olacaktır.

3-Hocam gülerken dudağım içeri kıvrılıp kayboluyor. Bunu tedavi edebilir miyiz?

Güzel bir gülüşte damak fazla gözükmez ve dudak içeri dönmez. Dudağın boyu ne olursa olsun içi boş ise gülerken içeri dönecektir ve kaybolacaktır. Ağız etrafındaki kasların gücü ekstra fazla olan bu hastalar dolgu ve botoks uygulamaları ile tedavi edilebiliyor.

4-Gülerken alt dişlerim fazla gözüküyor. Bunu tedavi edebilir miyiz?

Nasıl ki üst dişlerin fazla gözükmesini estetik bulmuyorsak alt dişlerin de fazla gözükmesi estetik bulunmaz. Alt dişlerin fazla gözükmesinin en önemli sebebi alt çenedeki güçsüzlüklerdir. Yani çenenin küçük ve geri olmasıdır. Çene küçük ve geri olduğunda dudağı aşağı çeken kaslar güçlenip gülümseme sırasında alt dişlerin fazla gözükmesine neden olur. Böyle bir durumda öncelik mutlaka çene dolgusunda olmalıdır. Önce tedavi edildiğinde sadece alt dişlerin fazla gözükmesi değil yüzün diğer yüz kısımlarına oranı da daha doğru olacaktır. Çenesi küçük hastalara önce dudak dolgusu yapılırsa çene olduğundan daha küçük duruyor bu da istenmeyen bir görüntüye yol açıyor.

5-Hocam dudağımda bir asimetri var. Beni çok rahatsız ediyor. Buna ne yapabiliriz?

Asimetrilerine takmış hastalar bizim için tedavisi en zor gruptaki hastalar. Asimetriyle ilgili en önemli anlaşılması gereken durum herkesin yüzünün az yada çok miktarda asimetri içerdiğidir. Dünya üzerinde tamamen simetrik bir yüz bulunmamaktadır. Bundan dolayı da asimetri bir hastalık değil yaradılışımız gereği olması gereken bir durumdur. Dudaktaki asimetriler sadece volüm kaynaklı ise daha simetrik hale getirmek mümkün ama dudaklar birbirinin ayna görüntüsü asla olmayacaktır. Dudağın pozisyonu belirleyen onlarca anatomik yapı bulunuyor. Özellikle elmacık kemiklerinde bulunan asimetriler, kas gücü farklılıkları, yatışa bağlı olan kayıplar yüzde sadece dudakta değil bir çok yerde asimetrilere neden olmaktadır. Animasyon yani konuşma ve mimik yapma durumlarında insan gözü bu asimetrileri normal değerlendirir ve görmez. O yüzden ufak çaptaki asimetrileri kafanıza takmayın.

6-Gebeler dudak dolgusu yaptırabilir mi?

Hamilelere bu tarz uygulamalar yapılmıyor.

7- Doktor bey uzun süredir dudak dolgusu yaptırmak istiyorum ama ağrı işi kafamı kurcalıyor. Çok mu ağrılı bu işlem?

Medikal estetikteki işlemlerin büyük kısmı iğnelidir ve tüm işlemlerde bir miktar ağrı beklenir. Ağrıyı azaltmak için bir çok metodumuz mevcut. Öncelikle işlemden önce lokal anestezik krem ile hastamızı uyuşturuyoruz. Kremle uyuşma sonrasında içinde lokal anestezik olan dolgu maddemizi seçiyoruz. Dolguyu uygularken kıl gibi incecik bir iğne ucu ile uygulamamızı yapıyoruz. Dolgunun içerisinde bulunan lokal anestezi ekstra bir uyuşukluk sağlayarak işlemin minimal acı ile geçmesi sağlanır. Hiç mi ağrısı yok? Var elbet; fakat 8 yıldır ağrısı yüzünden tek bir hasta bile yataktan kalkıp “hocam ben bu işleme devam edemeyeceğim” dememiştir.

8-Ertesi gün iş var, toplantılar var. İşlemden sonra dudaklarım nasıl gözükecek?

Ertesi gün az yada çok bir ödeminiz olacaktır. Açıkçası bunu engellemenin bir yolu yok. Kaç gün olacağı da kişiden kişiye değişiyor. Bazen 1-2 gün bazen 5-7 gün şişliğiniz ve morluklarınız olabilir. Morluk tüm iğneli işlemlerde olabilen tamamen doğal, hiç bir problem yaşanmadan kendiliğinden iyileşen medikal bir durumdur.

9-Kaç tüp dolgu yapacağız hocam?

Dudağa hafif bir volüm vermek yada çok büyütmek arasında ki fark sadece dolgu miktarı değil. Bazen çok büyük gözüken ama içi çok boş, kırışık dudaklar oluyor. Bu dudaklara yaptığınız dolgu çoğu zaman sadece boşlukları dolduruyor ve dudağın şişliği geçtiğinde dudak eski haline dönmüş gibi oluyor. Bu tarz dudaklara hafif bir volüm vermek için bazen 2-3 tüp dolgu gerekebilir. O yüzden dolgu miktarına hep muayene sonrası karar verilir.

10-Dudak dolgusunu seviyorum. Ama yaşım çok genç her 6-9 ayda bir dolgu mu yaptıracağım?

Enjekte edilen maddenin adı hyaluronik asit. Yani kendi dokunuzu, kollajeninizin yapılmasını tetikleyen bir madde. Yapılan her enjeksiyondan sonra yeni dolguya olan ihtiyaç adım adım azalacaktır. Bu aslında ”İşlemi tekrar etmez isek ne olur?” sorusunun da cevabı olmuş oluyor. İşlemi tekrar etmezseniz bile daha iyi gözüküyorsunuz.

11-Erkekler de dudak dolgusu yaptırıyor mu?

Erkekler kadınların yaptırdığı her uygulamayı yaptırıyor. Çünkü kadın ve erkek aynı şekilde yaşlanır. Erkeklerin dudaklarının çok volümsüz olması arzulanan bir durum değildir. Ayrıca fazla ince dudaklar insanları sinirli ve agresif gösterir.

12-Beğenmez isek ne olacak?

Geçici dolguların en sevilen yanı geri dönüştürülebilir olmalarıdır. Çok basit enjeksiyonla tüm dolgu eritilebilir.

13-Hocam dudak dolgusunu çok istiyorum ama bıyık bölgemin şişmesinden çok korkuyorum. Bu neden olur?

Bıyık bölgesinde oluşan şişlik dudak dolgusu sonrası en istenmeyen durumdur. Bunun bir kaç nedeni var. En önemlisi arka arkaya fazla dolgu uygulamasıdır. Dolgu uygulamaları arasında mutlaka ara verilmelidir. Tek seferde yapılacak fazla dolgu uygulaması da bıyık bölgesinde şişliğe neden olur. Dudağa uygun ürünlerin seçilmemesi de bıyık bölgesine kaçma yapacaktır. Özellikle dolgu uzun kalsın diye gereğinden sert ürünlerin seçildiği durumlarda da bu gözükmektedir. Dudağın yapısına uygun ürünleri seçip uygun aralıklar ile uygulama yapıldığında bir sorun beklemiyoruz.