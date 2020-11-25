El estetiği

Kliniğimde uzun süredir bütünsel güzellik kavramını uyguluyorum. Bence en önemli şey burada hastayı doğru yönlendirebilmek. Eğer hastanın hayalindeki güzellik anlayışı istediği işlem sonucunda olmaz ise burada tek suçlu onu doğru yönlendirmeyen doktordur. Mesela nazolabial bölgesindeki çöküklük şikayeti ile kliniğe gelen bir hasta o çizgilerin kendisini yorgun gösterdiğini düşünüyor olabilir ve o bölgeye yapılan dolgu uygulaması sonrasında hastanın yorgunluğunda hiç bir değişim olmayacaktır. Bizim görevimiz hastayı çok iyi dinleyerek hangi uygulamayı neden istediğini öğrenmek ve uygun işlemi yapmaktır.

Genel olarak hastaların bize gelme amaçları daha iyi gözükmek. Bana “Doktor bey ben elimi gençleştirmek istiyorum” diye gelen hasta sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Hep ben onları yönlendirdim ve sonuçlarından mutlu oldular. Bugün size bütünsel güzelliğin olmaz ise olmazlarından; el estetiğinden bahsedeceğim.

Ellerimiz her koşulda yüzümüz ile birlikte dışarıdan gözüken bir parçamız. Estetik olarak bütünsel güzelliği tamamlaması adına ellerin sağlıklı gözükmesi çok önemlidir. Peki biz yaşlandığımızıda ellerimize ne oluyor?

Yaşlandığımız zaman ellerimizde oluşan belirtiler yüz bölgesinden çok da farklı değil aslında. Deri yaşlandıkça nemini kaybediyor. Özellikle içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminden dolayı Corona savar dezenfektanlar ellerin ekstra deforme olmasına yol açıyor. Artan sabun kullanımı yaklaşan kış mevsimi derken hem yaşlanmaya bağlı hem de covid koşullarından dolayı ellerimiz ekstra kuruyor. Elleri hassas hastalarda durum daha da vahim saat başı nemlendirmesine rağmen elleri iyi gözükmeyen hastalar biliyorum.

Nemlendirmenin önemini herkes biliyor. Bunun yeterli gelmediği durumlarda biz devreye giriyoruz. Ellerimizi nasıl daha sağlıklı gösterebiliriz? Cevap modern tıbbın uzun süredir kullandığı bir metod alan mezoterapilerde saklı. Mezoterapi cildin orta tabakasını tedavi etmek demek. Kuruluk şikayeti ile bize gelen hastalarımıza hem yüzde hem de ellerde güvenle bu metodu kullanabiliyoruz. İçerisinde hyaluronik asit ve cilt için gerekli amino asit,vitamin, mineral, peptit karışımı olan ilaçları hastanın kuruluk durumuna göre miktar ve seans ayarlaması yaparak uyguluyoruz. Oldukça ağrısız ve kısa süren bu tedavi 3-4 seans sonrasında ortalama 6 ay bir iyilik hali sağlıyor.

Ellerin iyi gözükmesi sadece nemli gözükmesiyle olmaz tabii ki. Yaşlandıkça eller oldukça damarlı ve tendonlu gözükür. Bu fazla damarlı görüntüyü de dolgular ile azaltabiliyoruz.

Korumak tamir etmekten daha kolay. Peki ellerimizi nasıl koruyacağız? Ellerin korunması için en önemli faktör güneş kremleridir. Güneşin zararlı uv ışınları el derisini hasarlar ve kollajen miktarını azaltır. Bu da uzun vadede buruşuk bir görüntüye neden olur. O yüzden düzenli güneş kremi kullanmak hem ellerimiz hem de yüzümüz için oldukça önemlidir. Fiziksel bariyer olarak hem de soğuğa bağlı maruziyeti azaltmak adına eldivenler de çok değerli.