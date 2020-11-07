''Ne estetiği, daha 15 yaşındayım!''

Özellikle sosyal medyayı aktif kullandığımdan lise çağındaki kızlar ailelerine ısrar edip bana ve benim gibi estetik doktorlarına gelmeye çalışıyorlar. Aile rızası olsun ya da olmasın ben 18 yaş altı kozmetik hastası kabul etmiyorum. Ancak legal olarak aile onayı alındıktan sonra her türlü tıbbi uygulama yapılabilir. Şu tarz mesajlar çok alıyorum: ''Hocam annem ne belge lazımsa imzalayacak. Dudak dolgusu yaptırmak istiyorum ya da ameliyatsız burun estetiğine uygun muyum hocam?''

Bu yılın best model kazananı Melisa İmrak daha 15 yaşında. Yarışmayı kazandıktan sonra “Estetik yaptırmadım” açıklamalarıyla gündeme oturdu. Melisa daha 15 yaşında ve çok güzel bir kız. Boyu 1.80 yani kemik yapısı çok güçlü. Bir insanın kemik yapısı güçlü olduğunda özellikle de Melisa gibi yağ oranı düşükse elmacık kontürü ve çene hattı harika bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu da akla hemen dolguları getiriyor. Ben estetik yaptırdığını düşünmüyorum. Gerçekten çok iyi bir genetiğe sahip. Özellikle gülüşünden yola çıkarak, dudakların kadın estetiğindeki önemini, Melisa’nın yüzüne baktığınızda bir daha anlıyorsunuz.

Melisa gibi güçlü kemikli insanlar estetiğe başlama yaşını öteleyebilirler. Çünkü güçlü elmacıklar yüzdeki sarkmaları hep geciktirecektir ya da kuvvetli çene kemiğinden dolayı 3-5 kilo alsa dahi gıdısı çıkmayacaktır. Ama kemik yapısı bu kadar güçlü olmayan insanlarda durum değişiyor. Mesela 25 yaşında bir hastayı ağız kenarları aşağı bakıyorken yani üzgün pozisyonda yakaladığımızda hemen tedavi etmek istiyoruz. Biliyoruz ki beklediğimiz her dakika üzgün surat ifadesi artacaktır. Bu da kişinin çevresinden sürekli olarak ”Neye canın sıkıldı?, Niye surat asıyorsun?” gibi sorulara maruz bırakacaktır. Sabit bir yaş veremem. Ancak bir problem varsa hemen başlanılmalı.

Örneğin 20 yaşında botoks yaptırmazsanız 40 yaşındaki botoks uygulaması zaten sizi mutlu etmez. Çünkü çizgileriniz oturmuş olur. Botoks uygulaması oturmuş çizgileri açan bir uygulama değil. İnsanlar hep kişinin ne kadar çok çizgisi var ise o kadar botoksa ihtiyacı var gibi düşünüyor. Tam tersi, çizgiler oturdukça, botoksun olumlu etkileri azalıyor.