Yazdan çıkmış ciltleri onarmanın yolları

Geçtiğimiz pazar deri ceketlerimi aradı gözüm. Yazın bunaltıcı sıcakları gitmiş esintili ve soğuk bir havaya bırakmıştı kendini. Bu havanın cildimiz için anlamı büyük. Artık tamir zamanı!

Bu yazın diğer yazlar gibi olmadığı oldukça açık. Corona virüs pandemisinden sonra sıkılan bünyeler hiç yüzmediği kadar yüzdü, güneşlenmediği kadar güneşlendi. Sosyalleşme ile birlikte artan kötü beslenme, düzensiz uyku saatleri derken cildimizi normal yazlara göre daha fazla yıprattık. Peki iş işten geçti mi? Yoksa cildimize verdiğimiz hasarları geri çevirmenin gerçekten bir yolu var mı ?

Öncelikle cildimizi hasarlayan şeyleri sıralarsak bunlardan korunmanın ve tamir etmenin yolları da daha anlaşılır olacaktır.

1- Güneş

Yaydığı UV ışınları ile cildimizin lekelenmesine, kurumasına, kırışmasına, kanser olmasına yol açıyor. Korunmanın yolu ise basit. Yaz kış demeden güneş kremini düzenli kullanmak

2-Stres

Stresli durumlarda vücudumuzun kortizon seviyeleri yükseliyor. Bu da cilt sağlığı için oldukça kötü bir durum. Stresiniz yüksek olduğunu hissediyorsanız ve bunla başa çıkamıyorsanız medikal bir destek almanın zamanı gelmiş olabilir.

3-Alkol ve tütün tüketimi

Alkol birçok zararının yanında cildi dehidre ediypr yani susuz bırakıyor. Nemsiz bir cilt de ışıltısız bir cilt anlamına geliyor. Özellikle alkolü aralıklı ve ayarında tüketmek cilt sağlığı için önemli. Alkolle birlikte mutlaka bolca su içilmesi gerekiyor.

4-Uyku

Vücudumuzun bütün tamir mekanizmaları uykuda çalışır. Bakmayın siz motivasyon konuşmacılarının günde 4 saat uyuyorum dediğine. Günde 7-8 saat uykudan azının kanser yaptığını gösteren onlarca araştırma var. Uykunuzu mutlaka alın!

5-Hareketsizlik

Düzenli spor yapmamak cildin ışıltısını alan nedenlerden. Mutlaka sporu hayatınıza sokun. Zaten pandemide hangimiz kilo almadık ki ?

6-İşlenmiş şeker

Basit şekerler vücudun birçok tamir mekanizmasını bozuyor. Cilt sağlığına verdiği hasarlar, kolajen azalması, elastin azalması bunlardan sadece bir kaçı. Cildinizin gergin ve ışıltılı durmasını istiyorsanız beyaz şekerden kaçının!

Gene de bu maddelerin tamamına ya da birkaç tanesine uymadık ve cildimizin ışıltısını geri kazandırmak istiyorsak deriye ihtiyacı olan, kaybettiği maddeleri vermek lazım. Bu tedavilere mezoterapi yani vitamin uygulamaları deniyor. Çok küçük iğneler ile cildin altına derinin ihtiyacı olan hiyalüronik asit, vitaminler, mineraller ve peptitler hasar durumuna göre birkaç seans enjekte ediliyor. Bunun sonucu olarak ışıltı tekrar kazanılıyor. Bu uygulama hem hasarlanmış ciltlere hem de cildin kalitesini korumak adına ara ara yapılıyor.

Unutmayın korumak tamir etmekten kolay. Siz siz olun cildinize gereken önemi verin.