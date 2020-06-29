Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇocuk Sağlığı Haberleri Çocuklardaki göz probleminin asıl nedeni nedir?
29.06.2020 - 17:17 |

Çocuklardaki göz probleminin asıl nedeni nedir?

Teknolojinin gelişimiyle birlikte gözlerimizi daha çok kullanmak zorunda kalmamız nedeniyle görme bozuklukları tanı almakta artık daha da kolaylaştı. Ancak çocukluk döneminde göz muayenelerinde hala çok büyük ihmaller yaşanmaktadır. Göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay konu hakkında bilgiler verdi.

Çocuklardaki göz probleminin asıl nedeni nedir?
ABONE OL

Göz sağlığı konusunda son yıllarda daha bilinçli olsak da ileri yaşlara kadar görme azlığının farkında olmadan hayatını sürdüren kişiler ile sık olmasa da karşılaşmaktayız. Genelde olan görüş; çocuklarda görme bozukluklarının olmadığı ve okul çağı öncesinde çok belirgin bir sorun yok ise göz muayenelerinin yapılması gerekmediğidir ve bu çok büyük bir yanılgıdır.

Yetişkinlerde olabilen her göz hastalığı bebek ve çocuklarda olabilmektedir. Bunlar katarakt, göz tümörü, göz tansiyonu, hipermetropi, astigmatizma gibi geniş yelpazede sıralanabilir. Hatta çocuk özellikle bir rahatsızlık dile getirmez ise veya öğretmen tarafından farkedilen bir sorun olmadı ise muayene yaşı çok daha geç dönemlere bırakılmaktadır. 

Bebek ve çocuk göz muayenelerinde aile etkisi çok önemlidir. Bir bebeğin veya çocuğun görüp görmediği ve görmesinin ne kadar sağlıklı olduğunu muayene etmeden anlamak mümkün değildir ve bu muayene göz doktorlarınca yapılmalıdır. Yani belli aralıklarla çocuk doktoruna götürülerek yaptırılan muayenedeki göz sağlığı kontrolü çok doğru ve yeterli değildir.

Eksiklikler doğurabilir ve sonuçta geri dönüşümü olmayan problemlere yol açabilmektedir. Burada yapılması gereken bir bebek doğumdan sonraki ilk 6. ayda genel bir göz kontrolü için göz doktoruna muayene ettirilmelidir. Bu dönemde sonra yıllık kontrollerin önemi büyüktür. İlk 9 yaş bir çocuğun göz sağlığı açısından altın dönemidir. Bu dönemde fark edilen göz problemleri daha kolay tedavi edilmekte ve göz tembelliği oluşumu engellenebilmektedir. Yıllık kontrole götürülemeyen çocuklarda  okul çağı öncesi en azından 3 muayene seansı mutlaka yapılmalıdır. Bunlar ilk 6 ay, 3 yaş ve 5,5 yaş dönemleridir. 

Bilinçli ebeveynler ile hastalıkların erken tanı ve tedavileri mümkün olabilmektedir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde eşinizle birlikte hızlı bir iletişim içine girebilirsiniz. Yoğun bir gündeminiz olabilir. Tepkilerinizi kontrol etmelisiniz. İkili ilişkilerinizde denge arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Ticari görüşmeler yapabilirsiniz. Anlaşmalarda dikkatli olmanız gerekebilir. Akşam saatlerinde daha eğlenceli programlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki gündeminiz yoğun olabilir. İletişimin kendiliğinden aktığı bir gündesiniz. Gün içinde yapacağınız programlar sizi rahatlatacaktır. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Beraber çalıştığınız kişilerden yardım alabilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız uğraşlarla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yoğun bir haberleşme içinde olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha kolay riskler alabilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcamalar yapacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla sohbet etmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde ailenizle ilgili haberler alabilirsiniz. Ev hayatınızda hareketli bir gündem sizi bekliyor. Eskiden kalma konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eğitim konusunda yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Sabah saatlerinde yazışma ve konuşmalar sizi fazlasıyla meşgul edebilir. Hazırlayacağınız sözleşmelerde dikkatli olmanızda fayda var. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinizle ilgilenme fırsatı bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde görüşmeler de yoğunluk olabilir. Ticari konularla ilgili anlaşmalar gündeme gelebilir. İş hayatınızda alacağınız destekler nedeniyle hafiflemiş hissedebilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Kişisel niyetlerinizi rahatça ortaya koyabilirsiniz. İletişimden kaynaklı aksaklıklara dikkat edin. Ticari konular gündeme gelebilir. Kişisel hassasiyetiniz olduğu konulara yönelmek isteyeceğiniz zamanlar var. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle planlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı iletişim problemleriyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Alınan kararlarda dikkatli olmakta fayda var. Gizli düşmanlar olabilir. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Kendi iç dünyanıza yöneleceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde rahatlatıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili görüşmeler içinde olabilirsiniz. Sabah saatlerinde hızlı ve kendiliğinden akan iletişim söz konusu. İş hayatınızda alacağınız destekler sizin daha rahat ilerlemenize neden olacaktır. Mesleki gruplar ön plana çıkabilir. Akşam saatlerinde aşk ilişkilerinizle ilgilenebilirsiniz. Keyif alacağınız ortamlarda olmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde yoğun bir gündeminiz olabilir. İletişimin hızlı aktığı zamanlar var. Gün içinde hedeflerinize ulaşmak için uygun koşullar oluşacak. Sağlam temeller atmak isteyeceksiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla plan yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde görüşmelerin yoğun olduğu zamanlar olabilir. Ticari anlaşmalar yapabilirsiniz. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz zamanlar var. Keşfetmek ve anlamlandırmak için yolculuklar planlayabilirsiniz. Gün içinde etrafınızdaki kişilerle düşüncelerinizi paylaşmak size iyi gelecektir. Akşama doğru keyifli konular söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kriz yaratan koşullar oluşabilir. Sabah saatlerinde hızlı akan iletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen gösterin. Parasal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Akşam saatlerinde aşk hayatınız canlanabilir. Yeni ortamlara girebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluKimselere Güvenemiyorsanı
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkYanak küçültme
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşOrcik, köme, cevizli sucuk
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanSporun psikolojideki yeri
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanGüçlü kadın olmak
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşHavuz yapımı
Esra Ertuğrul
Esra ErtuğrulBebekler için krep tarifi
Pınar Karahan
Pınar KarahanKlasiklere sığındık
Veteriner Hande Mutlu
Veteriner Hande MutluBen bir kediyim
Oğuz Kara
Oğuz KaraÖnlemek ödemekten ucuzdur!
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yumurta sarısını kullanıp beyazını çöpe atıyorsanız dikkat! Bu yöntem işinize yarayacak

Yumurta sarısını kullanıp beyazını çöpe atıyorsanız dikkat! Bu yöntem işinize yarayacak

İzmir bombası tatlısını artık tüm ülke biliyor! Frambuazlısı bile hazırlanıyor

İzmir bombası tatlısını artık tüm ülke biliyor! Frambuazlısı bile hazırlanıyor

Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman... Bu listede tüm yöresel yemekler var!

Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman... Bu listede tüm yöresel yemekler var!

Emine Çubukçu, Women to Watch Europe 2020 listesinde!

Emine Çubukçu, Women to Watch Europe 2020 listesinde!

Sıradaki Haber