Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliğine ne iyi gelir?
10.02.2021 - 16:50 |

Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliğine ne iyi gelir?

Demir eksikliği toplumda sıklıkla ortaya çıkan rahatsızlıklardan birisidir. Demir eksikliğinden kaynaklı olarak pek çok belirti ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı demir eksikliğinin belirtileri iyi bilinmelidir. Demir eksikliği şikayeti yaşayan kişiler internet üzerinden demir eksikliğine nelerin iyi geldiğinin araştırmasını yapmaktadırlar. Peki demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliğine ne iyi gelir? İşte demir eksikliği ve demir eksikliğine iyi gelen bütün detayları derledik.

Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliğine ne iyi gelir?
ABONE OL

Vücutta ihtiyaç duyulan demirin eksikliğinden dolayı ortaya çıkan rahatsızlığa demir eksikliği denilmektedir. Demir eksikliği pek çok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Demirin vücut için oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Vücutta pek çok önemli görev yer almaktadır. 

Demir eksikliği belirtileri nelerdir?

1) Ciltte kuruluk yaşanması

Ciltte kuruluk meydana gelmesi en önemli demir eksikliği belirtilerinden biri olarak kabul edilir. Demir vücudumuzda direkt olarak cilde etki eder ve cildin daha nemli ve parlak görülmesini sağlar. Demir eksikliğinde ise ciltte kuruluk meydana gelmektedir. Bundan dolayı demir eksikliğinin en büyük belirtilerinden biri olarak kabul edilir. 

2) Halsizlik

Sık olarak halsizlik şikayetinden müzdaripseniz demir eksikliğinden şüphelenebilirsiniz. Halsizlik de aynı şekilde demir eksikliğinin en belirgin belirtilerinden birisidir. Özellikle istirahat halinde dahi ortaya çıkan halsizlik demir eksikliğinin işareti olabilir.

3) Konsantrasyon sorunu

Gün içinde bir işe fazla dikkatinizi veremiyor musunuz? Konsantrasyon şikayeti yaşayanlar da yine demir eksikliğinden şüphelenebilir. Vücutta demir eksikliği söz konusu olunca dikkat eksikliği ile birlikte konsantrasyon sorunu da ortaya çıkar. Buda kişinin gündelik yaşamını önemli ölçüde etkiler. 

4) Ağız yaraları

Demir eksikliğini bir diğer belirtisi de ağız da yaraların ortaya çıkmasıdır. Ağzın özellikle kenarlarında yara ile birlikte çatlaklar da meydana gelebilir. Bu durumda yine demir eksikliğini düşündürebilmektedir. Demir eksikliğinin fazla olduğu zamanlarda ağız yaraları kendini belli eder.

5) Saç dökülmesi

Son aylarda saç dökülmesi şikayeti yaşıyorsanız vücudunuzda demir eksikliği yaşanıyor olabilir. Demirin vücutta az olması sonucunda ortaya çıkan bir belirti olan saç dökülmesi de bu şikayet için önemli bir tanı kriteridir. Eğer sık sık saçlarınız dökülüyorsa mutlaka bunun için bir uzmana başvurmanız gerekmektedir.

6) Ellerde ve ayaklarda karıncalanma

Ellerinizde ve ayaklarınızda karıncalanmalar yaşıyorsanız bu durum da yine demir eksikliğinin sinyali olabilir. Demir eksikliği olan kişilerde ellerde ve ayaklar karıncalanma olduğu tespit edilmiştir. Bu belirti de yine bu şikayet için önemli bir tanı kriterdir.

Demir eksikliğine ne iyi gelir?

1) Pekmez

Pekmez demir eksikliğine iyi gelen ve en faydalı gıdalardan birisi olarak bilinir. Pekmez saf hali ile demir bakımından en zengin gıdalardan birisidir. Bundan dolayı her sabah demir eksikliğine karşı bir kase pekmez tüketebilirsiniz. Pekmez bol bol kan yapar ve kansızlığa oldukça iyi gelir. Uzman doktorlar tarafından da pekmez demir eksikliği şikayeti yaşayan kişilere önerilir.

2) Yeşillik

Bol bol yeşillik tüketerek demir eksikliğini doğal yollardan tedavi edebilirsiniz. Yeşilliğin her türü bir sağlık deposu olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı yeşilliği bol tüketerek demir eksikliği tedavisinde önemli bir yol kat edebilirsiniz. Yeşilliği etin yanında da bol tüketebilirsiniz. Et ile birlikte yeşillik tükettiğiniz durumlarda demir emilimini engellemiş olursunuz. Böylece vücudunuza yeterli miktarda demir girer. Bu şekilde demir eksikliğinize karşı etkili bir tedavi seçeneği uygulamış olursunuz.

3) Kuru meyve

Yapılan araştırmalar sonucunda demir eksikliğine iyi gelen kuru meyveler tespit edilmiştir. Her gün kuru meyve tüketerek demir eksikliğinizi tedavi edebilirsiniz. Kuru meyveler en sağlıklı atıştırmalıklardan olarak kabul edilmektedir. Kuru üzüm özellikle demir eksikliği için birebir olarak kabul edilir. Sık sık kuru üzüm ve benzeri kuru meyveleri tüketerek gün içerisinde demir eksikliğinizi giderebilirsiniz.

4) Ispanak

Ispanak demir bakımından en zengin besinlerden birisidir. Demir eksikliği şikayeti yaşayan kişilere ilk olarak ıspanak tüketmeleri önerilir. Ispanak tüketerek bu eksikliği önemli ölçüde giderebilirsiniz. Özellikle akşam yemeği öğünlerinizde bol bol ıspanak yemeye özen gösterin. Ispanak yedikten sonra vücuttaki demir oranı miktarı artar. Aynı zamanda ıspanak kişiye güç verir. 

5) Yumurta

Yumurta tüketmek özellikle çocuklarda oldukça önemlidir. Yumurta oldukça faydalı ve bir o kadar da lezzetli bir gıdadır. Yumurta mineral ve vitaminler bakımından zengin bir gıda olduğundan dolayı demir eksikliği için doğal bir tedavi seçeneği olarak da kullanılmaktadır. Yumurta yoğun miktarda demir içermektedir. Süt ve süt ürünleri ile birlikte yumurta tüketimi sonucunda demir eksikliği şikayetleriniz kısa süre içerisinde ortadan kalkacaktır. Yumurtayı demir eksikliği için düzenli olarak tüketmek son derecede önem teşkil eder.

6) Et ürünleri

Et ürünleri de yine demir eksikliğine oldukça iyi gelmektedir. Et ürünleri yoğun miktarda protein taşımaktadır. Ayrıca proteinin yanı sıra demir de içermektedirler. Et ürünleri kolesterolü olanlar tarafından dikkatli tüketilmesi önerilir. Eğer demir eksikliği şikayetiniz varsa gönül rahatlığı ile et ürünlerini tüketebilirsiniz. Et ürünleri demir eksikliğine oldukça iyi gelecektir.

Demir eksikliği nedenleri nelerdir?

Demir eksikliği pek çok sebebe bağlı olarak gelişebilmektedir. Bunun sebepleri doktor tarafından tespit edilir. Demir eksikliğinin oluşma sebepleri kısaca şu şekilde açıklanabilir;

- Kadınlarda sık aralıklarla doğum yapmak demir eksikliğine sebep olabilir.

- Büyüme çağında vücut yoğun miktarda demir harcar. Bundan dolayı özellikle büyüme çağındaki çocuklarda demir eksikliğine rastlanabilir.

- Demir içeren besinlerin yeterli düzeyde tüketilmemesi de bir başlıca demir eksikliği nedenlerindendir. Bundan dolayı demir içeren gıdaları belirli aralıkla düzenli olarak tüketmek gerekir. 

- Emzirme döneminde anne yine demir eksikliği problemi yaşayabilir.

- Ergenlik döneminde yer alan çocuklarda demir eksikliği görülür. 

- Düzensiz ve abur cubur tarzı beslenme de demir eksikliği nedenlerindendir. 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde iletişim konusunda hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda, gücünüz test edilebilir. Olaylara karşı daha sakin tepkiler verebilirsiniz. İşleriniz için başkalarından destekte alsanız da, hemen ilerleyemeyebilirsiniz. Zamanınızın çoğunu sosyal konularla ilgilenerek geçirmek size de iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki konumunuzla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Göz önünde olmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. İşleriniz istediğiniz kadar hızlı akmayabilir. Yaşanan aksaklıklara karşı sabırlı olmanızda fayda var. Annenizle ilgili konuları gündeminize almanız gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yoğun telefon konuşmaları içinde güne başlayabilirsiniz. Yeni ufuklara açılma isteği içinde, tatil planları yapabilirsiniz. Yabancılarla ilişkili konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizin sonuçlanması için beklemek zorunda kalabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız zamanlar var. Beklemede kaldığınız zamanlarda rutin işlerinizi tamamlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün parasal konularınla meşgul olabilirsiniz. Banka işlerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Erken saatlerde iş hayatınızla ilgili ciddi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sizi yoran konulara karşı tedbirli davranmakta fayda var. Gün içinde işlerde beklemeler olabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara karşı dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşiniz ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde iletişimi yoğun zamanlar geçirebilirsiniz. İş açısından verimli girişimler yapabilirsiniz. Yine de işler istediğiniz kadar hızlı ilerlemeyebilir. Yaptığınız işlerin sonuçlarını almak için bekleyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda sakinliğinizi korumanız da fayda var. İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili sorumluluklarınızda artış olabilir. Verimli zamanlar geçirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizde sıkışmalar olabilir. Hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Günlük rutin işlerinizi toparlamak için fırsatlar doğabilir.  Sağlığınıza özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün haberleşmeler ve yazışmalar sabah saatlerinde yoğunlaşabilir. Eğitim programlarınızı sıklaştırabilirsiniz. İş hayatınızdaki meşguliyetler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde beklediğiniz işler sonuçlanmayabilir. Siz bu zamanda zevk alacağınız işlere yoğunlaşabilirsiniz. Kendinizi daha fazla ön plana koyacağınız işlerle uğraşmak size keyif verebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ev hayatınızdaki konularla ilgilenebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili verimli girişimlerde bulunabileceğiniz zamanlar olacak. Ailenizle veya evinizle ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. İşlerinizde hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Sakin kalmakta fayda var. Geçmişten getirdiğiniz işlerinizi sonlandırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerindeki iletişim konularınız, gününüzü etkileyebilir. Yakın çevrenizdeki olaylardan etkilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bolca yazışma ve konuşma olduğu halde beklediğiniz işlerden sonuç almanız zor olabilir. Sabah saatlerindeki verimli zamanları, ilerleyen saatlerde bulamayabilirsiniz. İmzalamanız gereken sözleşmelere özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel yeteneklerinizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızla ilgili konularda başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni beklentiler içine girebilirsiniz. Gün içinde beklediğiniz işlerden sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sosyal konulara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yapacağınız görüşmeler sizi yeni başlangıçlara sürükleyebilir. Yeni eğitim ve toplantılar planlatıp düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizde sıkışmalar olabilir. Bu zamanlarda kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size de iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilmediğiniz, gizli kalan konular gündeminizi oluşturabilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili haberler alabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde duraksamalar yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Toplu konulara karşı ilginiz artabilir. İç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Bazı konularda kabullenme içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluSevgililer Günü'nde yalnızsan...
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaOdaklanamıyorum
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluEv-ofislerde pandemi stili
Oğuz Kara
Oğuz KaraEczaneler ve VERBİS
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıGöz kapağı estetiği
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtMeme kanseri ve COVID-19
Berna Türköver
Berna TürköverYönetici koçluğu ve anda kalmak
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz Yozgat
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz YozgatÇocukluk çağı göğüs ağrılarının kalp hastalıkları ile ilişkisi
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAsilerin Yeniayı: 11 Şubat 2021 Kova burcunda yeniay
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluBol su içmek sıvı almanın en iyi yolu olmayabilir
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bebeklerde Ve Çocuklarda Yüksek Ateşi Düşürme Yöntemleri Nelerdir?

Bebeklerde Ve Çocuklarda Yüksek Ateşi Düşürme Yöntemleri Nelerdir?

İnme Nedir? İnme (Felcin) Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

İnme Nedir? İnme (Felcin) Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Yumurtalık Ağrısı Neden Olur? Erkeklerde Sağ Ve Sol Yumurtalık Ağrısının Nedenleri

Yumurtalık Ağrısı Neden Olur? Erkeklerde Sağ Ve Sol Yumurtalık Ağrısının Nedenleri

Kriptik Tonsillit Nedir? Kriptik Tonsillit (Bademcik İltihabı) Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kriptik Tonsillit Nedir? Kriptik Tonsillit (Bademcik İltihabı) Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet