Ayça Yılmaz Doğan organik gıdaların önemini anlatıyor

Pandemi sürecinin büyük kısmını atlattığımız bu zamanlarda, kendimize değer vermeyi ve sağlıklı yaşamın daha da önem kazandığını anladık. Sağlıklı hayat için doğal organik ürünler tüketmemiz gerektiğini biliyoruz. Peki bu ürünlere nasıl ulaşırız ve nelere dikkat etmeliyiz?

1988 Berlin doğumlu başarılı iş insanı Ayça Yılmaz Doğan, HWR Berlin ve Boğaziçi İşletme Bölümü mezunu… Doğan, yedi yıl Mercedes Benz Türkiye İK departmanında planlama uzmanı olarak çalıştıktan sonra kendi markası D’ORGANİQUE’i kurdu. Organik gıdaların önemini fark eden ve daha sağlıklı ürünler üretip tüketiciye ulaştırmak için titizlikle çalışan Doğan, gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğimiz bir markaya imza attı… Doğan’la markasını ve organik ürünleri ve sağlıklı yaşamı konuştuk.

DENİZ TUNCA: Ayça Hanım, doğal gıdaların üretimini yapıp, bizlere ulaştırmak nereden aklınıza geldi? Oluşum sürecini bizimle paylaşabilir misiniz?

AYÇA YILMAZ DOĞAN: Almanya Berlin’de doğdum ve büyüdüm. Çocukluğumda hep doğal beslenme ve çiftlikten ürün alma olanağımız oldu. İstanbul’a gelince bunu bulamadığımı fark ettim. Anne olduktan sonra bu ihtiyaç giderek arttı. Kendim üretip, tedarik edersem, çocuklarıma yedirdiğim her şeyin sağlıklı olduğuna emin olacaktım. Bu şekilde markamı kurmaya karar verdim.

DENİZ TUNCA: Covit-19 döneminde gıdamıza ve temizliğimize daha çok önem vermeyi öğrendik. Sizinle öncelikle organik gıdalarla ilgili konuşmak istiyorum. Organik gıda dediğimizde ne anlamalıyız?

AYÇA YILMAZ DOĞAN: Organik gıda, belirli bir ortamda belirli kriterlere uyularak yetiştirilen ve bunun sertifikasını almış üründür. Bir ürünün adının önünde organik yazıyorsa, mutlaka sertifikası olması gerekir.

DENİZ TUNCA: Organik sertifikasını almak kolay değil diye biliyorum. Bu sebeple de büyük bir emek verdiğinizi düşüyorum.

AYÇA YILMAZ DOĞAN: Organik sertifikası almak çok zor bir süreç. Ürünlerin gerçekten organik olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Bu da birçok aşamadan geçmeniz demek oluyor. Bu durumun zor oluşu, beni çok mutlu etti. Bu sayede organik ibareli bir ürünün, ülkemizde gerçekten organik olduğundan emin olabileceğimi anladım.



DENİZ TUNCA: Organik gıdanın hayatımızdaki önemini, detaylarını, sizden dinleyebilir miyiz?



AYÇA YILMAZ DOĞAN: Organik gıda tüm katkı maddelerinden arınmış, temiz ortamda yetişmiş ve bizim tüketebileceğimiz en sağlıklı ürün türüdür. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz şu dönemde, bizim için gönül rahatlığıyla tüketilebilecek gıdalardır.

DENİZ TUNCA: Organik gıda üretimi ve satışı aklınıza nereden geldi? Her bütçeye uygun mu?



AYÇA YILMAZ DOĞAN: Anne olduktan sonra her anne gibi önceliklerim değişti. Kendime ve çocuklarıma iyi bakmam gerektiğini iyice içselleştirdiğim gün, bu işi yapmaya karar verdim. D’ORGANİQUE ürünlerimizi düşük kar marjıyla sattığımız için, her bütçeye uygundur.



DENİZ TUNCA: Organik gıdaların farkını, diğer ürünlerden nasıl ayırt edebiliriz? Kullanımı özel farklı bir saklama şekli var mı?



AYÇA YILMAZ DOĞAN: Organik gıda, sertifikalıdır. Lezzetinden ürünün gerçek tadını alırsınız, kısa ömürlüdür. O nedenle kısa sürede tüketilmelidir, çünkü herhangi bir koruyucu katkı içermez.

DENİZ TUNCA: Yerinize gelip, alışveriş etmek isteyen okurlarımız hangi ürünleri bulabilirler mekanınızdı?

AYÇA YILMAZ DOĞAN: Biz, e-ticaret yapıyoruz ve ofisimizi, konseptimize uygun şekilde Zekeriyaköy’e, doğanın tam ortasına taşıdık. Zekeriyaköylülere kurye hizmeti ve e-ticaret çalışmalarımızı sunuyoruz. Ürün gamımız çok geniş; zeytinyağından salçaya, bebek tekstilinden çikolataya her şeyi bulabilecekleri bir konsepte sahibiz. www.dorganique.com.tr adresinden, herkesin siparişini keyifle alıyor ve hazırlayıp yolluyoruz.



DENİZ TUNCA: Harika bilgiler edindik okurlarımıza ulaştırmamıza izin verdiğiniz için teşekkür ederiz. Son olarak tavsiye ve önerilerinizi almak isteriz?



AYÇA YILMAZ DOĞAN: Ben teşekkür ederim. Organik gıdaları konu aldığınız için okurlar adına da çok mutlu oldum. ‘Sağlıklı beslenin, sağlıklı yaşayın’ diyorum. Çünkü sağlıklı bir yaşam ilk etapta tükettiklerinizle başlar. Vücudunuza iyi bakın ve mümkün mertebe koruyucu içermeyen ürünler satın alın. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Her türlü hazır ürüne ulaşım bu kadar kolayken, elbette ev yapımı veya daha katkısız ürünleri bulmak zor olabilir. Elinizden geldiğince bunu yapmaya özen gösterin. Biz D’ORGANİQUE Ailesi olarak, ürünlerimizle daima buna destek vermeye devam edeceğiz. Sizler için web sitemiz üzerinden online olarak her daim ulaşılabilir olacağız.

www.dorganique.com.tr

Instagram: dorganique

