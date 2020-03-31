Corona virüs hakkında bilmeniz gerekenleri Opr. Dr. Nurettin Çerçi yanıtladı

Opr. Dr. Nurettin Çerçi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini yüksek derece ile bitirmiş, Göğüs Kalp Damar Cerrahisinde ilk asistan olarak girmiş, 1990 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilk uzman olarak ayılmıştır. Başarılı öğrenci olan Kalp damar Cerrahisi Doktorumuz Nurettin Çerçi Aydın Devlet Hastanesinde atanınca Kalp Damar Cerrahisini kurdu. 1996 yılında eğitim hastanesi olmayan devlet hastanelerinde Türkiye'de ilk açık kalp ameliyatını yapan saygı değer hocamızdır. Şimdilerde İstanbul da 3 ayrı özel hastanede görev yapmaktadır.

DENİZ TUNCA: Sizin gibi değerli hocamızdan dünyayı tamamen etkileyen corona vürüsü hakkında biraz bilgi almak istiyorum. Çünkü akciğer, kalp ve böbrek rahatsızlıkları olan hastaları en çok etkilediğini duydum. Biraz bilgi verir misiniz corona nedir ? Kalp rahatsızlıkları olan hastalar ne yapmalı ne yapmamalı?

OPR. DR. NURETTİN ÇERÇİ: Corona 2019 yılının Aralık ayında, Çin'de aniden ortaya çıkan sebebi açıklanamayan zatüre olguları ile ortaya çıktı. Bu Yeni tıp bir corona virüs olduğunu tespit edildi. Adına COVID–19 denildi. Corona virüs hayvanlarda bolca rastlanan bir virüstür. COVID – 19 un kaynağının Çinin Wuhan kentinde bulunan deniz ürünleri pazarı olduğu düşünülmektedir. Gündeme son salgınla gelen corona virüslerin farklı tipleri olan geniş bir virüs grubudur. Genetik materyal olarak RNA taşır.

DENİZ TUNCA: Corona virüsü nasıl bulaşır Ne tür tedbirler almalıyız? Virüs nasıl tespit edilir?

OPR. DR. NURETTİN ÇERÇİ: Virüs solunum yolu ile bulaşır, mikrobu taşıyan kişinin ortamda öksürmesi ve aksırması ile virüs havada asılı kalabilir. Yakın temas öpüşme ve en yaygın olarak eller ile bulaşır. Tanı için; solunum yetmezliği saptanan vakalar hastaneye yatırılarak solunum yolu salgılarından, serum ve dışkıdan alınan numuneler PCR testi için laboratuara gönderilir. Her salgıda olduğu gibi vaka tanımı için ateş ve klinik bulgular olmalıdır.

Ellerimizi sık sık 20 saniye süre ile yıkamalı, su ve sabun bulunamıyorsa , alkol bazlı el dezenfektanı kullanmalıyız.Öksürürken veya hapşırırken, ağzımızı kağıt mendille kapatmalı ve mendili atmalıyız,kirli ellerle ağzımıza yüzümüze burnumuza dokunmamalıyız, hastalarla aynı tabağı yemek aynı bardağı paylaşmaktan veya yakın temastan kaçınmalıyız, kapı kolları veya oyuncaklar gibi sık dokunulan yüzeyleri temizlemeliyiz. Riskli bölgelere seyahat etmemeliyiz, Çiğ yada iyi pişmemiş hayvan ürünleri tüketmemeliyiz, beslenmemize dikkat etmeliyiz.

DENİZ TUNCA: Corona virüsü kalbi nasıl etkiler? Kalpte ne gibi zararlar verebilir?

OPR. DR. NURETTİN ÇERÇİ: Corona virüs (covid-19) ölümcül kalp kası iltihabı, kalp krizi, kalp yetersizliği tablosunda ağırlaşma, ritim bozuklukları, düşük tansiyon ve ani ölümlere yol açabilir.

DENİZ TUNCA: Hasta ne olunca Doktora gitmelidir?

OPR. DR. NURETTİN ÇERÇİ: Nefes darlığı varsa, Ritim problemi, göğüs ağrısı ve bacaklarda şişme varsa derhal doktora başvurmalıdır.

DENİZ TUNCA: Kalp veya damar problemi yaşayan kişiler neye dikkat etmelidir? Tavsiyeleriniz nelerdir? Nasıl beslenmelidir?

OPR. DR. NURETTİN ÇERÇİ: Kolestollü az gıdalar yemelidir.3 beyazdan yani şeker, tuz ve un’dan uzak durmalıdır. Bunun yanında hazır gıdalardan ve marine edilmiş etlerden uzak durmalıdır. Şeker miktarı içinde fazla bulunan mısır, patates, pirinç bu gıdaların içinde şeker oranı fazla olduğu için kolestrole dönüşür. Çok meyve yemek de içinde fruktoz içerdiği için zararlıdır.

En sağlıklı gıda Saf Zeytin yağı dır. Bunun dışında hakiki tere yağının zararı çok çok azdır. yenilebilir. Mümkün oldukça hormonlu olmayan, organik gıdalarla beslenilmelidir. Ceviz, badem, Antep fıstığı gibi gıdalar yenilebilir.

DENİZ TUNCA: Kalp problemler nelerdir? Anjio ne zaman yapılmalıdır? By-pass ne zaman uygulanır? Bu dönem hangi ameliyatları daha çok yapıyorsunuz?

OPR. DR. NURETTİN ÇERÇİ: Gerek atar damar gerek ise toplardamar tıkanıklığında ajioda atar damarlarda aterektomi, balon anjio plastiği ve stend işlemleri uygulamaktayız.

Eğer bu yöntemlerle çözüm bulunmaz ise by-pas (köprüleme) ameliyatı yapılır.

Tıkanan bölgenin üst tarafından akımın olduğu yerden vücuttan, kendi damarımız veya suni greftlerle (damalarla) tıkalı bölgenin alt tarafına köprüleme by-pass yapılır.

DENİZ TUNCA: Toplar damar tıkanıklığı olan hastalara ne yapılmalı?

OPR. DR. NURETTİN ÇERÇİ: Toplardamar tıkanıklarında parmako mekanik (hem ilaç hem kataterle) pıhtıyı temizleme işlemi yapılır. Bunun dışında balon anjio plastiği ve stent işlemleri de uygulanabilir.

DENİZ TUNCA :Varis çeşitleri ve tedavileri hakkında bilgi alabilir miyiz? İnternal kompresyon yöntemi nedir ?

OPR. DR. NURETTİN ÇERÇİ: Varislerde eski yıllarda direk damarı çıkararak işlem yapıyorduk. Daha sonraki yıllar radyo frekans ve razer ile varisleri kapalı yöntemle kapatıyorduk. Ancak bu yöntemlerde hastalığın tekrarlaması nedeni ile nüks etmesi nedeni ile balonla - yapışkanla damar kapatılmaya başlandı.

Ancak kasıktaki ve diz arkasındaki toplardamar kapakçıkların bozulması nedeni ile kaçak oluşması yüzünden bu kapakları kapalı yöntemle tamir yöntemi geliştirildi. Bu işlemin yapılmasının geliştirilmesinin sebebi, varis olan bu damarın bozulmadan kapakçığı tamir ederek, ileride by-pass ihtiyacı duyulursa kullanılması için bu yöntem geliştirildi. İnternal kompresyon yöntemidir.

Varisleri vin-vite cihazı ile varisler bakılır. Köpük tedavisi veya ilaç yöntemi ile küçük varisler tedavi edilir.

Çok çok küçük varislerde radyo frekans cihazı ve razel ile yok edilebilir.

Boyun damarı darlıkları içerisindeki atevon plakları ameliyatla temizlenir veya anjio ile balonla açılabilir.

Omuz damarlarında (subklaviyan arter) darlıklarında yine değişik py-pass yöntemleri uygulamaktayız.

Ana damar (aorta) darlıklarında : by-pass yöntemleri ve stent işlemleri yapmaktayız.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda geçici ve kalıcı katater uygulaması dışında. Kollardan veya kasık bölgesinden değişik arteriovenöz fistüller yapmaktayız.

Ana Damar balonlaşmaları Kasıktan koltuk altından girerek Evar ve tevar yöntemi ajio ile auni damar yerleştirile bilinir. Evar ve tevar uygulaması uygun görünmeyen hastalarda ise açık cerrahi ile sımi damar takılır.

Ana damar dışındaki damar balonlaşması anevrizmalarda cerrahi olarak işlem yapılmaktadır.