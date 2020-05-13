Estetik zayıflama ve su

Bu hafta hem zayıflamanın hem güzelleşmenin hem de suyun insan üzerindeki faydasını konuşalım istedim. Her zaman pozitif güler yüzlü olan değerli Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Funda Aköz Saydam ile olan sohbetimizi sizlerle paylaşmak istedim. ‘Covid 19 etkisi’, ‘Covid olmayan biri estetik operasyon yaptırabilir mi?’, ‘Nelere dikkat edilmeli?’, ‘Bu süreci nasıl atlatabiliriz?’, ‘Evde kaldığımız dönemde alınan kilolara nasıl çözüm bulabiliriz?’, ’Suyun vücuttaki etkisi ve günde ne kadar içilmeli?’ ve ‘İçme suyunda nelere dikkat edilmeli?’ gibi soruların yanıtlarını bu yazıda bulabileceksiniz.

Ayrıca su arıtmaları hakkında yaptığımız araştırmaları ve deneyimleri de göreceksiniz…

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Funda Aköz Saydam, 1999 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Türkiye’nin en yoğun ve prestijli plastik cerrahi kliniklerinden biri olan İstanbul Tıp Fakültesi ‘inde (Çapa) Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ihtisasına başladı. 2005 yılında uzmanlığını tamamlayan Dr. Funda Aköz Saydam, mecburi hizmet sonrasında yine ülkemizin en yoğun hastanelerinden İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, uzun yıllar başasistan olarak görev yaptı. “Burada pek çok özellikli vakanın tedavisini, cerrahi bir ekiple yapmak ve genç meslektaşlarımızın eğitiminde görev almak, mesleki yönden son derece verimli bir süreç geçirmemi sağladı” diyen Saydam, 2017 yılından bu yana Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicine Hastanesi’nde görev yapıyor.

Dr. Funda Aköz Saydam

DENİZ TUNCA: Mesleğinizi severek yapan doktorlarımızdan biri olarak bize işinizi nasıl tanımlarsınız?

FUNDA AKÖZ SAYDAM: Plastik cerrahinin ilgilendiği konuların çeşitliliği ve sanatla tıbbın bir nevi karışımı olması, mesleğimin en cezbedici tarafı… Çok geniş vaka dağılımı olan uzmanlık alanım içinde yer alan cerrahi estetik uygulamalarını, severek yapıyorum.

DENİZ TUNCA: Kovid pandemisi, sizi nasıl etkiledi?

FUNDA AKÖZ SAYDAM: Hepimiz bu süreçte büyük bir sınav verdik ve vermeye de devam edeceğiz gibi görünüyor. Asıl olanın, sadece kendi isteklerimiz olmadığını, esas olanın denge olduğunu anlamamıza, umarım acı da olsa bir vesile olur bu pandemi. Sonuçta sadece biz yokuz bu dünyada. Bu virüs, her şeyin sadece bizim olmadığını, har vurup savuramayacağımızı gösterdi. Doğanın dengesine, sağlığa ve emeğe saygı duymayı öğretti.

DENİZ TUNCA: Plastik cerrahi bu süreçten nasıl etkilendi. Covid olmayan biri estetik operasyon yaptırabilir mi? Nelere dikkat edilmeli?

FUNDA AKÖZ SAYDAM: İlk zamanlarda, mevcut sağlık sisteminin sıkıntı yaşamaması için salgından etkilenen hastaların tedavisine öncelik verildi. Doğal olarak birçok elektif ve estetik ameliyat ertelendi. Hastanelerde, hastaları salgından korumak için önlemler alındı. Normalleşme süreciyle birlikte tedavi için bekleyen hastalar, artık bu önlemler çerçevesinde tedavilerini alabiliyorlar.

Pandeminin pik yaptığı günlerde, hastaneleri gereksiz meşgul etmemek ve tabii ki virüsün bulaşma riskini en aza indirmek için zorunlu haller dışında evden çıkılmaması önerildi. Süreç normalleştikçe insanlar yeni kurallara dikkat ederek hayatlarına devam edecekler. Maksimum ortam hijyeninin sağlanması, hasta ve ekibin koruyucu ekipman kullanımı, muayenelerin olabildiğince sakin ve aralıklı yapılması gibi önlemler çok önemli… Başvuran hastaların koronavirüs taşıma riskleri, hikayeleri ve gerekiyorsa tıbbi testlerle

kontrol edilmesi mutlaka öneriliyor. Unutulmaması gereken hâlâ virüs ortadan kalkmadı. Bunu hep akılda bulundurularak ve gereken önlemleri alarak, bizler de ameliyatlarımıza sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde başlayacağız. Meslek derneklerimiz, ve sağlık örgütlerimizle, bu süreçte hasta yönetiminde neler olması gerektiğini, internet ortamında çeşitli seminer ve bilgilendirme toplantılarıyla, tartışarak, sürekli güncelliyoruz.

DENİZ TUNCA: Yaz geliyor ve normale döndüğümüz zamanlar başladı… Evde kaldığımız sürede aldığımız kiloları vermeliyiz. Zayıflatmak ve sıkılaştırmak için ne gibi işlemler yapıyorsunuz?

FUNDA AKÖZ SAYDAM: Zayıflamak ve sıkılaşmak için yapılan işlemler, cerrahi olan ve olmayan olarak iki gruba ayrılır. Bazı sınırlı durumlarda ve çok daha hafif bozuklukların giderilmesine, cerrahi olmayan yöntemler denebilir. Cerrahi olan işlem ise liposuctiondur. Yani, deri altı yağ dokusunun kanüller aracılığıyla ve negatif basınçla aspire edilmesidir. Liposuction işlemi için son yıllarda çok çeşitli teknolojik açıdan üstün, enerji temelli cihazlar üretildi. Biz plastik cerrahlar tarafından güvenli şekilde kullanılıyor. Yeni geliştirilen teknolojilerle, eskiye oranla daha çok fazla yağ dokusunun alınmasının yanı sıra, deride de sıkılaşma sağlıyoruz. Tabii ki bazı hallerde liposuction tek başına yeterli olmamakta… Eğer deri sarkması çoksa ve sadece yağ alımıyla toparlanamayacaksa, fazla derinin atıldığı germe işlemleri de vücut şekillendirmeye dahil edilebiliyor. Aslında, fit olmak için kural çok basit. Estetik ameliyatlar bu aşamada en son devreye girmesi gereken seçenek… Sonuçta sağlıklı beslenen, yeterli sıvı tüketen ve imkanlar elverdiğince spor yapan bir insan, başta sağlıklı olmak adına fit kalabilir. En çok faydayı gören, normal kilosuna yakın daha çok lokalize yağ doku artışı olan hastalardır. Ne yapılırsa yapılsın göbek, basen, bacak ve kollarda inatçı yağlanmalar olabiliyor. İşte bu grupta biz devreye giriyoruz. Gereksinime göre tercih ettiğimiz liposuction yöntemiyle, yağ doku fazlalıklarını alıyoruz. Aşırı kilo verilmesinden sonra, en çok da doğum sonrası oluşan yağlanmalar ve sarkmalar, yine liposuction ve deri ameliyatlarıyla kombine edilerek düzeltilebiliyor.

DENİZ TUNCA: Ne kadar zamanda inceliriz?

FUNDA AKÖZ SAYDAM: İlk zamanlarda, vücutta cerrahi işleme bağlı ödem artışı olabiliyor. Bu nedenle ameliyatın

sonuçlarının gözle görülür şekilde ortaya çıkması, özellikle liposuctiondan sonra en az 6 haftayı bulabiliyor. Zamanla ödem ve inflamasyonun azalması ve sonlanmasıyla, dokular sıkılaşarak son hallerini alıyor.

Dr. Funda Aköz Saydam

DENİZ TUNCA: Operasyon öncesinde ve sonrasında neler yapmalıyız?

FUNDA AKÖZ SAYDAM: Hastanın yaşam biçimini değiştirmesi ve bunu içselleştirmesi gerekli. Önceliğinin sağlıklı yaşam olması ve bunun için emek harcaması, ilk şartımız. Yani bu ameliyattan sonra kilosuna dikkat etmesi, ‘Nasıl olsa zayıfladım’ diyerek bilinçsizce beslenmemesi, çok önemli. Diğer önemli konu ise sigara içmemek... Sigara kullanan hastalarıma, en az 2-3 ay öncesinden sigarayı bırakmalarını öneriyorum. Ameliyat olmayı istemenin verdiği motivasyonla, birçoğu bu süreci daha kolay geçiriyor. Hatta devamlı olarak bırakanlar da oluyor. Kronik hastalıkları varsa, bunlarla ilgili gerekli testlerin yapılması ve önlemlerin alınması, ilaç, gıda, vitamin veya bitkisel vb. takviye kullananların, bunları doktoruyla paylaşması önemli bir konu. Ameliyat sonrasında da doktorun verdiği ilaçların düzenli kullanımı, bol su içilmesi, uzun süre hareketsiz kalmamak ve ağır fiziksel aktiviteye hemen başlamamak önem taşıyor. Çoğu vücut şekillendirme ameliyatında, baskılı korseler en az 4 hafta kullanılıyor. Bu korseler vücudun ameliyat sonrası şekil almasında gerekliler ancak buna alışmak biraz zaman alabiliyor. Zaten ameliyat sonrası hastalar yakın takip edildikleri için gerekli hususlar, görüşmelerde gözden geçiriliyor.

DENİZ TUNCA: Zayıflama ameliyatı hangi zamanlarda ve en fazla kaz kez yapılabilir?

FUNDA AKÖZ SAYDAM:Bu ameliyatlardan sonra kişinin kilosuna dikkat etmeyip, yeniden kilo alması, istenilen bir durum değil. Çünkü ikincil ve üçüncül ameliyatlarda yapılan işlem, daha komplike hale geliyor.

DENİZ TUNCA: Yan etkileri var mı?

FUNDA AKÖZ SAYDAM: Her cerrahi işlemin istenmeyen yan etkileri olabilir. Mühim olan öngörülebilir tüm önlemleri almak ve bunları hastayla paylaşmak. İlk zamanlarda halsizlik, ağrı, morarma görülebilir. Kanül giriş yerlerinden sızıntılar 1-2 gün sürebilir. Gerekli olursa ameliyat sırasında dren dediğimiz sıvı toplayan sistemler kullanılabilir. Kanama, pıhtılaşma gibi daha önemli yan etkiler, günümüzde kullanılan teknikler nedeniyle çok daha az görülmektedir. Geç dönemde de deri elastikiyetinin iyi olmadığı durumlarda lokal düzensizlikler oluşabilir. Çoğu zamanla azalmakla birlikte, gerekirse en az 6-8 ay sonra buralara müdahale edilebilir.

DENİZ TUNCA: Bol su içmenin önemi nedir?

FUNDA AKÖZ SAYDAM: Su içmenin faydası saymakla bitmez. Bizim açımızdan baktığımızda da metabolizmayı hızlandırması, doku oksijenasyonunu arttırarak yara iyileşmesine katkı sağlaması en önemli faydasıdır. Ameliyat sonrası ödemin atılmasını kolaylaştırması yönünden çok kıymetlidir. Ameliyatlardan sonra problem haline gelebilen kabızlığın giderilmesinde etkilidir.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Funda Aköz Saydam’a bizi bilgilendirdiği için sonsuz teşekkürlerimizi sunarım…

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SU ARITMA ALIRKEN BİLİNÇLİ OLMALIYIZ

‘Bol su içmeliyiz’ dediğimiz bu zamanda, sizler için suyun vücuttaki etkisini ve hayatımızda büyük yer kaplayan suyla ilgili arıtma cihazlarını araştırdık. Bu konuda nelere dikkat etmeliyiz? sorusunun yanıtlarını 15 yıldır kurumsal firmalarda danışman ve yöneticilik yapan 6 yıl önce de kendi firmasını kuran İsmail Bakır’dan aldık. Bakır’la bu konuyu masaya yatırdık ve bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdik.

DENİZ TUNCA: Öncelikle size biraz tanıyabilir miyiz? Ardından suda en önemli şey nedir? diye sormak istiyorum…

İSMAİL BAKIR: Kalifiye su arıtma teknik servis ekibiyle, su arıtma sektöründe hizmet vermekteyiz. Su arıtma servisinin faaliyet alanları içerisinde; montaj, devreye alma, arıza tespit ve müdahalesi, yerinde keşif, müşteri cihaz bilgilendirme eğitimleri, fiziksel ve kimyasal su analizleri, servis revizyonları, periyodik takip ve su arıtma cihazı bakımı bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, NSF belgeli ürünlerle belgelendirmiştir. Belirli dönemlerde yapılan eğitimlerle, su arıtma teknik servis ekibi bilgisine bilgi katmakta ve bu donanımla edinilmiş olduğu yenilikleri, daha hızlı ve kolay çözümler üreterek, servis kalitesini her geçen gün arttırmaktayız. Suda en önemli ve dikkat edilmesi gereken şey ise mineral ve vücuda gerekli vitaminlerin olmasıdır.

DENİZ TUNCA: İçtiğimiz suyun sağlıklı olduğunu nasıl anlarız? Su arıtma cihazı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Ayrıca filtreler ve çalışma sistemi nasıldır?

İSMAİL BAKIR: Gözünüzle gördüğünüz, kendinizin üretebildiği veya cam şişelerde olan suları tercih etmeliyiz. Su arıtma alırken, bilinçli olmalıyız. Tüketici olarak firmaları araştırarak, kurumsal firmaları tercih etmeliyiz..

FİLTRELER BEŞ AŞAMADAN OLUŞUR

Sediment



5 mikron kapaklı tortu filtre, ters ozmos filtrasyonunun ilk aşamasıdır. Filtrasyonun başlangıcında, suda bulunan kaba tortu, kum, kil, çamur gibi maddelerin arıtılmasını sağlayarak, ters ozmos membran filtreyi korur ve optimum filtre ömrü sağlar.

CTO Karbon Blok filtresi



CTO karbon blok filtre, ters ozmos filtrasyonun ikinci aşamasıdır. Suyun renk, tat ve koku dengesini düzenler. Kaliteli içme suyunda bulunmaması gereken klor ve agır kimyasal maddeleri arıtarak, membran filtreyi korur. Ayrıca ters ozmos işleminin kusursuz olarak gerçekleşmesini sağlar.

Aktfi Granül Karbon Filtresi



İlk aşamadaki filtreden geçmiş, klor, renk, tat ve koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımını sağlar. Bu filtre aktive edilmiş karbondan oluşmaktadır. Klorin, koku, organik kirleticiler, böcek ilaçları ve kokuyla tadı etkileyen kimyasallardan arındırma amaçlıdır.

Membran Filtre



Su arıtma cihazının en önemli filtresi olup, bu işin kalbidir diyebiliriz. Mikron aralığı çok düşük olduğu için suyun içinde bulunan bakterileri ve kimyasalları yok etmektedir. Membran filtre, 8 angstron gözeneğine sahiptir ve ayrıştırma özelliği vardır. Kimya ve fizikte kullanılan, H2O olarak bilinen, su haline dönüştürüp suda bulunan ve diğer 3 filtreden geçebilen, gözle görülmeyen daha küçük anti bakteriyel zararlı su H2O moleküllerini yok ederek, suyu en saf; temiz hale dönüştürmektedir. Membran çıkan su saflığa yakın bir hal aldığı için direk içilemez son bir fitreden daha geçmesi gerekmektedir.

Post Karbon (tatlandırıcı) Filtre



İçerisinde bulunan aktif granül karbon filtre, yüksek performansı aktive edilmiş karbondan oluşmaktadır. Kloru, koku, organik kirleticiler, böcek ilaçları ve tadı etkileyen kimyasallardan arındırır. Mebran filtreden çıkan su, saflığa yakın olup, içim olarak hamdır. Post karbon, filtreyle bu hamlıktan çıkartır. İçimi hoş, kokudan arındırılmış, lezzetli ve Osmos sitemden çıkan suya ekstra, kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum ve diğer hazır birçok doğal maden sularında bulunan mineralleri insan gelişimine uygun bir şekilde takviye eder.

İşini bilen kurumsal firmalarla çalışmak önemli. En iyi kalitede olmalı, tüketici, servis ve müşteri temsilcilerine rahatlıkla ulaşabilmeli. Üretici firmanın, takibini önemle yapması ilk sırada olmalı. Ürün satılana kadar değil sonrası daha önemli. Alırken mutlaka görmeli ve test etmeliler. Mineral ve vitaminlerin kaybolmayacağı bir sistem olması şart… O sebeple detaylı bilgi almalarını öneririz.

DENİZ TUNCA: Son olarak bize tavsiyeleriniz ne olacaktır?

İSMAİL BAKIR: Firma sahibi ve bir kullanıcı olarak şunları söylemek isterim… Plastiklerden uzak duralım, suyunuza kimse dokunmasın… Dışarıdan gelebilecek olan zararlardan bir tanesini bu şekilde engellemiş olalım… Sağlıklı günler dilerim..



Deniz Tunca

deniztuncamedya@gmail.com

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