"Hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

DENİZ TUNCA: Merhaba İsmail Bey. Öncelikle bu yoğun süreçte bize zaman ayırıp röportajımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu vesileyle, yeni göreviniz kapsamında verdiğiniz ilk röportaj bizimle oldu. Bunun mutluluğunu da ayrıca belirtmek isteriz. Bize ve okurlarımıza bu değişiklikten ve sektördeki geçmişinizden bahsedebilir misiniz?

İSMAİL DOĞAN: Çok teşekkür ederim. Haziran ayı itibarıyla grubumuz içerisinde birkaç organizasyonel değişiklik oldu. Bu kapsamda ben de Doğtaş Kelebek CEO’su görevini üstlendim. Aynı zamanda Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi görevim de devam ediyor. Sektör içerisinde birçok alanda görev yaptım, benim için en özellerinden biri ise 2016-2017 yıllarında üstlendiğim, MOSDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi oldu.

DENİZ TUNCA: Pandemi Covid–19 sürecini daha çok evimizde geçirdiğimiz bu zamanda mobilyalarımızı yenileyerek, kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam alanı yaratmamız gerektiğini fark ettik. Sizin gibi değerli ve köklü bir firmadan alacağımız bilgiler bizim için büyük önem taşıyor. Öncelikle Kelebek markanız bu yıl 85‘ici yıl dönümünü kutlayacak. Kalitesini ve hizmetini hiç değiştirmeden var olan bu değerli süreci, sizden dinlemek isteriz…

İSMAİL DOĞAN: Kelebek markası, sizin de söylediğiniz gibi Türkiye’nin en köklü, en değerli markalarından biri. 1930’lu yıllara dayanan bir geçmişi var. İlk yerli uçakların kanatları için kontrplak üretmek amacıyla kurulan bir fabrikadan, bugün ulaştığımız noktada hedefimiz, Kelebek markasını geliştirme, yaratıcı ve kullanışlı ürünlerle müşterilerimizi mutlu etmek. Bu yıl 85’inci yılımızı kutluyoruz. Ve bu yıl kendimize yeni bir hedef koyduk. Kelebek markasının kitlesel ve küresel bir marka olması. Bu hedef elbette yüksek sorumluluk ve aynı zamanda markaya güven gereğini ortaya koyuyor. Sene başında ‘Yurt içinde her ilde bir Kelebek mağazası olsun ve mobilya müşterisi olan herkese ulaşalım istiyoruz’ demiştik. Aynı zamanda yurt dışında da Kelebek müşterilerimize ulaştığımız ülke ve nokta sayısını artırmak planlarımız arasında. Tüm bunlardan yola çıkarak genel hedeflerimiz doğrultusunda, kitlesel ve küresel bir marka olmak, yurt içinde 400, yurt dışında ise 65 ülkede 85 mağazaya ulaşmak için çalışıyoruz.

DENİZ TUNCA: Pandemi sürecinde nasıl yenilikler yaptınız? Müşteri mağazaya gelmeden, ürünlere nereden ulaşıyor ve nasıl satın alıyor?

İSMAİL DOĞAN: Biz pandemi sonrasında yepyeni bir düzenin hakim olacağını öngörmüştük. Pandemi dönemini, bu süreç ve sonrasında atılacak adımları planlayarak, değerlendirerek, çalışarak geçirdik. Küresel ve ulusal ölçekte bu tip buhran dönemlerinin ardında, hep yeni fırsatlar, yeni iş modelleri ve düşünsel yenilikler doğmuştur. Biz de, pandemi döneminin hemen başında hızlıca entegre ettiğimiz ‘Evde gör-satın al’ uygulamasını devreye soktuk. WhatsApp üzerinden, müşterilerimiz evden çıkmadan mağazamızdaki ürünleri görerek, satın alma imkanı buldular. Müşterilerimizin, ücretsiz mimarlık hizmetini her mağazamızda bulabilmeleri de alışverişlerinde önemli bir kolaylık sağladı. Pandemi döneminde bizim çalışma şevkimiz hiç azalmadı; bu anlamda artık normale döndüğümüz bugünlerde AR-GE ve tasarım merkezlerimiz hiç hız kesmeden çalışmaya devam ediyor.

DENİZ TUNCA: Mimari hizmet almış olmalarının, müşteriler için büyük kolaylık olduğunu düşünüyorum. Bu sürecin oluşumu ve işleyişi hakkında bilgi verir misiniz?

İSMAİL DOĞAN: Biz, geçtiğimiz yıl sonunda yeni bir dönem girdik ve tüm mağazalarımızda ücretsiz mimarlık hizmeti vermeye başladık. Markalarımızdan alışveriş yapsın ya da yapmasın, tüm müşterilerimiz bu hizmetimizden ücretsiz olarak faydalanmaya başladı. Geri dönüşlere baktığımız zaman, müşterilerimizin bu hizmeti sevdiğini görüyoruz. İç mimarlarımızın sanal ortamda plan yapılabilmesi adına, müşterilerimizin dekore etmek istedikleri yaşam alanlarının ölçü bilgilerini vermeleri ve sevdikleri tarzı, eğer varsa koleksiyonlarımızdan sevdikleri tasarımları bildirmeleri yeterli. Sonrasında, iç mimarlarımız yaşam alanlarını kullanılacak koltuklardan, masaya hatta duvar boyası ve halı rengine kadar kendileri için tasarlıyor ve beğenilerine sunuyor. Bu şekilde yaşam alanları bir uzman tarafından tasarlanıyor. Bu kullanım alanları maksimize ediliyor. Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için önemli bir motivasyon kaynağı.

DENİZ TUNCA: Mutfak ve banyo markanızla da yeni yapılanmalar yaptınız, bu süreci anlatır mısınız?

İSMAİL DOĞAN: Kelebek Mutfak olarak, Türkiye’deki ilk modüler mutfak markasıyız. Fabrikamız Düzce’de üretimine devam ediyor. Mutfak mobilyasında, Türkiye’de ilk ve tek 5 yıl garanti veren markayız. Kelebek Mutfak-Banyo olarak, yeni mağazalarımızı farklı bir anlayışla müşterilerimizle buluşturmaya başladık. Bayilik taleplerini değerlendiriyoruz. Hızlıca yeni mağazalar açarak, daha fazla Kelebek Mutfak-Banyo müşterisine ulaşmayı hedefliyoruz. Mağaza hedef sayımızı 2020 sonunda, 30 olarak belirledik.

DENİZ TUNCA: Yurt dışında hangi ülkelerde varsınız ve yeni planlarınız arasında hangi ülkeler var?

İSMAİL DOĞAN: Önümüzdeki dönemlerde, büyüme stratejilerimiz kapsamında, öncelikle yurt içinde ardından yurt dışına, hali hazırda hizmet verdiğimiz ülkelerde mağaza sayısı artırma yoluna gideceğiz. Kelebek markası olarak, kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle çıktığımız bu yolda, Avrupa, Amerika ve Kuzey Afrika bölgelerinde, toplam 65 mağazaya ulaşma hedefimiz var.

DENİZ TUNCA: Pandemi Covid-19 sürecinde olduğumuz bugünlerde, temizliğe dikkat edilen bu süreçte neler yaptınız?

İSMAİL DOĞAN: Pandemi Covid-19, dünya için çok önemli bir süreçti. Bunun öneminin farkında olarak, ilk günlerden itibaren, dezenfeksiyon kullanım oranlarımızı, bir adım daha ileriye taşıdık. Tüm ürünlerimiz, özel dezenfeksiyon süreçlerinden geçerek üretilmekte ve müşterilerimize yine bu kurallar çerçevesinde teslim edilmekte… Tüm üretim, sevkiyat ve lojistik ekiplerimiz, bu dönemde özel eğitimler aldılar. Yeni düzene uymak için gerekli uygulamaları yürürlüğe soktuk. Üretim anından, ürünlerin teslim anına kadar tüm çalışanlarımız, gerekli koruma kıyafetleriyle çalışıyor. Aynı zamanda tüm süreçlerimizde ilk günden bu yana, sosyal mesafe ve 14 gün kuralları eksiksiz uygulanıyor.

DENİZ TUNCA: Evimizin mutfak ve banyolarını sayenizde nasıl yenileyebiliriz? Ürünlere nereden ulaşırız. Bu durumda da mimarlık hizmetiniz olacak mı?

İSMAİL DOĞAN: Kelebek Mutfak-Banyo olarak, web sitemizde ve mağazalarımızda ürün yelpazemizi inceleyebilirsiniz. Ücretsiz projelendirme sistemimizle, ölçülerini web sitesine yükleyen müşterilerimize mutfaklarını çizip, tekliflerimizi iletiyoruz. Sanal turla mağazalarımıza gitmeden, müşterilerimize gezme imkanı tanıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden 7/24 müşterilerimizin talep ve sorularını karşılıyoruz.

DENİZ TUNCA: Ürün almasak da mimarlık hizmeti vermiş olmanız, çok düşünceli bir davranış. Bu hizmeti nasıl ve ne şartlarda alabiliriz?

İSMAİL DOĞAN: Teşekkür ederiz. Müşterilerimizin de memnun olduğu bir hizmet... WhatsApp hattımız üzerinden 7/24 müşterilerimizin talep ve sorularını karşılıyoruz. Randevu alarak istenirse mağazalarımıza gelebilir ya da görüntülü sistemle bu hizmetimize ulaşım sağlanıyor.

DENİZ TUNCA: Bu yıl için hedef ve planlarınızdan da söz ederseniz seviniriz…

İSMAİL DOĞAN: 2020, bizler için hedefler açısından çok pozitif başlayan bir yıl oldu. Mart ayı başında gelen ve nisan ayının tamamını derinden etkileyen Pandemi dönemi, hedeflerimizde sapmamıza sebep oldu. Ancak 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreci kapsamında, hızla yükselen siparişler, hedeflerimizi yeniden 2020 başına taşımamızı sağladı. 2020 sonunda Kelebek 150, Kelebek Mutfak ise 30 mağazaya ulaşacak. Küresel ve kitlesel bir marka olarak, Türkiye’nin her ilinde olma hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

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