Botoks ile ilgili en çok merak edilen sorular

Neştersiz gençliğin ilk adımı olan botoks yaklaşık 50 yılını geride bıraktı. FDA’den yüzdeki kırışıklıklar için onay olan botoks, artık en sık yapılan antiaging uygulamalarının başında geliyor. Çok kısa zamanda yüze çok genç, dinamik, dinlenmiş ve doğal bir ifade veren botoks uygulamaları; öğle saatlerinde iş arası bile çok rahatça uygulanabilen, pratik ve etkili bir uygulama olması açısından estetik dermatolojide de hakettiği yeri almıştır.

1.Botoks Yılan Zehiri midir? Hayır. Botoks bir protein ve devrim yaratan bir üründür. Özel bir bakteriden üretilmiş doğal, saflaştırılmış protein esaslı bir ilaçtır. Bazı kırışıklıklar kas kasılmalarından dolayı oluşur. Botoks aşırı kas kasılmalarını engeller. Yani zamanla yüzde oluşan dinamik kırışıklıkları, çizgileri azaltan basit ve cerrahi olmayan bir uygulamadır..

2. Botoks güvenli midir?: Evet. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından ve dünyada 70 'den fazla ülkede onaylı 2000'in üzerinde çalışma yapılmış bir ilaçtır. Onaylı botoks ilk olarak şaşılık tedavisinde kullanılmıştır. Ardından çocuklarda yutma bozukluklarına yol açan bazı hastalıklarda ve makat çatlaklarının tedavisinde, spastik hastalarda kasların gevşetilmesinde uygulanmıştır. Ancak esas kullanım alanını estetik uygulamaların başlamasından sonra bulmuştur. Estetik amaçlı botoks uygulamaları dünyada en çok yapılan estetik girişimlerin başında gelmektedir.

3.Botoks nasıl etki eder? Botoks uygulandığı kasda geçici bir hareket kısıtlılığı oluşturur. Kasın tamamını değil, yapıldığı noktanın 1-2 cm çevresindeki kas dokusunu etkiler. Yüzde mimik kaslarına uygulandığında bu kasların hareketini zayıflatır ve kasın neden olduğu mimik çizgisinin derinleşmesini engeller. Çünkü kırışmamızın nedeni gereksiz veya fazla yaptığımız mimiklerdir.

4.Botoksun etkisi ne kadar sürer? Uygulamadan yaklaşık 3 ay sonra güçlü kaslarda hareket geri dönmeye başlar. 4 ay sonra zayıf kasların hareketi de başlar. 6 ay sonra etki tamamen ortadan kalkar. 4-6 ay arasında tekrarlanmasında fayda vardır. Düzenli Botoks uygulamalarında, kişi kaslarını fazla hareket ettirmemeyi öğrendiği için, artık daha az kırışacaktır. Ve de düzenli uygulamalarla süresi daha da uzayacaktır.

5.Botoks sonrası yüzde ifade kaybı olur mu? Doğru uygulamalardan sonra ifade kaybı olmaz. Botoks uygulamasının amacı yüzü ifadesizleştirmek değil, mimikleri yumuşatmak, yüze doğal ve güzel bir şekil vermektir. Uzman ellerde, doğru teknik ve dozla yapıldığında yüze son derece doğal ve taze görüntü veren uygulamadır. Şaşkın bakışlar ya da ifadesiz görüntüler maalesef tamamen yanlış uygulamalar sonucu oluşan görüntülerdir.

6.Hayat boyunca kaç kez botoks uygulaması yapılabilir? Uygun doz, uygun teknik ve belli aralıklarla 3 aydan erken olmamak kaydıyla ve tabiî ki emin ellerde bu işin uzmanı tecrübeli doktorlar tarafından yapılmak kaydıyla ömür boyu botoks uygulatabilirsiniz.

7.Botoksun etkisi geçince yüz daha mı kötü bir hal alır? Hayır. Botoks uygulandığı sürece yüzde yeni kırışıklık oluşmasını ve kırışıklıkların derinleşmesini önler. Ancak etkisi geçince yüz eski haline gelir. Düzenli botoks uygulaması yüzün kırışıklık açısından yaşlanmasını önler.

8.Botoks uygulandığında yüz ifadesi kaybolur mu ?: Hayır bu doğru değildir. Uygulanan doz ve bölge seçimi ile hem kırışıklıkların giderilip hem de mimiklerin kullanılması mümkündür.

9. Botoks uygulamalarına devam etmezsem kırışıklıklarım daha kötü olur mu?: Hayır kırışıklıklar yavaş yavaş tedavi öncesi durumuna geri döner.

10. Botoks enjeksiyonu yerine kremlerle kırışıklıkları aynı seviyede gidermek mümkün mü?: Hayır bu mümkün değil. Botoks doktor tarafından kas içine enjekte edilen ve dinamik kırışıklıkları etkin şekilde gideren bir tedavidir. Kremler ise cildi besleme, nemlendirme, güneşten koruma ve çok hafif yüzeyel kırışıklıkları giderme işlevlerini yerine getirir. Sadece cilt üzerinde etkili olan kremler ile kas içerisine enjekte edilen ilaçlar birbiriyle karıştırılmamalıdır. Kremler, cildi besleme, nemlendirme kolejen oluşumunu hızlandırma işlevlerini yerine getirir. Yüzeysel etkili olup, kırışıklık görünümünü hafifletmektedir. Botoks ise kırışıklığa yol açan kasları gevşeterek, belirli bir süre için ciltte kırışma meydana gelmesini engeller.

11.Botoks uygulanınca yüz şişer mi? Hayır. Yüze yapılan dolgu uygulamaları botoks zannedilmektedir. Botoks bir dolgu maddesi değildir, yüzü şişirmez. Ülkemizde genellikle, hyaluronik asit bazlı dolgu maddeleri, kolajen veya kişinin kendisinden alınan dokular, enjeksiyonlarda dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu malzemeler, dokunun içerisine girdikten sonra, birkaç gün şişliğe neden olabilir. Botoks ise bir dolgu maddesi değildir. Kırışıklığa yol açan kasları gevşetmekte kullanılan bir ilaçtır. Serum fizyolojik ile seyreltilerek enjekte edilir. Enjeksiyonun yapılmasından sonra kas içine yayılarak dağılır. Hiçbir şekilde yüzde dolgunlaştırma amaçlı kullanılmaz

12. Tedavi veya estetik kullanım alanları neler? Botoksun tıpta kullanımı yeni zannedilir, oysa yaklaşık 50 yıldır kullanılıyor. İlk kez 1970’li yıllarda ABD’de göz doktorları tarafından şaşılık tedavisinde kullanılmış. Yıllar içinde kullanım alanı hızla genişledi. Bugün şaşılıkta, bazı kas spazmlarında, anal fissürde (makat çatlakları), migrende, diş sıkma veya gıcırdatma, terleme tedavisinde tüm dünyada yaygın olarak kullanılmakta. Kozmetik dermatolojide o kadar farklı amaçlarla kullanıyoruz ki… Üst yüz kırışıklıkları en başta zaten. Bundan başka kaş veya burun kaldırmada, asimetrileri düzeltmede, dudak üstü kırışıklıklarında kullanılır. Ayrıca, ''gummy smile’’ dediğimiz, gülünce diş etlerinin görünmesini düzeltmede, ağız kenarı düşüklüğünde ve aşırı terleme tedavisinde kullanıyoruz