Ameliyatsız Göz Kapağı Estetiği

Artık tüm dünyada ameliyatsız çözümler ön plana çıkmaya başlıyor. Kısa iyileşme süreleri, risk almak istememek vb nedenlerden dolayı artık ameliyatsız işlemler daha çok tercih sebebi olmaya başlandı. Cilt dokusunun yapılandırılması, güçlendirilmesi, sıkılaştırılması için artık günümüz teknolojisi oldukça ilerlemiş olduğundan da ameliyatsız çözümler gittikçe artmaktadır. Göz kapaklarında da son geliştirilen teknolojiler sayesinde artık ameliyata, operasyona gerek kalmadan neştersiz gençlik sağlamak mümkün. Tüm cildimizde olduğu gibi; göz kapaklarımızda da zamanla oluşan elastikiyet kaybı, sarkma kişiyi olduğundan fazla yaşlı ve yorgun gösterebiliyor. Son yıllarda geliştirilen dünyada da bir çok ülkede başarılı bir şekilde kullanılan plazma enerjisi sayesinde artık neştersiz, operasyonsuz bir şekilde göz kapaklarını gençleştirebilmek mümkün.



Plazma nedir?



Madde katı haldeyken enerji verilirse önce sıvı sonra da gaz haline geçmektedir. İşte bu haldeyken enerji vermeye devam edersek yani gaz halinde bir enerji uygularsak o zaman Plazma elde etmiş oluruz. Kısaca iyonize atmosferik gaz da diyebileceğimiz bu enerji arkıyla çeşitli uygulamalar uzunca bir zamandır kullanılmaktadır. Sağlıkta bunun kullanılabileceği çeşitli çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Çevre dokulara zarar vermeksizin istenmeyen doku veya hücre topluluklarının ortamdan uzaklaştırılması temel felsefedir.



Nasıl çalışır?



Plazma enerjisi nonablativ soft cerrahi ya da softsurgery olarak adlandırılmaktadır. Uygulama ucunda oluşan enerji ile hedef dokudaki potansiyel farkından dolayı ortamdaki atmosferik gazlardan oksijenin iyonizasyonu ile ark oluşmakta ve bu sırada yaklaşık 1800 C sıcaklık oluşmaktadır ki bununla yüzeyde bulunan istenmeyen dokular süblime olmaktadır. Bu süblimasyon esnasında diğer kullanılan cihazlar lazer ve koterlerden önemli farkı olarak çevre dokulara istenmeyen herhangi bir enerji veya ısı akışı olmamasıdır.



Nasıl uygulanır?



Öncelikli olarak her zaman olduğu gibi iyi bir fizik muayene ile istenmeyen durum tespit edilir. Uygulama için lokal anestezik kremlerle 30 dakika uyuşturulur. Yüzey bir dezenfektanla temizlenir, yapılacak bölgedeki lezyonlara işlemi yapılır.1 hafta 10 gün içinde kabuklanmalar tamamen dökülür alttan pembe sağlıklı yeni deri ortaya çıkar, bu dönemde de güneşten korumak çok önemlidir.



Avantajları?



Özellikle göz kapakları ameliyat olma sınırına gelen fakat ameliyat olmaktan çekinen, bu durumdan rahatsız olan kişiler için çok güzel bir seçenek... Göz kapaklarında sarkmalar ve kırışıklıklar genç yaşlarda da oluşabiliyor. Ameliyattan çekinen bu genç yaş grubu için de güvenle tercih edilebilecek bir yöntem... Sadece lokal anestezik kremler ile uyuşturularak yapılabilen ve kısa sürede iyileşme sağlanan, ağrı ve acı gibi işlem sonrası sorunu olmayan yan etkisi olmayan bir tedavi seçeneği..

Kaç seans ?Ortalama olarak ayda bir yapılan seanslarla 1-3 seans diyebiliriz. Gençlerde ve kırışıklıkları henüz ameliyat olma seviyesine gelmemiş göz kapaklarında 1 seans yeterli olabiliyor. Tamamen kişinin ve kırışıklıkların durumuna göre seans süreleri değişmektedir. Herhangi bir yan etkisi olmadığı için sorunun durumuna göre gerektiği zamanlarda uygulanabilme seçeneği sunması da ayrı bir avantajı..