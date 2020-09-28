Cildimiz neden yaÅŸlanÄ±r? Cilt yaÅŸlanmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne nasÄ±l geÃ§eriz?

YaÅŸlanma sÃ¼reciyle birlikte diÄŸer organlarda olduÄŸu gibi, deri de zamanla morfolojik ve fizyolojik olarak geriler, fonksiyon kaybÄ±na uÄŸrar. DiÄŸer organlardan farklÄ± olarak, derideki yaÅŸlanma sÃ¼recinde fiziksel, kimyasal ve mekanik Ã§evresel faktÃ¶rler de etkilidir. DolayÄ±sÄ±yla deri yaÅŸlanmasÄ± baÅŸlÄ±ca intrensek(iÃ§sel, genetik, kronolojik) ve ektrensek (dÄ±ÅŸsal, fotoyaÅŸlanma) deri yaÅŸlanmasÄ± olarak iki farklÄ± ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸir. Ä°ntrensek deri yaÅŸlanmasÄ±, iÃ§ etkenler ve geÃ§en zamana baÄŸlÄ± oluÅŸan,Â ilerleyici ve kaÃ§Ä±nÄ±lmaz bir sÃ¼reÃ§tir. Ekstrensek deri yaÅŸlanmasÄ± ise baÅŸta ultraviyole(UV) olmak Ã¼zere Ã§evresel faktÃ¶rlere baÄŸlÄ± geliÅŸen, geciktirilebilir ya da engellenebilir bir sÃ¼reÃ§tir.



AraÅŸtÄ±rmalar, yaÅŸlanmaya baÄŸlÄ± cilt sorunlarÄ±nÄ±n %80-90'Ä±nÄ±n Ã§evresel zararlardan meydana geldiÄŸini gÃ¶steriyor.Â Genetik faktÃ¶rler ve diÄŸer iÃ§sel etkenlerde Ã¶nemli ama onlarÄ±n gÃ¼cÃ¼ %20'yi geÃ§miyor. Yani; cilt yaÅŸlanmasÄ±nÄ±n hÄ±zÄ±nÄ± sadece genetik mirasÄ±nÄ±z belirlemez. Cildinizin nasÄ±l yaÅŸlanacaÄŸÄ±na yalnÄ±zca genleriniz karar vermez.



DÄ±ÅŸ etkenler yani Ã§evresel yaÅŸlanmanÄ±n etkileri Ã§ok daha Ã¶nemlidir. YaÅŸlanma sÃ¼reciyle birlikte diÄŸer organlarda olduÄŸu gibi, deri de zamanla morfolojik ve fizyolojik olarak geriler, fonksiyon kaybÄ±na uÄŸrar. DiÄŸer organlardan farklÄ± olarak, derideki yaÅŸlanma sÃ¼recinde fiziksel, kimyasal ve mekanik Ã§evresel faktÃ¶rler de etkilidir. DolayÄ±sÄ±yla deri yaÅŸlanmasÄ± baÅŸlÄ±ca intrensek(iÃ§sel, genetik, kronolojik) ve ektrensek (dÄ±ÅŸsal, fotoyaÅŸlanma) deri yaÅŸlanmasÄ± olarak iki farklÄ± ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸir. Ä°ntrensek deri yaÅŸlanmasÄ±, iÃ§ etkenler ve geÃ§en zamana baÄŸlÄ± oluÅŸan,Â ilerleyici ve kaÃ§Ä±nÄ±lmaz bir sÃ¼reÃ§tir. Ekstrensek deri yaÅŸlanmasÄ± ise baÅŸta ultraviyole(UV) olmak Ã¼zere Ã§evresel faktÃ¶rlere baÄŸlÄ± geliÅŸen, geciktirilebilir ya da engellenebilir bir sÃ¼reÃ§tir. AraÅŸtÄ±rmalar, yaÅŸlanmaya baÄŸlÄ± cilt sorunlarÄ±nÄ±n %80-90'Ä±nÄ±n Ã§evresel zararlardan meydana geldiÄŸini gÃ¶steriyor.Â Genetik faktÃ¶rler ve diÄŸer iÃ§sel etkenlerde Ã¶nemli ama onlarÄ±n gÃ¼cÃ¼ %20'yi geÃ§miyor. Yani; cilt yaÅŸlanmasÄ±nÄ±n hÄ±zÄ±nÄ± sadece genetik mirasÄ±nÄ±z belirlemez. Cildinizin nasÄ±l yaÅŸlanacaÄŸÄ±na yalnÄ±zca genleriniz karar vermez. DÄ±ÅŸ etkenler yani Ã§evresel yaÅŸlanmanÄ±n etkileri Ã§ok daha Ã¶nemlidir.



Ã‡EVRESEL YAÅžLANMAYI NASIL YAVAÅžLATABÄ°LÄ°RÄ°Z?

GÃœNEÅž: En etkili yaÅŸlandÄ±rÄ±cÄ± ve birinci suÃ§ludur.Â Ã–zellikle gÃ¼neÅŸ cildi yaÅŸlandÄ±ran "dÄ±ÅŸ zararlÄ±lar"Ä±n baÅŸÄ±nda yer alÄ±r. Ultraviyole (UV)Â Ä±ÅŸÄ±nlarÄ± cilt hÃ¼crelerinin en Ã¶nemli dÃ¼ÅŸmanÄ±dÄ±r.. KontrolsÃ¼z, uzun sÃ¼reli, yoÄŸun ve korunmasÄ±z gÃ¼neÅŸe maruz kalmak cildin en etkili yaÅŸlandÄ±rÄ±cÄ±sÄ±dÄ±r.



UZAK DURUN!Â

-GÃ¼neÅŸ

-Sigara Alkol

-Kirli havaÂ

-Dengesiz beslenme

-Olumsuz dÃ¼ÅŸÃ¼nceler

-AÅŸÄ±rÄ± kahve, siyah Ã§ay ve colaÂ

-YanlÄ±ÅŸ cilt Ã¼rÃ¼nleri

-Ã‡ok mimikli konuÅŸmak

-ÃœÃ§ beyazdan (tuz, ÅŸeker ve un ) kaÃ§Ä±nÄ±n.Â



Ä°KÄ°NCÄ° FAKTÃ–R: Ä°Ã‡TEN GELEN YAÅžLANMA

Cilt yaÅŸlanmasÄ±nÄ±n bir nedeni de iÃ§sel yaÅŸlanmadÄ±r.Â Siz yaÅŸlandÄ±kÃ§a (diÄŸer organlarÄ±nÄ±z gibi) cildiniz de yaÅŸlanacaktÄ±r.Â Cilt hÃ¼creleriniz eski gÃ¼Ã§ kabiliyetlerini kaybedecektir.Â YaÅŸÄ±nÄ±z ilerledikÃ§e genÃ§liÄŸinizdeki o sÄ±kÄ±, nemli, gergin, pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z ve ipeksi cilt gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼zÃ¼ kaybetmeniz doÄŸaldÄ±r.Â



YAÅžLANAN CÄ°LTTE NELER OLUYOR?Â

-Nem oranÄ± azalÄ±yor.Â

-Kolajen lifler kalÄ±nlaÅŸÄ±p, kÄ±rÄ±lganlaÅŸÄ±yor. SayÄ±sal kayba uÄŸruyor.

-Elastin lifleri yapÄ±sal olarak deÄŸiÅŸiyor ve bozuluyor.

-Bu iki lifi Ã¼reten cilt hÃ¼cresi fibroblastlarÄ±n sayÄ±sÄ± azalÄ±yor. Yetenekleri bozuluyor.

-Ara madde Ã¼retimi ve destek dokusu bozuluyor.

- Damarlar zayÄ±flÄ±yor ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale geliyor.

-BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k hÃ¼creleri azalÄ±yor.

-Renk Ã¼reten hÃ¼crelerin dengeleri bozuluyor.

-Cilt yÃ¼zeyindeki Ã¶lÃ¼ tabaka incelip, gÃ¼Ã§sÃ¼zleÅŸiyor.



PEKÄ° CÄ°LT YAÅžLANMASI NASIL Ã–NLENÄ°R?

Profesyonel ellerde yapÄ±lan kÃ¼Ã§Ã¼k dokunuÅŸlar ile hem cilt yapÄ±nÄ±zdaki bu oluÅŸan yaÅŸlanma izleri azaltÄ±lacak, hem de cildiniz koruma altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olacaktÄ±r. Minimal invaziv iÅŸlemler, iyileÅŸme zamanÄ± oldukÃ§a kÄ±sa olan etkili tedavi yÃ¶ntemleridir. Son zamanlardaki teknolojik geliÅŸmeler, minimal invaziv iÅŸlemlerin popÃ¼laritesini ve yaygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Cerrahi olmayan tedavi yÃ¶ntemlerinin kombinasyonlarÄ±nÄ± uygulayan Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ bu yaklaÅŸÄ±m;deri dokusunda, tonunda ve kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klardaki iyileÅŸme ve azalma saÄŸlar. Cerrahi olmayan bu tekniklerin kullanÄ±mÄ±, cerrahi mÃ¼dahale ihtiyacÄ±nÄ± erteleyebilir ve cerrahi mÃ¼dahale gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi zaman yaklaÅŸÄ±mÄ± deÄŸiÅŸtirebilir.



1. AmeliyatsÄ±z YÃ¼z Germe, Fokuslu Ultrason ile:

Cildin alt katmanlarÄ±ndaki dokularda â€˜odaklanmÄ±ÅŸ ses dalgalarÄ±â€™ kullanÄ±larak kollajen Ã¼retiminin uyarÄ±lmasÄ± yolu ile ciltte sÄ±kÄ±laÅŸma ve lifting saÄŸlayan bir tedavi yÃ¶ntemidir. Ultrason ile cildin sÄ±kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitirmesi sebebi ileÂ sarkma yaÅŸanan kaÅŸ, alÄ±n, yanak, aÄŸÄ±z kenarÄ±, yÃ¼z konturu, Ã§ene hattÄ±, gÄ±dÄ± bÃ¶lgesi, dekolte bÃ¶lgesi ve kÄ±rÄ±ÅŸan gÃ¶z Ã§evresinde ameliyatsÄ±z toparlanma ve genÃ§leÅŸme saÄŸlanmaktadÄ±r. OdaklanmÄ±ÅŸ ultrason teknolojisi cerrahi mÃ¼dahale olmadan derin dokular Ã¼zerinde etki saÄŸlayan tek yÃ¶ntemdir. Tek seans uygulanÄ±r. YaklaÅŸÄ±k 45 dakika sÃ¼rer, etkisi ortalama bir yÄ±l devam eder.



2. DermalÂ Dolgularla NeÅŸtersiz GenÃ§lik:

Ä°nsan cildinde doÄŸal olarak bulunan ve bulunduÄŸu dokuya esneklik, saÄŸlamlÄ±k veren hiyalÃ¼ronik asit kullanÄ±larak yapÄ±lan enjeksiyonlar, kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±k ve Ã§Ã¶kmelere Ã§Ã¶zÃ¼m oluyor. HiyalÃ¼ronik asit; cildinizde hacim yaratarak, saÄŸlÄ±klÄ± ve canlÄ± bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m verir. Bu yÃ¶ntemle; aÄŸrÄ±sÄ±z, neÅŸtersiz dudak kenarlarÄ±nda gÃ¼lmeye baÄŸlÄ± oluÅŸan oluklar, yanaklardaki Ã§Ã¶kmeler, iki kaÅŸ arasÄ±ndaki Ã§izgiler giderilebilir. Dudaklar ÅŸekillendirilip, hacimlendirilebilir.



3.GÃ¶z Ã§evresi bakÄ±mÄ±:

GÃ¶z Ã§evresi ilk kÄ±rÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan bÃ¶lgedir. Ã–zellikle yÃ¼zÃ¼n Ã¼st kÄ±smÄ± ve gÃ¶z Ã§evresinde bulunan Ã§izgilerin ortadan kalkmasÄ±nda botulinum toksin uygulamasÄ± Ã§ok faydalÄ±. Etkisi, uygulamadan 4-5 gÃ¼n sonra gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlar, tam olarak yerleÅŸmesi 10-15 gÃ¼nÃ¼ bulur ve 3-6 ay devam eder. Emin ellerde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman yan etkisi yok denecek kadar az. GÃ¶z altÄ± morluklarÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±, boÅŸluklarÄ±n giderilmesi ve daha pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z bir gÃ¶zaltÄ± iÃ§in gÃ¶z altÄ± dolgu uygulamasÄ± ve yine anÄ±nda etili ve parlak aydÄ±n bir gÃ¶z Ã§evresi iÃ§in Ã¶zel mezoterapi ve lazer uygulamalarÄ± yapÄ±labilir.Â



4.Oksijen ve vitamin desteÄŸi ile yeni nesil cilt bakÄ±mÄ±:

Oksijenin deri hÃ¼creleri aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemi Ã§ok uzun yÄ±llardÄ±r biliniyor;Â yoÄŸun oksijen desteÄŸi, iyileÅŸmesi gÃ¼Ã§ yaralarÄ±n kolayca iyileÅŸmesini saÄŸlÄ±yor. Deriye dÄ±ÅŸarÄ±dan uygulanan yÃ¼ksek saflÄ±kta oksijenin arÄ±ndÄ±rÄ±cÄ±, yenileyici ve deri hÃ¼crelerini tazeleyici Ã¶zelliÄŸi bir Ã§ok cilt bakÄ±m sistemi tarafÄ±ndan kullanÄ±lÄ±yor. Ancak ÅŸimdi ÅŸu ana dek bilinen oksijen desteÄŸini;Â deriye dÄ±ÅŸarÄ±dan deÄŸil, kan dolaÅŸÄ±mÄ± yardÄ±mÄ±yla "iÃ§erden" saÄŸlÄ±yoruz.Â Â DiÄŸer yandan oldukÃ§a zengin etken madde iÃ§eriÄŸine sahip Ã¼rÃ¼nlerÂ radyofrekans ve ultrason eÅŸliÄŸinde cilde yedirilir.. Peptidler, renk tonunu eÅŸitleyici maddeler, vitaminler, bitkisel ekstrelerle dolu olan bu Ã¼rÃ¼nler oksijen desteÄŸi sayesinde "aÃ§" hale gelmiÅŸ cildi mÃ¼kemmel biÃ§imde besler.



5. GenÃ§lik AÅŸÄ± ileÂ Elastikiyet KazanÄ±n:

YapÄ±labilecek bir diÄŸer uygulama ise; Ã¶zellikle nemsiz, elastikiyeti azalmÄ±ÅŸ ciltlerde veya ince kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ± olanlarda hyaluronik asit uygulamasÄ±dÄ±r. TÃ¼m yÃ¼ze mezoterapi enjeksiyonu ÅŸeklinde veya ince kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klar iÃ§ine uygulanabilir. BÃ¶ylece daha nemli, saÄŸlÄ±klÄ± ve elastikiyeti artmÄ±ÅŸ bir cilt elde edilir.



6.IÅŸÄ±ltÄ± Liftingi:

Cildin kaybettiÄŸi nem, vitamin, aminoasit ve mineral desteÄŸi, deri altÄ±na ufak iÄŸneler yardÄ±mÄ±yla enjekte edilir. YÃ¼z, boyun ve dekolte bÃ¶lgesinde oluÅŸan kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±, yaÅŸlanma etkilerini geriletir.Â



7.Tripolar ve Fraksiyonel Radyofrekans:Â

Bu uygulamalar ile hem yÃ¼z hem vÃ¼cut ÅŸekillendirmede ilk uygulamadan itibaren gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r sonuÃ§lar alÄ±nmaya baÅŸlanÄ±r. YÃ¼z ovalitesi ÅŸekillenir, volumetrik efekt ile yÃ¼zde lifting etki saÄŸlanÄ±r. VÃ¼cut kontÃ¼rlerinde sÄ±kÄ±laÅŸma ile istediÄŸiniz kÄ±yafeti giyebilme ÅŸansÄ±nÄ±z artar.Â



8. KÃ¶k HÃ¼cre (Fibroblast) Enjeksiyonu:

Son yÄ±llarda, baÅŸta Avrupa Ã¼lkeleri olmak Ã¼zere Ã¼lkemizde de otolog fibroblast enjeksiyon yÃ¶ntemi sÄ±klÄ±kla tercih edilmektedir. Kulak arkasÄ±ndan alÄ±nan bir parÃ§a dokunun, laboratuvar ortamÄ±nda, cildin genÃ§ kalmasÄ±nÄ± saÄŸlayan fibroblastlarÄ±na ayrÄ±lÄ±p Ã§oÄŸaltÄ±lmasÄ± yÃ¶ntemidir. Ã‡oÄŸaltÄ±lan hÃ¼creler, yÃ¼ze tekrardan enjekte edilmektedir. Bu hÃ¼creler kolajen sentezleyerek derinin yeniden yapÄ±lanmasÄ±nÄ± saÄŸlamaktadÄ±r.