Aqualifting ile cildiniz gençleşsin

Doğal olan yaşlanma süreci yaşam boyunca devam eder. Cildinizin görünümü yaşınızı değerlendirmede temel bir göstergedir. Cildi güçlendirmek; cilde sağlıklı, genç, canlı bir görünüm kazandırır. Kimi insanın kırk yaşındayken yüzü kırışıklık içinde, lekeli ve mattır; kimi altmış yaşındaki insanın yüzü ise hala gergin ve pırıl pırıldır. Sağlıklı yaşam biçimi, kozmetik ürünler ve uygulamalar ile insanın yaşını anlamak mümkün olmayabilir.



Kırışıklıkların doğum yeri, altderidir…



Dıştan uyguladığınız kremler, daha çok cildinizin üst tabakasına etkilidir. Ancak, unutmayınız ki cildinizin asıl canlılığını ve destek görevini sağlayan, kozmetik görünüm açısından kilit görevi gören, altderidir. Bu temel tabakanın kalınlığı ve nemi, yaşla birlikte azalır. Dışarıdan uyguladığınız kremlerin derinin gözeneklerinden geçerek bu tabakaya ulaşması, anahtar deliğinden bir topu geçirmek kadar olanaksızdır. Bu yüzden asıl etkinin hedeflenen tabakada görülmesi pek olası değildir. Enjeksiyon yoluyla derinin alt tabakasına ulaşarak deriyi canlandırmak gereklidir.

Aqualifting: Adından da anlaşılacağı üzerine duru bir berraklık, ışıltı ve nem sağlayan bir cilt gençleştirme işlemidir. Aslında çok zengin içerikli bir biorevitalizan yüz mezoterapi uygulamasıdır demekte mümkündür. Bu uygulamanın yüze hacim vermekten çok cildin temel ihtiyaçları olan nemlenme, beslenme ve koruma özellikleri vardır.



İçeriğindeki yüksek konsantrasyondaki çapraz bağ içermeyen saf hyaluronik asit sayesinde cildi nemlendirir. Zengin multivitamin ve mineral içerdiğinden cildi besler.

Formülündeki aminoasitler ve peptit kompleksleri ile cildi yeniden yapılandırırken, nükleik asitler ve oligoelementler ise ciltteki bağışıklık sistemini arttırarak koruyucu kalkan görevi görür. Uygulamanın sonucunda; sağlıkla ışıldayan kırışıklıklardan arınmış neme doymuş canlı ve sıkı bir cilt yapısına kavuşulur. Üstelik yüz dışında boyun, dekolte ve eller gibi yaşımızı yansıtan bölgelere de rahatlıkla uygulanabilir.



Çok ince uçlu iğnelerle, mikroenjeksiyonlar şeklinde uygulanabilir



15-20 dakikalık bir işlemdir. Tüm yüz, boyun, dekolte ve eller gibi farklı bölgelere uygulanabilir.. Hiyaluronik asit, tüm yaşayan organizmaların bağ dokusunda doğal olarak bulunan, bulunduğu dokuya esneklik ve sağlamlık veren, su tutma kapasitesine sahip temel bir maddedir.. Deri altında doğal olarak bulunan bu madde yaşla birlikte azalır; 50'li yaşlarda yarıya düşer. Sonuçta deri önemli bir desteğini kaybeder; deri yaşlanması ortaya çıkar. Enjeksiyon yoluyla, dışarıdan takviye edildiği zaman, deri daha gergin, sıkı ve kırışıksız görünür.



Antioksidan maddeler ve vitaminler cildi güneşin, sigaranın ve diğer çevresel etkenlerin neden olduğu erken yaşlanma belirtilerinden korur; oluşan yaşlanma belirtilerini onarırlar. Özellikle güneşin zararlı etkilerinden korunmak için, bahar ve yaz aylarında; sigara içimi, kapalı mekanlarda yaşam ve hava kirliliğinin cilt üzerindeki zararlı etkilerinden korunmak ve erken yaşlanma belirtilerini önlemek için de yapılması uygundur.