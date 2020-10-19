AmeliyatsÄ±z da yÃ¼z germek mÃ¼mkÃ¼n

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde cilt sarkmasÄ±nÄ±nÂ tedavisinde, cildin sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nda ameliyatsÄ±z yÃ¶ntemler daha tercih edilir hale gelmiÅŸtir. Bunun sebepleri arasÄ±nda: ameliyat Ã¶ncesi anestezi almak gerekliliÄŸi, ameliyat sonrasÄ± iÅŸe ya da sosyal hayata dÃ¶nmenin zaman almasÄ±, ameliyatÄ±n komplikasyon risklerinin olmasÄ± sayÄ±labilir. AmeliyatsÄ±z yÃ¼z germe iÅŸlemlerine tÃ¼m bu sebeplerden dolayÄ± gÃ¼nden gÃ¼ne talep artmaktadÄ±r. AmeliyatsÄ±z yÃ¼z germe tedavileri sayesinde, kiÅŸi tedavisini Ã§ok kÄ±sa bir vakit ayÄ±rarak yaptÄ±rabilir, iÅŸlem Ã¶ncesinde herhangi bir anesteziye ihtiyaÃ§ olmaz, iÅŸlem sonrasÄ±nda sosyal hayata kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edilebilir. AyrÄ±ca ameliyatsÄ±z tedavi yÃ¶ntemleri Ã§ok kolaydÄ±r ve sonrasÄ±nda herhangi bir komplikasyon riski bulunmamaktadÄ±r.Â



YaÅŸlanma sÃ¼reciyle birlikte diÄŸer organlarda olduÄŸu gibi, deri de zamanla morfolojik ve fizyolojik olarak geriler, fonksiyon kaybÄ±na uÄŸrar. DiÄŸer organlardan farklÄ± olarak, derideki yaÅŸlanma sÃ¼recine fiziksel, kimyasal ve mekanik Ã§evresel faktÃ¶rler de etkilidir. DolayÄ±sÄ± ile cildimiz diÄŸer organlardan farklÄ± olarak daha fazla yÄ±pranmakta ve hasar gÃ¶rmektedir. Erken yaÅŸlarda yapÄ±lan kÃ¼Ã§Ã¼k dokunuÅŸlar ve mÃ¼dahaleler hem oluÅŸan cilt hasarlarÄ±nÄ± tamir eder, hem de cildi koruma altÄ±na alarak ilerleyen yaÅŸlarda daha saÄŸlÄ±klÄ± bir deriye sahip olmamÄ±zÄ± saÄŸlar.Â BakÄ±mlÄ± ve genÃ§ gÃ¶rÃ¼nmenin, zamanÄ±nda Ã¶nlem alarak yaÅŸlanmayÄ± geciktirmenin gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde kadÄ±n erkek herkesi peÅŸinden koÅŸturan bir trend haline geldi. Kozmetik, estetik sektÃ¶rÃ¼ giderek bÃ¼yÃ¼mekte. SektÃ¶r yÄ±lda ortalama yÃ¼zde 10 bÃ¼yÃ¼yor. TÃ¼rkiye bu konuda dÃ¼nyada ilk 10 Ã¼lkenin iÃ§ine giriyor. SektÃ¶rÃ¼n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda da bÃ¼yÃ¼meye devam edeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz."Â



Ä°nsanlar artÄ±k ameliyat olmak istemiyor, iÅŸlemi yaptÄ±rdÄ±ktan hemen sonra gÃ¼ndelik hayatlarÄ±na devam etmek istiyorlar. Ä°nsanlarÄ±n artÄ±k ameliyat olup 10 gÃ¼n istirahat etmek istemiyor.Â Bu nedenle sektÃ¶r daha Ã§ok, cerrahi iÅŸlem iÃ§ermeyen, aÄŸrÄ±sÄ±z, acÄ±sÄ±z iÅŸlemlere kaydÄ±."Â AmeliyatsÄ±z yÃ¼z germe amacÄ±yla yapÄ±lan sarkma tedavisinde en sÄ±k kullanÄ±lan teknoloji ultrason teknolojisidir. UltrasonÂ enerjisi cilt altÄ±nda Ä±sÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸerek, sarkmalara neden olan baÄŸ doku liflerinin toparlanmasÄ±nÄ± saÄŸlamaktadÄ±r.



OdaklanmÄ±ÅŸ (Fokuslu) ultrason ise yaÅŸlanma izlerini yok etmek iÃ§in risk taÅŸÄ±mayan yÃ¶ntemlerden biri olarak gÃ¼n geÃ§tikÃ§e popÃ¼lerleÅŸiyor. Ä°yileÅŸme sÃ¼resi gerektirmez, kiÅŸiÂ iÅŸ veya sosyal yaÅŸamÄ±na hemen dÃ¶nebilir, yan etkisiÂ yoktur,Â uygulama sÄ±rasÄ±nda aÄŸrÄ±sÄ±z ve acÄ±sÄ±zdÄ±r,Â etkili ve gÃ¼venlidir.



Tek bir uygulama ardÄ±ndan yenilenme sÃ¼reci hemen baÅŸlar, ilk anda bile hafif bir gerilme etkisi gÃ¶rÃ¼lmektedir. Cilt uygulama sonrasÄ± her geÃ§en gÃ¼n daha iyi gÃ¶rÃ¼nmeye baÅŸlar, 1 hafta sonrasÄ±nda cildinizi daha iyi hissedersiniz, 1 ay sonra etkiler gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale gelir, 3 ayÄ±n sonunda istenen sonuÃ§ gÃ¶zlenmeye baÅŸlar. Tam sonuÃ§ alÄ±nmasÄ± ise 2-3 ay sÃ¼rmektedir. Ciltte kollajen Ã¼retimini uyardÄ±ÄŸÄ± iÃ§in elde edilen sonuÃ§ uzun sÃ¼reli kalÄ±cÄ± olmaktadÄ±r.