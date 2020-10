19 Ekim haftası burç yorumları

Bu hafta olumlu değişimler sizleri karşılıyor. İş hayatınızda ekip çalışması yaparak isteklerinize ulaşmaya başlayabilirsiniz. İş hayatınızda sorunlar yaşadığınız kişiler ile arabulucular sayesinde karşılaştığınız tüm problemleri aşabileceksiniz. Yılın 2nci haftası ile birlikte kişisel gelişiminize yönelerek sezgilerinizin rehberliğinde yol almanız faydanıza olacaktır. Ailenizi ilgilendiren konularda aşırı duygusal yaklaşımlarla olayları gereğinden fazla büyütmemeli ve ben merkezli düşünmekten kaçınmalısınız., Özel hayatınızda ise beraberlikleri devam eden Koçlar karşı tarafın haksız davranışları karşısında gergin zamanlar yaşayabilirsiniz. Hiçbir ilişkide fedakarlık tek taraflı olmayacağından sizde değiştiremeyeceğiniz olayların üzerine ya gitmeyecek ya da giderek birlikteliğinizi sona erdireceksiniz. Beraberliği olmayan Koç burçları ise size ilgisi olan kişinin yakınlaşması ile sürpriz bir beraberliğe adım atabilirsiniz.

BOĞA: Gökyüzü sizi özgürleştirecek güçlü kılacak enerjiler ile dolu bu hafta. Yapmayı planladığınız projelerinizi girişimlerinizi haftanın ilk gününden itibaren gerçekleştirmeye başlayabilirsiniz. İş hayatınızda finansal olarak ta şartlarının iyileşmeye başlaması ile iş ilişkilerinizi güçlendirmek için iletişime önem verin ve uzun zamandır ertelediğiniz görüşmelerinizi hafta boyunca yapmaya odaklanın. Bu hafta işiniz ile ilgili yeni teklifler alabilir aynı anda iki iş birden yaparak gelirlerinizi arttırabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise siz bekar Boğalar işiniz gereği tanıyacağınız biri ile romantik bir başlangıç yaşayabilirsiniz. Evli ya da beraberliği devam eden Boğa’lar endişeleriniz ortadan kalkıyor birlikte olduğunuz insanın üzerine düşen fedakarlığı yapması ile güven duygunuzu kazanacak ve ilişkinizi hayatınızın merkezine taşıyabileceksiniz.

İKİZLER: Gökyüzü sizi büyük bir değişim enerjisi ile karşı karşıya bırakıyor bu hafta. Uzun zamandır baskı altında tutulduğunuz pek çok şeyden uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Daha önce ertelediğiniz pek çok konuyu bu hafta gündeminize alacaksınız. İşinizle ilgili her konuda disiplinli davranışlarınızla hakimiyeti elinize alacak kendinize yüksek hedefler belirleyerek kararlı adımlarla ilerleyeceksiniz. Kendinize her konuda yeni bir yol çizerek ilerleyeceksiniz. Özel yaşamınızda ise bu hafta ayrılık kararı aldığınız ilişkiniz ile ilgili pozitif yönde gelişmeler yaşayabilir ilişkinize bir şans daha tanıyarak olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Bekar İkizler bu hafta sonuna doğru etkilendiğiniz kişi ile romantik gelişmeler yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ: Gökyüzü finansal konularda istediğiniz gelişmelerin gecikmesi sebebiyle gergin enerjiler ile uğraşacağınız enerjilere dikkat çekmekte. Sizin dışınızda gelişen olaylara müdahale etmemeli kendi sorumluluklarınızı yerine getirip beklemede kalarak hareket etmelisiniz. Özellikle ortaklaşa yapılan işlerde kararlı tavrınızı koruduğunuzda hem saygınlığınızı hem kazanımlarınızı arttıracaksınız. Hafta ortasından itibaren finansal akışınızda rahatlamalar söz konusu bu süre içinde hesaplarınızda incelemelerde bulunmanız gözden kaçırdığınız alacaklarınızı isteyebilirsiniz haftanın ilerleyen günleri ile birlikte önemli fırsatlar ve iş teklifleri ile karşılaşabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Aşırı güven ve sevginin karşılığını alamadığınız düşüncesi sizlere ayrılık kararı almanıza neden olabilir. Bekar Yengeçler bu hafta yakınlaşmalılar söz konusu olabilir.

ASLAN: Gökyüzü sizler için pozitif enerjileri barındırıyor bu hafta yolunda gitmeyen pek çok şeyin üstesinden geleceksiniz. Hayata karşı sorumluluklarınızda kazanımlarınızda artmaya başlıyor her bakımdan. Hangi işi yapıyor olursanız olun zamanı doğru kullanabilmeniz için akılcı çözümler ve sizi seven kişilerin yorumlarını dikkate alarak uygulamanız da önem taşımakta. Bunu başardığınızda ne zamansızlıktan ne çaresizlikten şikayet etmeyecek ve çok daha verimli olabileceksiniz. Sağlığınızla ilgili ise üşütmeye bağlı iltihapları önemseyin ve dikkatli davranın. Yeni bir iş yapmayı düşünen Aslan burçları bu hafta beklediğiniz şartların oluşması ile olumlu girişimlerde bulunabilirler. Resmi ve bürokratik engelleriniz varsa bu hafta hepsi çözüme kavuşuyor. Bu hafta yurt dışı ile ilgili eğitim ya da işiniz ile ilgili başvuruda bulunduğunuz talepleriniz olumlu şekilde neticelenebilir. Özel hayatınızda ise eş ya da sevgiliyle ortaklaşa değerlerde buluşarak biz olabilmenin getirdiği güzellikleri yaşamın her alanında etkili ve pozitif şekilde deneyimleyemeye başlıyorsunuz kıymet bilin ve bu güzellikleri koruyarak ilerleyin. Bekar ve ilişkisi devam eden Aslan’lar ise ilişkilerine resmiyet kazandırmak için kararlar alabilirler.

BAŞAK: Bu hafta İş hayatınızda birlikte çalıştığınız kurum ve kişilerin öneri ve görüşlerine önem vermelisiniz. Size doğru gelmeyen konulara karşı fikirlerinizi ifade etmekten çekinmemelisiniz. Uzun zamandır doğru zamanı beklediğiniz. Atılımlarınızı bu hafta gerçekleştirebilirsiniz. Finansal ve hukuki konularda aleyhinize yaşanan girişimler doğru yol almanız ve dikkatiniz sayesinde lehinize dönebilir. Özel hayatınızda ise iş ve ailevi stresinizi eş yada sevgilinize yansıttığınız takdirde ilişkinize zarar verebilirsiniz. Bekar Başak’lar ise hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz. Yine ilişkisi devam eden Başak’lar birlikte olduğunuz kişinin bir yalanını yakalayarak ondan tamamen uzaklaşabilirsiniz.

TERAZİ: Gökyüzü iş hayatınızda şartlarınızın iyileşmeye başlaması ile birlikte başvuru ve girişimlerinizin olumlu yaklaşımları beklentileriniz gerçekleşmeye başlıyor. İş hayatınızda yaşanan olumlu enerjiler ile enerjinizde yükselecek ve ailenizle olan ilişkilerinizde ki problemleri de ortadan kaldıracaksınız. Ev ve iş hayatınızda yaşanan gerginlikler ortadan kalkıyor Özel yaşamınızda ise eş ya da sevgiliniz ile ne kadar özverili davransanız karşılığını aşk ile alacağınız enerjiler ile karşı karşıyasınız. Özel hayatınızda bekar Teraziler için Aşk enerjileri hakim gökyüzünde sürpriz beraberliklere adım atabilirsiniz.

AKREP: Bu hafta eğitim ve finansal konularda yaşanacak gelişmelerle sevineceksiniz. İşiniz gereği cesaretli davranmayı bırakmadığınız takdirde zorluklar aşılabilir olacak sizler için. Öfke kontrolü aile ve iş hayatınızda fazlası ile önemli sizler için. Bunun yanı sıra hukuki sorunlar problemler yaşayan Akrep’ler sakin kalmayı başarmalılar. Özel hayatınız da eş ya da sevgiliniz ile haklı çıkmak adına baskın davranışlar sergilememeli tek taraflı düşünmek yerine karşı tarafı anlamaya gayret göstermelisiniz. Bu dönem çocuk isteyen çiftler için oldukça uygun bir zamandır

YAY: Bu hafta iş ve eğitim hayatınızda maddi manevi kazanımlarınızı arttıracaksınız. Birlikte çalıştığınız insanlardan da destek göreceksiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta yakınlarınızın iş ilişkilerinize müdahil olmamanız için uyarıyor sizleri. Aksi halde toparladığınız işleriniz bu müdahalelerden dolayı bozulabilir. Özel hayatınız da önem kazanacak eş ya da sevgiliniz ile bir birinize anlayışlı davrandığınız takdirde sorunlarınızı tamamen çözüme kavuşturabilirsiniz. Bu dönem çocuk isteyen çiftler için oldukça uygun enerjileri barındırmakta. Bekar ve ilişkisi devam eden Yay’lar ilişkinizde yanlış anlaşılmalar hızlı bitişlere yol açabilir.

OĞLAK: Bu hafta. İş ve finansal konularda hızla gelişen olaylara yetişmekte zorlanabilirsiniz. Özellikle başkalarının etkisi altında kalarak iş ve özel hayatınızda anlık kararlar büyük pişmanlıklar ve zarar göreceğiniz olaylar yaşamanıza neden olabilir. Bu hafta yatırım planlarınızda da anlık kararlar pişmanlık ve zarar görmenize neden olabilir dikkatli olun. Özel yaşamınız da ise Bekar Oğlaklar süpriz beraberliklere adım atabilirler. Süre gelen ilişkileri olanlar ise sorunları aşıp romantizmi yoğun olarak yaşayacakları enerjiler ile karşı karşıyalar bu hafta.

KOVA: Bu hafta iş ve eğitim hayatınızda hakimiyeti elinize alacak kendinize yüksek hedefler belirleyerek kararlı adımlarla başkaları ile değil kendinize güvenerek ilerleyeceksiniz. Kendi yakınlarınızdan kaynaklanacak finansal zorluklara karşı zekice davranarak doğru davranışlarda bulunarak yaşanan olumsuzluklardan zarar görmemeyi başarabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise bu hafta şanslı bir haftanın içine giriyorsunuz. Evli ve ilişkisinde devam eden Kova’lar sevindirici gelişmeler ile karşı karşıyasınız. Bekar Kova’lar sizlerde duygu dolu bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

BALIK: Bu hafta iş hayatınızda göreceğiniz destek ile karşılaştığınız tüm problemleriniz çözüme kavuşmaya başlayacak. Bu hafta iş ve eğitim hayatınızda sezgilerinizin rehberliğinde yol almanız doğru kararlar almanızı sağlayacaktır. İş ve eğitim hayatınızı ilgilendiren konularda aşırı duygusal yaklaşımlarla olayları gereğinden fazla büyütmemeli gerçekçi hareket etmelisiniz. Özel hayatınızda ise evli ve ilişkisi devam eden Balık burçları eş ya da sevgilinizin haksız yorumları ve suçlamaları yüzünden gergin zamanlar yaşayabilirler. Hiçbir ilişkide fedakarlık tek taraflı olmayacağını görmeli karalar almanız gerektiğinin farkına varabilirsiniz.

Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun...

Dr.Astrolog Şenay DEVİ