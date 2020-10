Burçlarımızın kapsamlı özellikleri

KOÇ

Yin-Yang: Yang

Element: Ateş

Nitelik: Kardinal

Yönetici gezegen: Mars

Bedende temsil ettikleri: Baş, saç, yüz özellikleri, alın

Rengi: Kırmızı

Temsil ettiği ülke: Almanya

Günü: Salı

Metali: Demir

Kokuları: Manolya, lavanta çiçeği, ıtır

Özellikleri: Marsın enerjileri ile yaşama sevincini yeryüzüne yansıtan atak lider sabırsız çocukları. Sağlam iradeli, egemen olmaktan hoşlanan, çabuk sinirlenen, sabırsız, enerjik, atak, cesur, lider özelliği taşıyan, hırslı bir o kadar da merhametli yapıları ile daima sevilirler. Düşmanları çok olsa da sevenleri her zaman daha fazla olacaktır. Dik kafalı Koç insanları hayatta bazı deneyimleri çarpa çarpa öğrenirler. Bildiklerini okumaktan hayattan aldıkları dersler doğrultusunda vazgeçerler. Aşk hayatlarında şanslıdırlar fakat evlilik hayatları oldukça fırtınalı geçer. Ruhlarında ki yüksek enerji onları daima dinamik kılar. Koçların hastalıkları baş ağrıları, göz sorunları ve kafaya gelen yaralardır.



BOĞA

Yin-Yang: Yin

Element: Toprak

Nitelik: Sabit

Yönetici Gezegen: Venüs

Bedende temsil ettikleri: Boyun, kulak, burun, ses telleri

Rengi: Mavi

Temsil ettiği ülke: Rusya

Günü: Cuma

Metali: Bakır

Kokuları: Karanfil, Müge, Elma Çiçeği

Özellikleri: Venüs’ün dünyaya güzellikler sanatçı ruhlu katan güvenilir sabırlı çocukları. Düzen onların olduğu her yerde vardır. Zenginliği ve iyi yaşamı seven çalışkan sadık ve inatçı yapıdadırlar. İradeli kuvvetli bünyeleri güçlüdür. Sevdikleri onları yaşama bağlayan armağanlarıdır. Onları daima korur ve güvende olmaları için ellerinden geleni yaparlar. Güneş’i boğada olan kişi erotizmde duyarlı duygulu kıskanç olur. Duygular ve hisler bakımından kolayca yanılabilirler. Eşleri tarafından beğenildiklerini daima bilmek isterler. Boğa insanına bir adım giderseniz o size on adım gelecektir. Boğa kişisinin sağlık sorunları gırtlak, geniz ve ciğerlerin üst kısımlarından kaynaklanır.

İKİZLER

Yin-Yang: Yang

Element: Hava

Nitelik: Değişken

Yönetici gezegeni: Merkür

Bedende temsil ettikleri: Eller kollar bacaklar sinir sistemi

Rengi: Sarı

Temsil ettiği ülke: ABD

Günü: Çarşamba

Metali: Cıva

Kokuları: Gardenya, sümbül, yasemin

Özellikleri: Merkür’ün sevecen etkileyici konuşması ile hayranlık uyandıran parlak zekası ile her işe yatkın cana yakın çocukları. Zamanı daima yakalar anı iyi değerlendirmek için ellerinden geleni yaparlar. Değişken kararsız yapıları karar almalarını zorlaştırır. İkizler insanı aşk hayatlarında kolay karar veremez. Flört etmeyi severler ama iş gerçek Aşka geldiği anda akar sular durur ve aşkı en yüce hali ile yaşayıp yaşatmak için çaba gösterirler. İkizler sağlık olarak sinir sistemini, sindirim sistemini ve göğüsleri etkiler.

YENGEÇ

Yin-Yang: Yin

Element: Su

Nitelik: Kardinal

Yönetici gezegeni: Ay

Bedende temsil ettikleri: Göğüs, endokrin sistemi, hormonlar, göğüs ve rahim

Rengi: Beyaz

Temsil ettiği ülke: Afrika

Günü: Pazartesi

Metali: Gümüş

Kokuları: Misk, müge, leylak

Özellikleri: Ay’ın ruhları ışıldayan iyi niyetli vatansever evcimen kutsal değerleri olan özel insanları. Romantik sevgi dolu şefkatli yapıları ile her zaman gerçek aşkın peşinden giderler. Huzursuz kuşkucu çabuk sinirlenen kırılgan yapıları duygusal olarak hırpalanmalarına neden olur. Duyguları ile yaşarlar olumsuzluklardan kolay etkilenir ve tüm yaşamlarına yansıtırlar. Duygusal geçişleri çok değişken ve yorucudur. Evlerine ve ailelerine düşkündürler. Aşk hayatlarında pek çok hayal kırıklığından geçtikten sonra mutluluğu yakalarlar. Yengeçlerin hastalıkları gastrit sorunları, sinir depresyonları ve ruhsal sarsıntılar olabilir.

ASLAN

Yin-Yang: Yang

Element: Ateş

Nitelik: Sabit

Yönetici gezegeni: Güneş

Bedende temsil ettikleri: Kalp, omurga, kan dolaşım sistemi, omuz ve bel

Rengi: Turuncu

Temsil ettiği ülke: İtalya

Günü: Pazar

Metali: Altın

Kokuları: Misk, portakal çiçeği, gül

Özellikleri: Güneşin cömert, mert, yüce gönüllü, heyecanlı, lider yaradılışlı, sanatsal konularda yetenekli, aktör çocukları. Açık sözlü güvenilir hayattan ne istediğini bilen karşılarına çıkan engellerin aşılmak için olduğunun bilinci ile mücadele etmekten vazgeçmeyen insanlardır. Aşk ve romantizmde sahiplenici, duyarlı, dürüst ve isteklidirler. İnatçı ve dik kafalı davranışları yüzünden ilişkilerinde problemler yaşayabilirler. Aslanların sağlık sorunları kalp problemleri, omuriliğe bağlı sağlık sorunları olabilir.

BAŞAK

Yin-Yang: Yin

Yönetici gezegeni: Merkür

Nitelik: Değişken

Bedende temsil ettikleri: Mide, kalın bağırsaklar, diyafram, safra kesesi

Rengi: Hazel

Temsil ettiği ülke: Brezilya

Günü: Çarşamba

Metali: Cıva

Kokuları: Leylak, limon, sardunya

Özellikleri: Merkür’ün duru, temiz, zeki, mantıklı, yetenekli, saf ruhları. Tartışmaktan hoşlanmayan, analitik düşünen, çözüm odaklı hareket eden, dürüst, düzenli yapıları ile toparlayan, birleştiren, tamamlayan insanlardır. Kırıldıkları anda tepkilerini göstermez kendi kendilerine hesaplaşırlar hassas ve duygu doludurlar. İş ve eğitim hayatlarında titiz yargı güçleri ve çalışkanlıkları sayesinde başarıya ulaşırlar. Başak’ları uyumsuz çevrede olmak rahatsız eder. Aşkta güven onlar için çok önemlidir. Güvenip huzuru buldukları insan için yapamayacakları hiç bir şey yoktur. Ayrıca göğüs sorunları, kol ve omuz sinirleri problemleri olabilir.

TERAZİ

Yin-Yang: Yang

Yönetici gezegeni: Venüs

Nitelik: Kardinal

Bedende temsil ettikleri: Alt sırt böbrekler, mesane, idrar yolu, pankreas ve yumurtalıklar.

Rengi: Pembe

Temsil ettiği ülke: Japonya

Günü: Cuma

Metali: Bakır

Kokuları: Gardenya, yasemin

Özellikleri: Venüs’ün ruhsal ve fiziksel güzelliklerini her şekilde taşıyan, duygusal, aşkı fısıldayarak yaşayan saf temiz çocukları. Diplomatik davranışları ile hemen her şeye ve yere adapte olurlar. Geçinilmesi kolay uyumlu insanlardır. Arkadaşlıklara dostluklara çok önem verirler. Kötü gün dostlarıdır. Çevrelerinde çok kıskanılan aynı zamanda da sevilen insanlardır. Sorumluluk almaktan korkmaz verilen işi hakkıyla yerine getirmek için ellerinden geleni fazlası ile yaparlar. Aşkta kırılmaktan korkar ilk adımın daima karşı taraftan gelmesini beklerler. Terazi insanı sırt ağrıları, böbrekler ve başından sağlık sorunları çekebilir.

AKREP

Yin-Yang: Yin

Element: Su

Nitelik: Sabit

Yönetici gezegeni: Plüto ve Mars

Bedende temsil ettikleri: Kasık, üreme sistemi, Pelvis, Pro- stat bezi.

Rengi: Şarap kırmızı

Temsil ettiği ülke: Fas

Günü: Salı

Metali: Çelik

Kokuları: Kırmızı karanfil, kırmızı gül, ateş çiçeği

Özellikleri: Mars’ın cesaret ve çekiciliği Plüton’un isyankarlığını ruhlarında taşıyan, gözleri ile konuşan Akrepler. Güçlü iradeleri kararlılıkları ve olağanüstü güçlü sezgileri ile daima dikkat çeker pek çok kişinin haksız eleştirileri ve engellemeleri ile uğraşmak zorunda kalırlar. Son derece dik kafalıdırlar. Azimli, bağımsız ve enerjik olur. Çok yönlü ve çekici karakterleri vardır. Akrep’ler yaşamı çift yönlü yaşarlar. Biri kendi özlerini yansıtır, diğeri de başkalarına yönelik istemeden yapmak zorunda kaldıkları. Erotizm yanları güçlüdür ve seks hayatları canlıdır. Aşk hayatlarında sevdikleri ilgi duydukları insanı eninde sonunda elde eder hiç vazgeçmezler. Hastalıkları genellikle kalp, ciğerler ve üreme organlarında görülür.

YAY

Yin-Yang: Yang

Element: Ateş

Nitelik: Değişken

Yönetici gezegeni: Jüpiter

Bedende temsil ettikleri: Uyluk, karaciğer, karaciğer kas sis- temi yağlanma.

Rengi: Kraliyet mavisi

Temsil ettiği ülke: Avusturya

Günü: Perşembe

Metali: Kalay

Kokuları: Nergis, menekşe ve zambak

Özellikleri: Jüpiter’in güler yüzlü, iyi niyetli, açık sözlü çocukları. Felsefe ve yargı yetenekleri oldukça gelişmiştir. Son derece güvenilir yardım sever insanlardır. Yeni insanlar yeni yerler keşfetmek hoşlanan tekdüzelikten rahatsızlık duyan sürekli öğrenecek bir şeylerin peşinde koşmaktan zevk alan yapıdadırlar. Kendileri dürüst oldukları için herkesten de kendilerini gibi olmalarını bekler ve hayal kırıklıkları yaşarlar. Açık sözlü oluşları düşmanca tavırlarında hedefleri olmalarına neden olur. Ani kararlar hayatları boyunca pişmanlıkları getirebilir. Dostluğa önem veren sosyal insanlardır. Aşkta sahip olmak ve sahiplenilmek isterler yalana tahammülleri yoktur heyecanları ilişkilerini daima keyifli tutar. Yay insanı romatizma ve sinir sistemi hastalıklarından rahatsız olur.

OĞLAK

Yin-Yang: Yin

Element: Toprak

Nitelik: Kardinal

Yönetici gezegeni: Satürn

Bedende temsil ettikleri: Cilt, diş, saç, kemikler, dizler ve dirsekler.

Rengi: Orman yeşili

Temsil ettiği ülke: Hindistan

Günü: Cumartesi

Metali: Kurşun

Kokuları: Kamelya, çam, fulya

Özellikleri: Satürn’ün ciddi disiplinli duygularını ifade etmekten çekinen dış dünyaya karşı kurdukları yüksek duvarları aşmakta kendileri de zorlanan sabırlı yönetici tutkulu kuruntulu kuşkucu cesur ve azimli insanları Oğlaklar. Son derece tutucu ve kuralcıdırlar bu kurallar kendilerini duygularını da tam olarak yansıtmalarına engel olur ve sürekli anlaşılmadıklarından şikayet ederler. Duygularını özgür bıraktıkları anda içlerinde ki o merhamet ve duygu dolu çocuk gerçek kimliklerini ortaya koymalarını ve anlaşılır olmalarını sağlayacaktır. Zihinsel olarak çok güçlü, kararlı kişilerdir. İdarecilik ve yöneticilik kabiliyeti isteyen tüm işlerde başarılı olurlar. Çocuklukları ve aile yaşamları bazen sorunlu olabilir. Aşk hayatlarında son derece tutkulu tutucu kıskançtırlar. Gel geç sevdaların insanı değildirler. Oğlaklar kemik ve diş sağlığı ile ilgili sağlık problemleri yaşayabilirler.

KOVA

Yin-Yang: Yang

Element: Hava

Nitelik: Sabit

Yönetici gezegeni: Uranüs, Satürn

Bedende temsil ettikleri: Alt bacak, ayak bilekleri, kan basıncı, cilt kırışıklıkları

Rengi: Elektrik mavisi

Temsil ettiği ülke: İsveç

Günü: Cumartesi

Metali: Alüminyum

Kokuları: Sümbül, yasemin, menekşe

Özellikleri: Uranüs'ün dinamik, hümanist, bağımsız, sıra dışı, orijinal fikirleri ile iş ve eğitim hayatlarında başarıyı yakalayan Kovalar. Hayatta hemen her şeye dair fikirleri olan yaratıcı yönleri gelişmiş tutkulu çalışkan mücadeleci ve yenilikçidirler. Sosyalliğe çok önem verdiklerinden hiç yalnız kalmazlar. Gerçek dostları ve zeki rehberleri olur hayatlarında. Tartışma ve münakaşalarda üstün ve başarılı sayılırlar. Bilimsel yanları kuvvetli olduğundan böyle alanlarda çalışabilirler. Aşk maceralarında gizlilikten hoşlanırlar ve evlilik yaşamları sürtüşmelidir. Heyecanları bittiği anda ilişkiden uzaklaşırlar. Kovalar mide hastalıkları ve dolaşım sistemi sorunlarından rahatsız olurlar.

BALIK

Yin-Yang: Yin

Element: Su

Nitelik: Değişken

Yönetici gezegeni: Neptün

Bedende temsil ettikleri: Ayaklar, ayak parmakları, Mukoza.

Rengi: Deniz yeşili

Temsil ettiği ülke: Portekiz

Günü: Perşembe

Metali: Platin

Kokuları: Kiraz çiçeği, zambak ve limon çiçeği

Özellikleri: Neptün’ün mistik, romantik, sezgisel, başkalarının negatif enerji ve konuşmalarından kolaylıkla etkilenen naif çocukları. Hayat paylaştıkça zenginleşir onlar için özellikle de dostlarla iyi birer sırdaş olurlar. Sempatik yapıları başarıya giden yolda onlara kolaylık sağlar. Dostlarına karşı dürüst veya yüklendikleri her konuda güvenilir kişilerdir. Sorumluluk gerektiren her konuda başarılı sayılırlar eleştirilmedikleri yada kendilerine olan güven duyguları zedelenmediği sürece. Aşk onlar için kutsal bir değerdir. Sevdikleri kadar sevilmek isterler. Evlilik hayatlarında fedakarlık yapmaktan aşka giden yolda sorumluluk almaktan asla çekinmezler. Su tutan bir bünyeye sahiptirler ayakları ve göz sorunlarından ve uyku düzensizliğinden rahatsız olabilirler.



Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun...

Dr.Astrolog Şenay DEVİ