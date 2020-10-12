Burçlarımızın kapsamlı özellikleri

KOÇ
Yin-Yang: Yang
Element: Ateş
Nitelik: Kardinal
Yönetici gezegen: Mars
Bedende temsil ettikleri: Baş, saç, yüz özellikleri, alın
Rengi: Kırmızı
Temsil ettiği ülke: Almanya
Günü: Salı
Metali: Demir
Kokuları: Manolya, lavanta çiçeği, ıtır
Özellikleri: Marsın enerjileri ile yaşama sevincini yeryüzüne yansıtan atak lider sabırsız çocukları. Sağlam iradeli, egemen olmaktan hoşlanan, çabuk sinirlenen, sabırsız, enerjik, atak, cesur, lider özelliği taşıyan, hırslı bir o kadar da merhametli yapıları ile daima sevilirler. Düşmanları çok olsa da sevenleri her zaman daha fazla olacaktır. Dik kafalı Koç insanları hayatta bazı deneyimleri çarpa çarpa öğrenirler. Bildiklerini okumaktan hayattan aldıkları dersler doğrultusunda vazgeçerler. Aşk hayatlarında şanslıdırlar fakat evlilik hayatları oldukça fırtınalı geçer. Ruhlarında ki yüksek enerji onları daima dinamik kılar. Koçların hastalıkları baş ağrıları, göz sorunları ve kafaya gelen yaralardır.
BOĞA
Yin-Yang: Yin
Element: Toprak
Nitelik: Sabit
Yönetici Gezegen: Venüs
Bedende temsil ettikleri: Boyun, kulak, burun, ses telleri
Rengi: Mavi
Temsil ettiği ülke: Rusya
Günü: Cuma
Metali: Bakır
Kokuları: Karanfil, Müge, Elma Çiçeği
Özellikleri: Venüs’ün dünyaya güzellikler sanatçı ruhlu katan güvenilir sabırlı çocukları. Düzen onların olduğu her yerde vardır. Zenginliği ve iyi yaşamı seven çalışkan sadık ve inatçı yapıdadırlar. İradeli kuvvetli bünyeleri güçlüdür. Sevdikleri onları yaşama bağlayan armağanlarıdır. Onları daima korur ve güvende olmaları için ellerinden geleni yaparlar. Güneş’i boğada olan kişi erotizmde duyarlı duygulu kıskanç olur. Duygular ve hisler bakımından kolayca yanılabilirler. Eşleri tarafından beğenildiklerini daima bilmek isterler. Boğa insanına bir adım giderseniz o size on adım gelecektir. Boğa kişisinin sağlık sorunları gırtlak, geniz ve ciğerlerin üst kısımlarından kaynaklanır.
İKİZLER
Yin-Yang: Yang
Element: Hava
Nitelik: Değişken
Yönetici gezegeni: Merkür
Bedende temsil ettikleri: Eller kollar bacaklar sinir sistemi
Rengi: Sarı
Temsil ettiği ülke: ABD
Günü: Çarşamba
Metali: Cıva
Kokuları: Gardenya, sümbül, yasemin
Özellikleri: Merkür’ün sevecen etkileyici konuşması ile hayranlık uyandıran parlak zekası ile her işe yatkın cana yakın çocukları. Zamanı daima yakalar anı iyi değerlendirmek için ellerinden geleni yaparlar. Değişken kararsız yapıları karar almalarını zorlaştırır. İkizler insanı aşk hayatlarında kolay karar veremez. Flört etmeyi severler ama iş gerçek Aşka geldiği anda akar sular durur ve aşkı en yüce hali ile yaşayıp yaşatmak için çaba gösterirler. İkizler sağlık olarak sinir sistemini, sindirim sistemini ve göğüsleri etkiler.
YENGEÇ
Yin-Yang: Yin
Element: Su
Nitelik: Kardinal
Yönetici gezegeni: Ay
Bedende temsil ettikleri: Göğüs, endokrin sistemi, hormonlar, göğüs ve rahim
Rengi: Beyaz
Temsil ettiği ülke: Afrika
Günü: Pazartesi
Metali: Gümüş
Kokuları: Misk, müge, leylak
Özellikleri: Ay’ın ruhları ışıldayan iyi niyetli vatansever evcimen kutsal değerleri olan özel insanları. Romantik sevgi dolu şefkatli yapıları ile her zaman gerçek aşkın peşinden giderler. Huzursuz kuşkucu çabuk sinirlenen kırılgan yapıları duygusal olarak hırpalanmalarına neden olur. Duyguları ile yaşarlar olumsuzluklardan kolay etkilenir ve tüm yaşamlarına yansıtırlar. Duygusal geçişleri çok değişken ve yorucudur. Evlerine ve ailelerine düşkündürler. Aşk hayatlarında pek çok hayal kırıklığından geçtikten sonra mutluluğu yakalarlar. Yengeçlerin hastalıkları gastrit sorunları, sinir depresyonları ve ruhsal sarsıntılar olabilir.
ASLAN
Yin-Yang: Yang
Element: Ateş
Nitelik: Sabit
Yönetici gezegeni: Güneş
Bedende temsil ettikleri: Kalp, omurga, kan dolaşım sistemi, omuz ve bel
Rengi: Turuncu
Temsil ettiği ülke: İtalya
Günü: Pazar
Metali: Altın
Kokuları: Misk, portakal çiçeği, gül
Özellikleri: Güneşin cömert, mert, yüce gönüllü, heyecanlı, lider yaradılışlı, sanatsal konularda yetenekli, aktör çocukları. Açık sözlü güvenilir hayattan ne istediğini bilen karşılarına çıkan engellerin aşılmak için olduğunun bilinci ile mücadele etmekten vazgeçmeyen insanlardır. Aşk ve romantizmde sahiplenici, duyarlı, dürüst ve isteklidirler. İnatçı ve dik kafalı davranışları yüzünden ilişkilerinde problemler yaşayabilirler. Aslanların sağlık sorunları kalp problemleri, omuriliğe bağlı sağlık sorunları olabilir.
BAŞAK
Yin-Yang: Yin
Yönetici gezegeni: Merkür
Nitelik: Değişken
Bedende temsil ettikleri: Mide, kalın bağırsaklar, diyafram, safra kesesi
Rengi: Hazel
Temsil ettiği ülke: Brezilya
Günü: Çarşamba
Metali: Cıva
Kokuları: Leylak, limon, sardunya
Özellikleri: Merkür’ün duru, temiz, zeki, mantıklı, yetenekli, saf ruhları. Tartışmaktan hoşlanmayan, analitik düşünen, çözüm odaklı hareket eden, dürüst, düzenli yapıları ile toparlayan, birleştiren, tamamlayan insanlardır. Kırıldıkları anda tepkilerini göstermez kendi kendilerine hesaplaşırlar hassas ve duygu doludurlar. İş ve eğitim hayatlarında titiz yargı güçleri ve çalışkanlıkları sayesinde başarıya ulaşırlar. Başak’ları uyumsuz çevrede olmak rahatsız eder. Aşkta güven onlar için çok önemlidir. Güvenip huzuru buldukları insan için yapamayacakları hiç bir şey yoktur. Ayrıca göğüs sorunları, kol ve omuz sinirleri problemleri olabilir.
TERAZİ
Yin-Yang: Yang
Yönetici gezegeni: Venüs
Nitelik: Kardinal
Bedende temsil ettikleri: Alt sırt böbrekler, mesane, idrar yolu, pankreas ve yumurtalıklar.
Rengi: Pembe
Temsil ettiği ülke: Japonya
Günü: Cuma
Metali: Bakır
Kokuları: Gardenya, yasemin
Özellikleri: Venüs’ün ruhsal ve fiziksel güzelliklerini her şekilde taşıyan, duygusal, aşkı fısıldayarak yaşayan saf temiz çocukları. Diplomatik davranışları ile hemen her şeye ve yere adapte olurlar. Geçinilmesi kolay uyumlu insanlardır. Arkadaşlıklara dostluklara çok önem verirler. Kötü gün dostlarıdır. Çevrelerinde çok kıskanılan aynı zamanda da sevilen insanlardır. Sorumluluk almaktan korkmaz verilen işi hakkıyla yerine getirmek için ellerinden geleni fazlası ile yaparlar. Aşkta kırılmaktan korkar ilk adımın daima karşı taraftan gelmesini beklerler. Terazi insanı sırt ağrıları, böbrekler ve başından sağlık sorunları çekebilir.
AKREP
Yin-Yang: Yin
Element: Su
Nitelik: Sabit
Yönetici gezegeni: Plüto ve Mars
Bedende temsil ettikleri: Kasık, üreme sistemi, Pelvis, Pro- stat bezi.
Rengi: Şarap kırmızı
Temsil ettiği ülke: Fas
Günü: Salı
Metali: Çelik
Kokuları: Kırmızı karanfil, kırmızı gül, ateş çiçeği
Özellikleri: Mars’ın cesaret ve çekiciliği Plüton’un isyankarlığını ruhlarında taşıyan, gözleri ile konuşan Akrepler. Güçlü iradeleri kararlılıkları ve olağanüstü güçlü sezgileri ile daima dikkat çeker pek çok kişinin haksız eleştirileri ve engellemeleri ile uğraşmak zorunda kalırlar. Son derece dik kafalıdırlar. Azimli, bağımsız ve enerjik olur. Çok yönlü ve çekici karakterleri vardır. Akrep’ler yaşamı çift yönlü yaşarlar. Biri kendi özlerini yansıtır, diğeri de başkalarına yönelik istemeden yapmak zorunda kaldıkları. Erotizm yanları güçlüdür ve seks hayatları canlıdır. Aşk hayatlarında sevdikleri ilgi duydukları insanı eninde sonunda elde eder hiç vazgeçmezler. Hastalıkları genellikle kalp, ciğerler ve üreme organlarında görülür.
YAY
Yin-Yang: Yang
Element: Ateş
Nitelik: Değişken
Yönetici gezegeni: Jüpiter
Bedende temsil ettikleri: Uyluk, karaciğer, karaciğer kas sis- temi yağlanma.
Rengi: Kraliyet mavisi
Temsil ettiği ülke: Avusturya
Günü: Perşembe
Metali: Kalay
Kokuları: Nergis, menekşe ve zambak
Özellikleri: Jüpiter’in güler yüzlü, iyi niyetli, açık sözlü çocukları. Felsefe ve yargı yetenekleri oldukça gelişmiştir. Son derece güvenilir yardım sever insanlardır. Yeni insanlar yeni yerler keşfetmek hoşlanan tekdüzelikten rahatsızlık duyan sürekli öğrenecek bir şeylerin peşinde koşmaktan zevk alan yapıdadırlar. Kendileri dürüst oldukları için herkesten de kendilerini gibi olmalarını bekler ve hayal kırıklıkları yaşarlar. Açık sözlü oluşları düşmanca tavırlarında hedefleri olmalarına neden olur. Ani kararlar hayatları boyunca pişmanlıkları getirebilir. Dostluğa önem veren sosyal insanlardır. Aşkta sahip olmak ve sahiplenilmek isterler yalana tahammülleri yoktur heyecanları ilişkilerini daima keyifli tutar. Yay insanı romatizma ve sinir sistemi hastalıklarından rahatsız olur.
OĞLAK
Yin-Yang: Yin
Element: Toprak
Nitelik: Kardinal
Yönetici gezegeni: Satürn
Bedende temsil ettikleri: Cilt, diş, saç, kemikler, dizler ve dirsekler.
Rengi: Orman yeşili
Temsil ettiği ülke: Hindistan
Günü: Cumartesi
Metali: Kurşun
Kokuları: Kamelya, çam, fulya
Özellikleri: Satürn’ün ciddi disiplinli duygularını ifade etmekten çekinen dış dünyaya karşı kurdukları yüksek duvarları aşmakta kendileri de zorlanan sabırlı yönetici tutkulu kuruntulu kuşkucu cesur ve azimli insanları Oğlaklar. Son derece tutucu ve kuralcıdırlar bu kurallar kendilerini duygularını da tam olarak yansıtmalarına engel olur ve sürekli anlaşılmadıklarından şikayet ederler. Duygularını özgür bıraktıkları anda içlerinde ki o merhamet ve duygu dolu çocuk gerçek kimliklerini ortaya koymalarını ve anlaşılır olmalarını sağlayacaktır. Zihinsel olarak çok güçlü, kararlı kişilerdir. İdarecilik ve yöneticilik kabiliyeti isteyen tüm işlerde başarılı olurlar. Çocuklukları ve aile yaşamları bazen sorunlu olabilir. Aşk hayatlarında son derece tutkulu tutucu kıskançtırlar. Gel geç sevdaların insanı değildirler. Oğlaklar kemik ve diş sağlığı ile ilgili sağlık problemleri yaşayabilirler.
KOVA
Yin-Yang: Yang
Element: Hava
Nitelik: Sabit
Yönetici gezegeni: Uranüs, Satürn
Bedende temsil ettikleri: Alt bacak, ayak bilekleri, kan basıncı, cilt kırışıklıkları
Rengi: Elektrik mavisi
Temsil ettiği ülke: İsveç
Günü: Cumartesi
Metali: Alüminyum
Kokuları: Sümbül, yasemin, menekşe
Özellikleri: Uranüs'ün dinamik, hümanist, bağımsız, sıra dışı, orijinal fikirleri ile iş ve eğitim hayatlarında başarıyı yakalayan Kovalar. Hayatta hemen her şeye dair fikirleri olan yaratıcı yönleri gelişmiş tutkulu çalışkan mücadeleci ve yenilikçidirler. Sosyalliğe çok önem verdiklerinden hiç yalnız kalmazlar. Gerçek dostları ve zeki rehberleri olur hayatlarında. Tartışma ve münakaşalarda üstün ve başarılı sayılırlar. Bilimsel yanları kuvvetli olduğundan böyle alanlarda çalışabilirler. Aşk maceralarında gizlilikten hoşlanırlar ve evlilik yaşamları sürtüşmelidir. Heyecanları bittiği anda ilişkiden uzaklaşırlar. Kovalar mide hastalıkları ve dolaşım sistemi sorunlarından rahatsız olurlar.
BALIK
Yin-Yang: Yin
Element: Su
Nitelik: Değişken
Yönetici gezegeni: Neptün
Bedende temsil ettikleri: Ayaklar, ayak parmakları, Mukoza.
Rengi: Deniz yeşili
Temsil ettiği ülke: Portekiz
Günü: Perşembe
Metali: Platin
Kokuları: Kiraz çiçeği, zambak ve limon çiçeği
Özellikleri: Neptün’ün mistik, romantik, sezgisel, başkalarının negatif enerji ve konuşmalarından kolaylıkla etkilenen naif çocukları. Hayat paylaştıkça zenginleşir onlar için özellikle de dostlarla iyi birer sırdaş olurlar. Sempatik yapıları başarıya giden yolda onlara kolaylık sağlar. Dostlarına karşı dürüst veya yüklendikleri her konuda güvenilir kişilerdir. Sorumluluk gerektiren her konuda başarılı sayılırlar eleştirilmedikleri yada kendilerine olan güven duyguları zedelenmediği sürece. Aşk onlar için kutsal bir değerdir. Sevdikleri kadar sevilmek isterler. Evlilik hayatlarında fedakarlık yapmaktan aşka giden yolda sorumluluk almaktan asla çekinmezler. Su tutan bir bünyeye sahiptirler ayakları ve göz sorunlarından ve uyku düzensizliğinden rahatsız olabilirler.
Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun...
Dr.Astrolog Şenay DEVİ