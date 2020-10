Hiçbir gezegen geri gitmez!

''R'' Geri Giden Gezegen tabiri Nedir? Bu geçişler bizleri Nasıl etkiler?



Retrograde kelimesinin anlamı GERİ gitmektir. Retro ‘’GERİ’’ Gradi ‘’gitmek anlamına gelir.



Peki bir gezegen geri gidebilir mi?



Güneş sisteminde her şeyin ekliptik düzlem üzerinde ileri doğru hareket ettiğini biliyoruz. Retrograde gezegenler bu hareketi aniden terse çevirip geri gitmezler boylamsal hareketleri hızla düşer. Daha doğrusu DURAĞANLAŞIR ve biz DÜNYA’dan gözlemlediğimizde geri gidiyormuş gibi gözlemleriz. Bir gezegen Retrograde ise onun temsil ettiği konularda yavaşlamaları beraberinde getirir. Fakat bu tabir Astrolojide gezegenlerin durağanlaşması için kullanılır bunu unutmamalı ve her şeyin ekliptik düzende akışa uygun bir matematiği olduğunu uyumlu bir işleyiş içinde hareket ettiğini unutmayalım.



Herhangi bir gezegen geri gitse yeryüzünde de, gökyüzünde de her şey altı üst olur!



NOT: Doğum haritanızda ‘’R’’ geri hareket halinde gezegen ya da gezegenleri olanlar olmayanlara göre korku ve kaygıları daha yüksek kişilerdir. Fobiler korkular günlük hayatları üzerinde oldukça etkilidir.



“Işıklar, Güneş, Ay ve R geri gitmez!”



Dr.Astrolog Şenay DEVİ