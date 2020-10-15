Satürn'ün oğlak burcuna hareketi doğum haritasını nasıl etkiliyor?

Satürn Oğlak burcuna doğru harekete başladı, Satürn'den görünüm alan evler - 4. ev, 7. ev ve 12. ev, etkiyi oldukça güçlü bir şekilde hissedecek. Bu dönemde, karma ve dönüşüm gezegeni Satürn, güvensizliklerin üstesinden gelmenize, temelinizi güçlendirmenize ve mücadeleleriniz için ödüller kazanmanıza yardımcı olacak.

Satürn, kariyer, eylem, meslek, istihdam, sosyal statü ve isim ve şöhretin doğal 10. evi olan Oğlak burcunun hükümdarıdır.

Satürn, karma gezegeni olarak bilinir ve geçmiş ve şimdiki doğumunuzdan iyi veya kötü şeyler deneyimlemenizi sağlar.

Satürn'ün Oğlak burcundaki bu doğrudan hareket, iyimser bir yaklaşım geliştirmeye ve sebat ve öz disiplini geliştirmeye yardımcı olur.

Genel olarak, güvensizliklerin üstesinden gelmek ve doğrularımızın karşılığını maddi manevi almak için destekleyicidir.

Satürn, zodyaktaki 4.ncü ev konfor, ev ortamı ve erdemler evi olan Yengeç'e açı veriyor.

Satürn sıkı çalışması ve azmi ile tanınır. Oğlak burcundaki doğrudan hareketi sırasında, dakikliğinizi ve disiplini geliştirmeye yönelik ısrarlı çabaları destekler.

Doğal burçtaki 4. ev üzerindeki güçlü yönü sevdiklerinizi daha iyi anlamanıza ve ev içi uyumu geliştirmenize yardımcı olur.

Satürn, doğal zodyaktaki 7.nci ilişki ve ticaret evi olan Terazi'ye açı veriyor.

Satürn sabrı ile bilinir ve aynı zamanda manevi gezegen olarak da adlandırılır. Oğlak burcunda, öfkenizi kontrol altına almak ve kişisel ve profesyonel ilişkilerle sabırla olgunlukla başa çıkmak için farkındalık yaratır.

Doğal zodyaktaki 7. ev üzerindeki güçlü yönü, ilişkilerde bekleyen anlaşmazlıkları çözmenize ve varsa uzun süredir devam eden görüşmelerinizi ve sözleşmelerinizi tamamlamanıza yardımcı olur.

Satürn, doğal zodyakta 12.nci masraf ve manevi özlem evi olan Balık'a görünüm veriyor.

Satürn, disiplin gezegeni olarak bilinir. Oğlak burcundaki doğrudan hareketi sırasında, harcama alışkanlıklarınızı sınırlamanıza, ihtiyatlı yatırımlar yapmanıza ve harcamalarınızı kontrol etmenize yardımcı olur.

Doğal zodyaktaki 12. evin üzerindeki güçlü yönü, manevi özlemlere ulaşmanıza yardımcı olur.



Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun...

Dr.Astrolog Şenay DEVİ