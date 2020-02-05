Asperger sendromu, 1944 yılında Avustralyalı pediyatrist Hans Asperger tarafından tanımlanmıştır. Çocuklarda iletişim becerilerinin yeterince gelişmemesi, empati, kurma becerisinin azlığı ve sakarlık Asperger sendromunun belirtileri arasında yer almaktadır. Otistik spektrum bozuklukları (OSB) arasında yer alan Asperger sendromu, daha yaygın olarak bilinen otizmden farklıdır.

Asperger Sendromu ile Otizm Arasındaki Farklar ve Benzerlikler

Otizm ile Asperger sendromu arasındaki en belirgin farklardan birisi bu sorunların teşhis edilme süreci ve şeklidir. Asperger sendromunun teşhisi otizmden çok daha zordur.

Ayrıca AS’li bireyler otizmli bireylere kıyasla daha konuşkandırlar. Asperger sendromlu bireyler normal ya da üstün zekalıdır, konuşma bozuklukları yoktur sadece ilgi duymadıkları alanlarda konuşmamayı tercih ederler ya da bir sohbet başlatmaktan uzaktırlar.

Otizm ile Asperger sendromu arasındaki en büyük benzerlik sosyal iletişim sorunları ile kendilerini göstermelidir. İki durumda da çocuklar yaşıtları ile beklenen iletişimi kuramaz. İki sorunda da günlük rutinin bozulması çocuklar için rahatsız edicidir. Takıntılı davranışlar ve tekrar eden hareketler görülebilir.

Asperger Sendromu Belirtileri Nelerdir?

AS tanısı 4 ila 11 yaş aralığında konur. Sosyal iletişim bozukluğu, içe kapanıklık, sakarlık, rutin değişiminde huzursuzluk, konuşmayı tercih etmemek, ilgi alanları hakkında tek taraflı sohbet etme eğilimi gibi belirtiler AS’nin en yaygın belirtileri arasında yer alır.

Bunların yanı sıra arkadaş edinememe, tekrar eden motor hareketler (el çırpma, ayak sallama), ses tonunu ayarlayamama, konuşmayı sürekli kendi ilgi alanına yönlendirme, mimik kullanmama ya da aşırı mimik kullanma gibi belirtiler de Asperger sendromuna işaret edebilir. Ancak bu belirtilerin bir ya da fazlası olan çocukların hepsinde AS olacağı anlamına gelmez ve mutlaka bir uzman ile görüşmek gerekir.

Asperger Sendromu Tedavisi

Asperger sendromu tamamen tedavi edilemese de belirtileri kontrol altına alınır ve kişinin daha konforlu bir hayat yaşaması sağlanır.

Sosyal beceri eğitimi, takıntı ve tekrarlayan hareketleri azaltacak bilişsel davranış terapisi, motor koordinasyonun sağlanması için fizik tedavi, anksiyete ya da obsesif kompülsif bozukluk gibi sorunlar için ilaç tedavisi, Asperger sendromlu kişinin ilgi alanının domine etmediği, normal bir sohbet için konuşma terapisi gibi farklı tedaviler kombinlenerek kişinin çevresine göre “normal” bir yaşam sürmesi sağlanabilir.

Asperger sendromu kişinin hayatını zorlaştırabilse de aslında bu sendromu sahip kişilerin belirli bir alana ilgi duymalarının onları uzmanlaştırdığını ve alanlarında çok başarılı olmalarına yardımcı olduğunu unutmamak gerekir. Nobel ödülü alan Vernon L. Smith ve daha pek çok aspergerli bu sorunun aslında bir hediye olabileceğinin kanıtı.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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