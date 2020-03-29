Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, olağanüstü günler yaşadığımız ve evlerimizde izole olduğumuz bu süreçte, oldukça uygulanabilir olan ve telepsikiyatri olarak da bilinen online psikiyatrik terapi hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız son dönemde ön plana çıkan terapi modellerinden biri de psikiyatrik terapiler. Yaşanan olağanüstü durumların yanında, kliniklere olan uzaklıklarda, dışarı çıkamayacak kadar rahatsızlık sahibi olunması, damgalanma endişesi ve yüz yüze görüşmeden çekinilen durumlar için oldukça avantajlı olan bu yöntem başarılı bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Hızlı gelişen sağlık sisteminin ortaya çıkardığı, hem hastaya hem de psikiyatriste yarar sağlayabilen bir uygulama olan bu teknik, özellikle son yıllarda taşınabilir bilgisayarların ve akıllı telefonların yaygınlaşması ile önemli yol kat etmiştir.

Online terapi kimlere uygulanır ve avantajları nelerdir?

Her geçen gün gelişen teknoloji ile online olarak da gerçekleştirilebilen iletişim modelleri içerisinde insan sağlığı açısından en önemli tekniklerden biri olan online psikiyatrik terapinin en büyük avantajı ulaşılabilir olması.

Mesafelerden bağımsız olarak gerçekleştirilebilen online terapi, kendilerini yüz yüze iletişimde rahat ifade edemeyen kişiler için de avantaj arz etmektedir. Ruh sağlığı merkezinin atmosferinden çekinen ve etkilenen bireyler için de daha uygulanabilir olan bu teknik gerekli görüldüğü durumlarda yüz yüze terapi ile de desteklenebilmektedir.

Özellikle bugünlerde yaşadığımız virüs salgını gibi sebeplerden dolayı dışarı çıkamayanlar, ruhsal veya fiziksel engeli nedeniyle kliniklere gidemeyenler, sosyal iletişim kurmakta sıkıntı yaşayanlar, ikametini değiştirmek durumunda kalanlar ve kliniklere coğrafi olarak ulaşımda sorun yaşayanlar için tercih edilen online psikiyatrik terapi değerini gün geçtikçe artırmaktadır.

Online psikiyatrik terapi nasıl uygulanır?

Bireyin evinde ya da mahrem hissedebileceği başka bir ortamda bu hizmetten yararlanması olarak özetleyebileceğimiz bu terapi türünde etkileşim Skype, Whatsapp, Facebook Messenger gibi programlar veya akıllı telefonlar aracılığı ile görüntülü veya sesli olarak uygulanmaktadır.

Tamamen gizlilik içerisinde, anlık mesajlaşma, videolu arama ve telefon görüşmesi ana başlıkları altında gerçekleşen terapi ile uzman ve danışan kişinin farklı mekanlardan internet aracılığı ile eş zamanlı olarak etkileşime girebilmektedir.

Bu terapi yönteminde de yüz yüze görüşmelerde olduğu gibi görüşmeye dair sıklık ve süreler önceden belirlenerek planlama yapılır. Yine seanslar eşliğinde devam eden süreç, yapılan bir çok araştırma ile de etkinliğini kanıtlamış ve her geçen gün yaygınlaşmaya devam eden güvenilir bir uygulamadır.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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