Orta yaş krizi veya sendromu, genel itibarı ile kadınlarda menopoz, erkeklerde ise andropoz süreci öncesi değişen hormonal faaliyetlere ve gençlik çağlarını geride bırakmanın duygusallığı ve yaşlanmanın hissedilmesine bağlı olarak özgüvenin azalması sonucu görülen bir süreç olarak tanımlanmıştır.

Orta yaş döneminde olan erişkinlerin çoğu, hayatlarının yarısını tüketmiş olabilecekleri düşüncesi ile beraber kariyer, iş-yaşam dengesi, evlilik, duygusal ilişkiler, harcamalar veya fiziksel görünüm gibi günlük yaşamdaki amaçları ya da idealleri ile ilgili olarak yeniden bir değerlendirmeye girebilir. Fakat unutulmamalıdır ki herkes orta yaş krizi yaşanacak diye bir kural yoktur. Bazı bireyler bu sendromu hiç yaşamazken, bazıları bu sürecin stresli ve üzücü etkilerini yoğun bir şekilde yaşayabilmektedir.

Orta yaş sendromunun etkileri nelerdir?

Hem psikolojik hem de fiziksel birtakım değişimler yaşanmasına sebep olabilen orta yaş sendromunun etkileri, bireyden bireye değişmektedir. Cinsiyet de bu değişimin nedenleri arasındadır. Orta yaş krizi genel olarak erkeklerde kişiliğin oturduğu, hayatın düzene girdiği dönemde yaşanırken, kadınlarda ise menopoz döneminden önce yaşanmaktadır.

Orta yaş krizinin sayabileceğimiz birçok duygusal etkisi bulunmaktadır. Depresyon, belirsiz hayallerin peşinden koşmak, derin pişmanlık duygusu, başarılı arkadaşlar tarafından küçük görülme endişesi, kendini genç hissetme arzusu, alışılmadık ya da pahalı şeyleri elde etme isteği, hatalarından dolayı kendinden utanma, daha genç görünebilmek adına görünümlerine aşırı özen gösterme ve daha genç insanlarla vakit geçirme arzusu bunlardan bazılarıdır.

Orta yaş krizini tetikleyenler nelerdir?

Erkek ve kadın bireylerde orta yaş krizini tetikleyen birçok unsur bulunmaktadır. Kişisel faktörlerden kaynaklandığı gibi çevresel etkilerin de büyük bir yere sahip olduğu bu unsurlar, sendroma ön ayak olabilmektedir.

Genel olarak andrapoz, menopoz, işsizlik, kariyerinden hoşnut olmamak gibi nedenlerin yanında sayacağımız şu sebepler orta yaş sendromuna zemin oluşturmaktadır. Evlenememiş olmak ya da mutsuz evlilik, aileden birinin hayatını kaybetmesi, sahip olunan çocukların artık büyümesi veya çok istediği halde çocuğunun olmaması ve yaşlanmanın beraberinde getirdiği fiziksel değişiklikler de orta yaş sendromuna neden olabilmektedir.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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