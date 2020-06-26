Bölgesel inatçı yağlanmalara karşın zayıflama ve incelme özellikle yaz dönemlerinde fazla kilosu olan herkesin hayalidir. Peki, bölgesel zayıflamanın yolları nelerdir?

Tatil sezonunun açılması ve karantina tedbirlerinin hafifletilmesiyle beraber planlar yapılmaya başlandı. Ancak her tatil döneminde olduğu gibi denizin tadını doyasıya çıkarmak isteyenlerin en büyük endişelerinden biri de özellikle göbek ve basen bölgesindeki inatçı yağlar. Çözümü zor gibi görünen bu duruma karşılık olarak bugünlerde yeni bir teknik ön plana çıkıyor.

Fazla kilolarınızdan hızlıca kurtulabilirsiniz

Günümüzde diyet listeleri ve sağlıklı beslenme programlarına ek olarak bölgesel inatçı yağlara karşı geliştirilen yeni çözümler de var. Kısa sürede çözüm almak için spor salonlarına giderek diyetini desteklemek isteyenler için geliştirilen aletlerden olan Vacu Magic Beauty Line bölgesel zayıflama için başarılı sonuçlar verebiliyor.

Gerçekleştirilen fiziksel egzersizi kızılötesi ışın ve vakumla birleştirerek geleneksel egzersiz programına göre daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olan bu yöntem, kızılötesi ışık ile de vücut sıcaklığını ve terlemeyi arttırarak metabolizmanın hızlanmasına da yardımcı oluyor. Aynı zamanda cilt hücrelerinin yenilenmesine ve oluşturduğu ısıyla kasları da rahatlatan bu teknik tatil öncesi inatçı yağlarınızdan daha hızlı kurtulabilmeniz için oldukça isabetli olacaktır.

Vakum etkisiyle incelmeyi destekler

Bunlara ek olarak egzersiz ile beraber kapsüldeki negatif basıncın birleşimiyle cilt ve yağın toplandığı bacak, bel ve göbek bölgesi gibi cilt altı dokusundaki kan akışı da artmaktadır. İskelet kaslarına sağlanacak olan enerjinin yağ hücrelerinde depolanmasıyla egzersiz sırasındaki vakum, yağ hücrelerindeki yağ asitlerinin salınımını sağlar. Böylelikle kas dokusuna taşınacak kan daha hızlı bir şekilde taşınarak lenf dolaşımı artar ve ödem atımı da sağlanmış olur.

Atılan ödem incelmeyi sağladığı gibi daha pürüzsüz ve selülitlerden uzak bir cilde kavuşmaya da yardımcı olur. Sizler de bu gibi yeni teknikleri takip edip kullanarak almış olduğunuz diyet programını destekleyebilir, daha hızlı bölgesel incelme ile tatilin keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.

Diyetisyen Mahir Tekgöz