Sağlıklı beslenmek hayatımızın her anında alışkanlık etmeye mecbur olduğumuz bir davranış. Yalnızca fit olmak ve öyle kalmak için değil, genel vücut ve ruh sağlığı için olmazsa olmaz olan doğru beslenme ve diyet programlarında oldukça dikkatli olmak, başarıyı artırmak için detoks ile desteklemek de çok önemli.

Diyet öncesi bilinmesi gereken en önemli nokta programın kişinin beslenme alışkanlıkları göz önünde bulundurularak hazırlanmasıdır. Bununla beraber ara öğünlere yer vermemeye çalışmak da gereklidir. Çünkü bu tür atıştırmaların, insanın beslenmesine bir katkı sağlamadığı gibi, insülin direncinin en önemli sebeplerinden biri olduğu sonucunu veren bazı araştırmalar mevcut. Bu durum diyet sonrası verilen kiloların hızlı alınmasına da sebebiyet verebilmektedir.



Diyette diğer önemli nokta ise besinlerin yavaş yavaş çiğnenerek doyma hissi oluşuncaya kadar tüketilmesidir. Kalori hesaplarından öte vücuttaki ettiklerini göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebepten diyetlerin internet ya da televizyondan alınarak kendinize uygun olup olmadığını bilmeden uygulamaya çalışmak doğru bir davranış değildir. Uzman bir diyetisyen eşliğinde beslenme programınızı belirleyip uygulamanız gerekmektedir.

Diyetinizi detoks ile destekleyin

Detoks içecekleri özellikle sindirim sistemi ve metabolizmanın hızlanması için oldukça önemlidir. Normalde yediğimiz bir sebze yemeğinde sindirim sistemimiz en fazla %70’ini sindirebilirken, yiyeceklerin suyunu çıkarıp içtiğimizde sindirim sisteminiz zayıf bile olsa, %99’unu absorbe edebiliyor.

Sebzede vücudumuzun işine yarayacak besinler pişirme esnasında yok olur. Çiğ besinler ise yaşayan besinler olarak kabul edilir. Bedeninin vitamin, mineral ve enzimlere ihtiyacı var ve bunları en etkin şekilde almanın yolu ise çiğ meyve ve sebze tüketmekten geçtiği için sularını içmek oldukça önemlidir. Hazır detoks içecekleri tercih edilirken de mutlaka dikkat etmeniz gereken pastörize edilmemiş olmasıdır. Çünkü pastörizasyon besinlerin içerisindeki vitamin, mineral ve enzimlerin birçoğunu yok eder.

Katkı ve koruyucu madde içermeyen, işlenmemi ve taze detoks içecekleri en doğru seçim olacaktır. Ayrıca detoks içeceğinin soğuk sıkım makinesi ile elde edilmesi de çok önemlidir. Çünkü yüksek basınç altında bu yöntemle sıkılan meyve doğal vitaminlerini, minerallerini, toprak elementlerini, enzimlerini ve diğer pigmentlerini korur. Bu da diğer yöntemlere göre 3-5 kat daha fazla vitamin anlamına gelir.



Diyetisyen Mahir Tekgöz