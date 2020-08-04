Tatil demek, bir anlamda doğal olarak fit olmayı da istemek demek. Bu yüzden özellikle yaz aylarında daha çok arzu edilen bölgesel inatçı yağlanmalardan kurtulmak, bu durumdan muzdarip olanları arayışa itiyor.

Her tatil döneminin tatlı telaşı, ne yapılırsa yapılsın bir tülü istenilen sonucun alınamadığı bölgesel inatçı yağlar. Dolayısıyla daha keyifli ve özgüvenli tatil yaparak denizin tadını doya doya çıkarmak isteyenlerin en büyük arzularından biri fazlalıklarından kurtularak sıkılaşmak. Umutsuzluğa sebebiyet veren başarısız denemelere karşın günümüzde oldukça başarılı sonuçlar veren bir çözüm öne çıkıyor.

Faydaları saymakla bitmiyor

Farklı dalga boyunda elektrik akımı verilerek kasların uyarılması temeline dayanan micro plus uygulamaları, kaslarda izometrik kasılmalar yaratarak vücudun kendini toparlamasına yardımcı oluyor. O bölgelere verilen elektrik stimülasyonları deriden geçerek kasa ulaştıkları için bağ dokusunun temel hücresi fibroplasti uyararak derinin yeniden canlanması ve toparlanmasına yardımcı oluyor.

Mikro ve galvanik akım ile birleştirilerek kullanılan bu cihaz, lokal kilo problemlerinin olduğu yerde etkili sonuçlar verebiliyor. Vücudun doğal formuna kavuşmasına yardımcı olan teknikle, selülitin giderilmesine ve zayıflamış liflerin bağlayıcı dokularının onarılmasına da destek olunuyor. Bağ doku aktivitesini arttırarak, kolajen ve elastin üretiminin de hızlanmasını sağlayan bu yöntem, kan dolaşımı ile protein sentezini arttırıp hücre metabolizmasını hızlandırarak cildin yenilenmesini de destekliyor. Spor yapmaktaki temel amaç kasların hareket etmesini sağlamak olduğu için bu yöntem de izometrik kasılmalar ile gerçekleştirdiği elektro terapiyle spor yapmadan kasların harekete geçmesini sağlıyor. Bu açıdan spor yapmaya üşenenler için etkili bir alternatif olan bu teknikle adeta spor yapılmışçasına vücudun sıkılaşmasına ve sarkan bölgelerde toparlanma olmasına destek olunuyor.

Hızlı etkili ve ağrısız bir yöntem

İlk seansın sonucunda hissedilebilen etki, asıl sonucu haftada 2 gün 12 seans sonunda gösteriyor. 6 hafta içinde yüzde toparlanma ve lifting etkisini açıkça gösteren yöntem, benzer sonucu kol, karın, basen ve bacaklar gibi vücudun diğer bölgelerinde de sağlıyor. Elektrik uyarıları esnasında sadece sinek ısırığı gibi sinyaller hissedilirken, aşırı kilolu hastaların bu tekniği mutlaka bir diyetisyen eşliğinde gerçekleştirmesi gerekiyor. Özetle yeteri kadar hareket edip spor yapmadığı için vücudunda sarkmalar ve bölgesel yağlanmalar meydana gelen kişiler için etkili bir yöntem olan micro plus ile vücudunuzda gözle görülür bir sıkılaşma ve incelme mümkün olabiliyor.

Diyetisyen Mahir Tekgöz