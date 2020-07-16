Zararlı olduklarını ve aşırı kilo yaptıklarını bildiğimiz halde bazı gıdalardan ne yaparsa yapalım uzak duramayız. Peki, bu durumdan kurtulmanın bir yolu yok mu?

Sıklıkla çevremizden duyar ya da kendimiz de bunu yaşarız. “Bir türlü tatlıdan, hamurdan, koladan vs vaz geçemiyorum…” Bu noktada uygulanan Neowelness SPD tekniği ile bu durumlardan ne şekilde uzaklaşabileceğimizi anlatacağım.

Kendinizi tutamıyorsanız çözümsüz değilsiniz

Neowellness tekniği, sigara ve alkol bağımlılığı gibi durumlarda da oldukça başarılı sonuçlar veren bir yöntemken, biz ise bunu kilo kontrolü ve sağlıklı yaşam açısından ele alacağız. Özellikle şeker, çikolata, kola, kahve, hamur işleri gibi devamlı tüketme hissiyatı yüksek olan besinlerin bağımlılıkları bu yöntemle kolayca normal hale gelebilmektedir. Peki, siz de “şekeri, hamuru, tatlıyı bırakamıyorum. Diyetin başlarında kendimi tutsam bile diyet sonrası hemen bunları hızlıca tüketmeye yeniden başlıyorum. Bu yüzden verdiğim kiloları fazlasıyla geri alıyorum” diyenlerdenseniz bu teknik tam olarak nasıl çare oluyor?

Öncelikle danışana nelere bağımlı olduğunu, neyi yemeden duramadığını soruyoruz. Sonrasında nabız bazlı bazı gıda testleri yaparak kişinin vücudunda kirlenme yapan yiyecekleri belirliyoruz. Ardından bu gıda gruplarının yer aldığı ampulleri cihazın giriş peteğine koyuyor, cihazda bulunan elektrotları ise kişinin kafa bölgesi ve bir türlü zayıflanamayan problemli vücut bölgelerine yerleştirerek veri akışı sağlıyoruz. Sonra bu bilgiler cihaz içerisinde değiştirilip ters çevrilerek geri veriliyor ve hücresel düzeyde nötrleme ve uyarım sayesinde vücutta temizlenme sürecine başlanmış olunuyor. Bu esnada sıvıların da hafıza özelliğinden faydalandığımız fizyolojik serum olan spreye de elektrotlardan gelen veri yükleniyor. Daha sonra bu sprey seansa gelene dek belli yiyecek gruplarına karşı aşırı istek, anlık iştah yükselmesi ve açlık ataklarına karşın kullanılarak iştah kontrol altına alınabiliyor.

Çalışma prensibini özetleyecek olursak; Neowellness tekniği ile kola, çerez, hamur, şeker ve glisemik indeksi yüksek gıdalar başta olmak üzere tarım ilaçları, ağır metaller gibi toksik yükü fazla olduğundan vücudu kirleten etmenlerin frekansları silinerek, sağlıklı bir bünye ve kilo kaybına ulaşılabiliyor.

Ancak size de iş düşüyor

Seansların sonucunda bağımlı olunan ve kirlenme yapan gıdalara karşı isteksizlik, iştahsızlık ve erken doyum hissi açığa çıkacaktır. Fakat cihaz her şeyi elbette tek başına yapamaz. Kişinin de uyması gereken kurallar var. Çünkü sağlıklı ve dengeli beslenme ömür boyu sürdürülmesi gereken eylemlerdir. Toplam 8 seans olan programda seans araları 5 gün iken, etki tek seansta bile çok belirgindir. İlk seansın dışındakiler ise hafifletilmiş destek seanslarıdır. Ortalama 45 dakika süren seanslarla vücut temizlendikçe istek azalarak bağımlısı olunan besin/besinlere karşı; “yesem de olur yemesem de” ruh hali gelişir. Sonuç olarak bu sayede de kilo kaybı sağlanmasının yanında huzurlu ve daha rahat bir ruh hali içinde bir yaşam sürülmesine yardımcı olunur.

Diyetisyen Mahir Tekgöz



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