Bebeğin acıktığını nasıl anlarım?

Bebeklerimizi emzirmeye başladıktan sonra acaba doydu mu? Acıktı mı? Her ağladığında aç mı? Hemen emzirmeli miyim? Gibi pek çok soru aklımıza gelir. Bebeklerimiz konuşamadığı için biz nasıl anlarız aç olduklarını?

Bebekler aç oldukları zaman birtakım işaretler bize verirler. Bebeğimiz doğduktan sonra bu işaretleri fark etmeye başladıktan sonra annelerin işi daha kolay olur.

Bebeğinizin aç olduğunu gösteren 9 işaret şöyledir;

-Uykudan uyanır.

-Kolları ve bacakları hızlıca hareket ettirir.

-Parmaklarını veya yumruğunu ağzına sokar.

-Dudaklarını veya dilini emer.

-Kafasını yana doğru hareket ettirir.

-Onu tutarken annenin göğsüne döner.

-Bebeğiniz iç çeker, zıplar ya da küçük sesler çıkarır.

-Yüz ifadeleri

-Huzursuz hareketlerinden anlayabiliriz.

Aç olan bebek ağlar mı?

Bebekler acıktığında ağlamaya başlar. Ancak, ağlamak, açlığın geç bir belirtisidir. Çocuğunuz ağladığında muhtemelen çok açtır. Bu durum da bebeğiniz büyük ihtimalle hayal kırıklığına uğruyor. Bu noktada onu sakinleştirmek zor olabilir. Ve eğer bebek çok stresli veya gergin hale gelirse, emzirmek de zor olabilir. Ağlamak ayrıca çok fazla enerji kullanır, böylece ağlayan bir bebek de yorulabilir ve emmeyebilir. Çocuğunuz ağlamaya başlamadan önce, özellikle uyanık ise, beslemeyi denemelisiniz.

Bebeğiniz ilk doğduğu andan itibaren günlük tutmanızı tavsiye ederim. Bu günlüğe bebeğinizin emzirme sıklığını , emzirme sürelerinizi, çişli bez sayısını, uykularını, not edebilirsiniz. Bir süre sonra günlüğünüze baktığınızda bebeğin açlıktan mı ağlıyor, ne ihtiyacı var, anlamanız çok kolay olacaktır. O nedenle günlükler özellikle bebeğinizden gelen ilk işaretleri anlamanız konusunda size Harika bir rehber olacaktır.

Bebeklerde büyüme ataklarının olduğu dönemde annelerin kafası karışabiliyor.

Büyümenin artması sırasında, çocuğunuzun bütün gün emmek istediği ve asla tatmin olmadığından veya doyduğundan emin olamayabilirsiniz. Her ne kadar bebeğiniz yeterince anne sütü almıyormuş gibi görünse de yeni doğan bebeğiniz emzirme sıklığı ve sürelerinde değişiklikler olacaktır. Bebeğinizi çok sık göğsüne koymaya devam edebilirsiniz. Bu şekilde sürekli bebek emeceği için sütünün artması için vücudunuza sinyal verir. Daha sonra, vücudunuzun bebeğinizin taleplerini karşılamak için daha fazla anne sütü yaptığından, daha düzenli bir emzirme rutinine yerleşmeye başlayacaksınız.

Yeni doğan, açlık belirtileri göstermiyorsa;

Yeni doğan bebekler uykuya meyilli olabiliyor. Özellikle de yeni doğan sarılığı döneminde. O zaman bebek acıksa da uykuya devam edebilir. Yeni doğan bir bebek 24 saatlik bir süre içinde en az 8 ila 12 kez emzirilmesi gerekir, bu nedenle yeni doğan bebeğinizi ilk ay, gündüzleri 2-2,5 saatte bir, geceleri de 3 saatte bir uyandırıp emzirmeye çalışın. Bebeğinizi uyandırmak zor olabilir. Üzerindeki kıyafetleri çıkarmak, ıslak mendille bebeği silmek uyanmasını sağlayan etkili yöntemlerdir. Bebeğinizi uyandırmak kolay olmasa bile bebeğinizi memeye koymaya çalışabilirsiniz. Tamamen uyanık olmadıkları halde, bazı bebeklerin ne kadar iyi emebildiğine şaşıracaksınız.

Doktor ne zaman aranmalı?

Bebeğinizi uyandırmaya çalışsanız bile çok zor uyanıyor ve ememiyorsa, çişli bezlerinin sayısı 5’in altına iniyorsa doktorunuza danışmakta fayda vardır.

Yenidoğan ve bebeğinizin ilk yıllarında bu tip konular anneleri genelde telaşlandırabiliyor. İşte tam da bu zaman için ''Yenidoğan bebek bakımı ve ilkyardım'' kitabım çıktı. İçeriğinde ay ay bebeğin beslenme, uyku, fiziksel gelimi bilgileri, bakım için ipuçları ve ilk yardım bilgileri içerir. Sizlere de tavsiye ederim. Özellikle emzirme anne ve bebek arasındaki muhteşem uyumdur. Bebekler annelerini sadece karnını doyurmak için değil, özlediklerinde , kendisini güvende hissetmek için de emer, bunu unutmayın!

Esra Ertuğrul

@bebeimgeliyor

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