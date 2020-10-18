Bebeklerimize kahvaltı hazırlarken farklı menüler de sunmak, minik bebeklerimizin ağız tatlarının gelişimine fayda sağlayacaktır. İşte tam da bu dönem için sizlerle güzel bir tarif paylaşacağım.

Güzel bir krep hazırlayıp, üzerine de en sevdiği meyve püresini veya pekmez ile ikram edebilirsiniz.

Bebekler için Krep

Malzemeler

·1 adet yumurta sarısı

·Yarım çay bardağı ev yapımı ayran

·1 küçük parça ev yapımı lor peynir

·2 yemek kaşığı tam buğday unu

·4 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı;

Yumurta, ayran ve unu derince bir kaba alıp, güzelce çırpın. İçerisine lor peyniri ufalayın ve güzelce karıştırın.

Tavanıza bir çay kaşığı zeytinyağını koyup, hazırladığınız krep hamurundan bir miktarını tavaya dökün. Altı da üstü de güzelce pişene kadar pişirin.

En sevdiği meyveyi ister hafif buharda pişirin ister çiğden güzelce blenderdan geçirin. Kreplerin üzerine sürüp, minik rulolar yapın , bebeğinize ikram edin.

Afiyet olsun:)

Ayrıca yumurta yemeye başlayan bir bebek için de denediğiniz sebzelerle birlikt lezzetli omletler yapabilirsiniz. Ayruca yulaf denediktensonra yulafı su ile pişirip, ılıyınca içine anne sütü veya devam sütü ilave edin. Sonra da en sevdiği meyve püresi ve 8. aydan sonra d ceviz rendeleyebilrisiniz. Böylece lezzetli bir kahvaltı menüsü hazırlamış olursunız. Esra ile Blw Traifleri kitabmda pek çok kahvaltı ve bebek yemeği tarifleri bulabilirsiniz. Eğer alıp, içindeki tarifleri denerseniz bizlerle de pylaşmayı unutmayın:)

Sevgiler

Esra

www.bebeimgliyor.com

@bebeimgeliyor