Yenidoğan bebeklerin cilt bakımı ve ipuçları

Bebekler doğduklarında pamuk gibi ciltleri vardır. Ama çok hassastırlar. Bazen bebeğinizi emzirdiğinizde size değen yanaklarında kırmızılıklar başlar. O nedenle çok dikkatli olmak, kullandığımız her ürünü özenle seçmeliyiz.

Bebeklerin cilt bakımında ipuçları;

· Bebekler yeni doğduklarında vücudu ‘verniks kazeoza’ denilen koruyucu bariyerle kaplıdır. Bebeklerin vajinal doğumlarında kolaylık sağlar ve bebeklerin ısı kaybını önleyen bu tabaka, bebek ilk doğduğunda sadece silinir, yıkanmaz.

· Bebekler doğar doğmaz artık yıkanmıyor. Bebek doğduktan sonra en erken 6 saat sonra hastanede yıkanıp taburcu ediliyor. Hatta bazı hastaneler de hiç yıkanmadan sadece silinerek bebek taburcu ediliyor. Bebek eve gidince de göbek bağı düşene kadar yıkamayı önerilmez. Göbek bağı düşene kadar silme banyosu veya saf bir ıslak mendil ile günlük temizliği yapılabilir.

· İlk günden sonra göbek bağı düştükten bir gün sonra yıkanmaya başlanır. Bebekleri yıkarken yenidoğan dönemine uygun şampuanlar kullanılmalı, bebeğin cildini kurutacak ürünlerden kaçınılmalıdır.

· Şampuanın direkt bebek cildine temas ettirilmemesi gerekir. Yıkamada kullanılan ürünün elde köpürtülerek uygulanması tavsiye edilir. Bu uygulama, durulama aşamasını da kolaylaştıracaktır.

· Koltuk altları, kasıklar, boyun ve kulak arkası gibi kıvrımlı bölgelerin havlu ile yumuşak dokunuşlarla iyice kurulanması önemlidir.

· Cilt kuruluğunu azaltmak için banyo sonrası bebeğin cildine uygun bebekler için özel üretilmiş bebek nemlendiricileri uygulanabilir. Banyo sonrası bebek masajı için de idealdir.

· Bebeklerin her beslenmeden önce altları değiştirilmeli. Seçilen bebek bezinin bebeğin kilosuna uygun ve sıvıyı sızdırmayan bir bez olmasına dikkate edilmelidir. Pişiğin olmasını önlemek için bebeğin altı sık değiştirilmeli, cildin nemlenmesini sağlayacak ve pişik oluşumunu engelleyecek pişik kremleri kullanılmalıdır. Pişik kremleri daha çok pişik oluşumunu önlemek için kullanılır. Pişik olur ve ilerlemeye meyilli olduğunu fark ettiğiniz de mutlaka doktora başvurulmalısınız. Pişik, bebekler için acı verici bir durumdur . Bebeğin sürekli huzursuz olmasına neden olur. Bu nedenden dolayı mutlaka tedavi edilmelidir. Bebeklerin altını sık sık değiştirilmelidir.

· Özellikle temizliğini yaparken kullanılan ürünlere dikkat etmelisiniz. Temizlemek için bebeğinizin ilk doğduğu günlerde su ve pamuk önerilir. Ama çok ergonomik değildir. Islak mendiller kullanılır. Islak mendili seçerken bebeğinize uygun olması, içeriğine dikkat etmelisiniz. Size tavsiyem pamuk ve suda oluşan ıslak mendillerdir. Bu ıslak mendille bebeğinizin altını güvenle temizleye bilirsiniz. Temizliği yaparken kirli alandan temiz alana doğru, yukarıdan aşağıya doğru temizlenmelidir. Temizlendikten sonra kısa bir süre açık bırakın. Havalanması pişik olmasını önleyecektir.

. Ayrıca yazın havaların ısınması kışın ise kalın giydirilmesine bağlı bebeklerde isilik görülebilir. O nedenle bebeğinizi su ve pamuktan oluşan bir ıslak mendille silebilir, bebeğinizi yıkayarak ,tıkanan ter bezlerini açacak ve isilik oluşumunu engelleyecektir.

. Yenidoğan bebeklerin ciltleri hassas olduğu için hava aldıran kumaşlardan kıyafetler seçmelisiniz. %100 pamuklu kumaşlar en idealidir. Ayrıca bebeklere özel deterjanlarla yıkanıp, mutlaka ütülenerek bebeklere giydirmelisiniz.

Yeni doğan bebeklerde ilk günlerde ‘eritema toksikum’ denilen, normal dediğimiz kırmızı döküntüler görülebilir. Bu döküntülerin tedavi edilmesi gerekmez, kendiliğinden geriler ve kaybolur. Eviniz çok sıcak ve çok nemli ise, bebeği çok kalın giydirdiğinizde daha da artacaktır. O nedenle eviniz 22-24derece ve 40-50 nemli olmalıdır. İlk ay bebeğinizi siz ne giyiyorsanız bir fazlasını, 1. yılın sonunda artık siz ne giyiyorsanız o şekilde giyinmelidir.

Bebeklerde cilt bakımında en önemli konulardan biri de güneşten korunmadır. Günde 5-10 dakika direkt güneş ışığı teması ciltten D vitamini sentezini sağladığı için gereklidir ancak fazlası zararlı ultraviyole ışınlarının hassas bebek cildine zarar vermesi demektir. Güneş korumasında en temel önlem; giysi, şapka gibi fiziksel bariyerlerle direkt güneş ışınlarının önlenmesidir Parfümsüz, hipoalerjenik, bebeklere özel geliştirilmiş güneş koruma ürünleri tercih edilmelidir.