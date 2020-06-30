Hamile kaldıktan sonra bebeklerimizin sağlıklı doğması ve annenin sağlıklı bir hamilelik süreci geçirebilmesi için sağlıklı beslenmesi önemlidir. Hamilelikte beslenmeni çok daha önem kazanıyor. Bebeğinizin organ gelişimi, sizin sağlıklı bu süreci geçirebilmeniz için nelere dikkat etmeniz gerektiğiniz , Diyetisyen Merve Altay’a sordum.

Hamilelik döneminde beslenme her hamile annenin merak ettiği konulardan Siz hamile annelere neler önerirsiniz?

Bu dönemde beslenme karın doyurmak, açlık duygusunu bastırmak ya da canınızın istediği şeyleri yiyip içmek değildir.

Bu dönemde sağlıklı beslenme bebeğin en uygun şekilde gelişimine destek vermek, bebekte oluşabilecek sağlık sorunlarını ortadan kaldırmak ve daha rahat bir doğum yapıp, bebeğin ihtiyacı olan süt üretimin sağlanmasıdır.

Hamilelikte kaç kilo alınabilir?

Kaç kiloyla hamile kaldığınıza göre değişirse de ideal ağırlıkta olan bir anne adayı için 9-12 kg arası alınması normaldir. Son 3 ayda kilo alımı 2 katına çıkar.

Anne yetersiz beslenirse neler olur?

Prematüre bebek dediğimiz zamanından önce doğan ve yeterli kiloya ulaşamayan bebekler doğabilir ayni zamanda yetersiz beslenmeyle bebeğin beyin sinir sistemi gelişiminde sorunlar olabilir.

Gebelik döneminde görülen beslenme ile ilişkili sorunlar nelerdir?

Bulantı/ kusmagenelde ilk aylarda olsa da beslenmeye bağlı gebelik boyunca devam edebilir. Mide yanması genelde hamileliğin son aylarına doğru bebeğin baskı yapmasıyla artabilir.

Kabızlıkyetersiz posa alımı sebze meyve tüketimi ve yetersiz su tüketimi sonucu hamilelik süresince de sık görülür.

Kansızlık:Bebek gelişimiyle birlikte yeni hücre oluşumu daha demir ihtiyacını attırıyor. Kırmızı et, balık , yumurta tüketilmesi gerekmektedir. Tabiki bunu da yeşil yapraklı sebzelerle birlikte yerseniz kansızlıktan daha çabuk kurtulursunuz.

Gün içinde neler yenilmeli?

Mutlaka proteini ve vitamin mineral içeriği zengin olan yumurtayla güne başlanmalı, peynir çeşitleri daha az tuzlu olmalı, mutlaka her ana öğünde yeşillik tüketilmeli, zeytin salamura ve tuzlu olduğundan dikkatli tüketilmeli, ekmekler beyaz değil tam buğday tam tahıllı ekmek olmalı. Günde en az 2 en fazla 4 porsiyon meyve tüketilmeli, kalsiyum kaynağı ve barsak dostu yoğurtla kefir mutlaka olmalı günde 2 veya 3 porsiyon kadar.

Kırmızı et günde en fazla 100 gram olmalı ve mümkünse 2-3 günde bir tüketilmeli. Yemekler çok yağlı ve salçalı yapılmamalı, Baharatlara dair bir hassasiyet yoksa baharat kullanılabilir, tuz tüketimine dikkat edilmeli. Kahve tüketimi vücudunuz alışkınsa bir fincan kadar tüketebilirsiniz fazla olmamalı kafein bebek gelişimi etkileyebileceği için.

Tabii ki bitki çayları tüketmenizi istemiyoruz sizi sık idrara çıkaran çaylardan uzak durun. Bol su içmek hem size hem bebeğinize iyi gelicek.

Merve hanımın bu verdiği bilgiler umarım tüm hamile annelere yardımcı olur. Sağlıkla bebeklerine kavuşur, annelerimiz.

Esra Ertuğrul

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