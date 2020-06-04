Bebek bezi nasıl değiştirilir?

Malzemelerin elinizde olduğundan emin olun. Ardından, şu adımları izleyin:

-Bebeği değişen bir masaya veya düz bir yüzeye yatırın.

-Bebeğinizin giysilerini çıkarın. Kirli bezin bantını çıkarın ancak tamamen çıkarmayın. Bunun yerine, bebeğin bebek bezi alanına erişebilmek için bezin önünü aşağı katlayın.

-Bebek bezi bölgesini, önden arkaya ve deri kıvrımlarında silerek kaynatılmış ılıtılmış su ve pamuk veya ıslak mendille temizleyin.

-Bebeğin bacaklarını yavaşça kaldırın, kirli bezini kaydırın ve temiz bir bezle değiştirin. Bant tarafı alt kısımda olacaktır.

-Gerekirse pişik kremi uygulayın. bu süreçte tercih edeceğiniz pişik kremi lanolin ve çinko içeren sudocrem gibi bir krem tercih edin. Hem günlük kullanılan hem de hafif pişik de işinize yaraması çok işinize yarayacaktır.

-Bebek bezini bebeğinizin bacaklarından çekin, sonra sabitleyin ve bantlayın. Bebek ve bebek bezi arasına iki parmağınızı koyabildiğinizden emin olun, böylece çok sıkı olmaz.

-Bebeğiniz erkekse, bebek bezini sabitlemeden önce penisi hafifçe bacaklarına doğru itin. Bu, idrar yaparken sızıntıyı önlemeye yardımcı olacaktır.

-Eski bezini atın, bebeğinizi giyin ve ellerinizi yıkayın.

Ne kadar sıklıkla bebek bezini değiştirmeniz gerekir?

Yeni doğmuş bebeğiniz yaşamın ilk birkaç günü mekonyum yapacaktır. Bu siyah, yapışkan, bir maddedir.

Üçüncü gün, kakaları daha hafif, daha hafif hardal rengine dönüşecek.

Çocuk bezlerini ne sıklıkta değiştirmeniz gerektiği, emziriyor olmanıza veya formülü beslemenize bağlı olarak değişir.

Emzirilen bebeklerde günde birkaç kez bağırsak hareketi olur. Formülle beslenen bebeklerin sayısı daha az olacaktır.

Her iki durumda da, bebeğinizin bezini her iki ila üç saatte bir değiştirmek istersiniz.

Bebek bezi sadece idrarla ıslaksa, hemen değiştirmenize ve uyuyan bebeğinizi uyandırmanıza gerek yoktur. Bununla birlikte, tahrişi önlemek için bebeği bağırsak hareketlerinden hemen sonra değiştirin.

Bebeğinizin bezini, bağırsak hareketinin kokusunu alıp hissettirir öğrenmez değiştirmenin zamanı geldiğini söyleyebilirsiniz.

Bebek bezinin ıslak olup olmadığını belirlemek için, bir elinizi nemli olup olmadığını hissetmek için bezin üzerine koyun. Alternatif olarak, bazı bebek bezleri ıslandığında renk değiştirir.

Esra Ertuğrul

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