Tıkalı meme ve çözüm önerileri

Emziren annelerin en az bir kez karşılaşabilecekleri sorunlardan biridir, süt kanallarının tıkanması. Acı verici ve rahatsız edici bir durumdur. Tıkalı süt kanalları meme uçlarında ani bir ağrı hissine neden olabilir. Fakat süt kanalları ilk etapta nasıl tıkanır?

Tıkalı Süt Kanalları Nedir?

Tıkanmış veya tıkalı bir süt kanalı, sütün memeden yeterince boşalmaması nedeniyle süt kanallarının iltihaplandığı bir durumdur . Süt kanalları meme boyunca küçük kanallardır ve areolanın altındaki meme başı etrafındaki karanlık alandır. Süt lobüllerinde üretilen süt, laktifeer kanallar olarak da adlandırılan kanallardan, bebeğin beslendiği yerden meme başlığına doğru hareket eder . Süt meme başından uygun şekilde boşalmazsa, kanallar iltihaplanır ve şişmiş olarak tıkanmış süt kanallarına yol açar.

Kanallarda sütün tutulması çeşitli nedenlerden dolayı olabilir.

Tıkalı Süt Kanallarının Sebepleri Nelerdir?

Aşağıdaki faktörlerden bir veya daha fazlası nedeniyle tıkanmış süt kanalları oluşabilir .

1. Bebeğinizi aniden sütten kesmek: Bebeğinizin yaşına ve ne sıklıkta beslendiğinize bağlı olarak bebeğinizi günler veya haftalar boyunca kademeli olarak sütten kesmelisiniz. Ani sütten kesim memede süt birikmesine neden olarak tıkalı süt kanallarının şansını artırabilir.

2. Besleme programındaki değişiklik: Besleme programındaki sert değişiklikler tıkalı kanallara da yol açabilir. Bu nedenle, bebeği günde beş kez emziriyorsanız ve aniden günde iki beslemeye düşürdüyseniz, göğüsleriniz yeterince boşalmaz. Potansiyel meme büyümesine ek olarak, iki emzirme seansı arasındaki sürenin çok uzun olması tıkalı süt kanalları riskini de artırabilir.

3. Bir göğsün tercih edilmesi: Bebeği beslemek için her zaman diğer göğsünü boşaltın. Bir göğsün her zaman tercih edilmesi, herhangi bir nedenle, diğerinde tıkalı bir süt kanalı riskini artırabilir.

4. Sıkı giysiler: Sıkı bir sutyen veya sıkı bir mayo , süt kanallarını kısıtlayan ve tıkanmaya daha yatkın hale gelebilecek memeye baskı yapabilir.

5. Memenin yaralanması: Bazen göğüse ağır bir darbe veya çarpma süt kanalına zarar verebilir ve tıkanmaya neden olabilir.

Sonraki tıkalı süt kanallarının belirti ve semptomları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tıkalı Süt Kanallarının Belirtileri Nelerdir?

Tıkanmış süt kanallarını gösteren semptomlar şunlardır:

· Meme de donuk bir ağrı

· Göğüslerde veya muhtemelen areolada bir yumru . Meme ucundaki herhangi bir topak veya kabarcık genellikle bir kabarcık şeklindedir.

· Göğüs etrafında kızarıklık

· Emzirme sonrası ağrı azalırken bebek beslenirken hassasiyet ve ağrı

Belirtiler şiddetli olduğunda doktora gidin.

Doktora Ne Zaman Gitmeli:

Tıkanmış süt kanallarının belirtileri diğer meme ile ilişkili durumlarla örtüşür. Aşağıdaki belirtileri fark ederseniz derhal bir doktora gidin:

· Birkaç gün içinde yoğunlaşan ağrı

· Göğüs genişler veya çok zorlanır

· Göğüsleriniz kızarır veya mavimsi olur

· Göğüsler dokunulamayacak kadar sıcak hissediyor

· Berrak veya sarımsı bir sıvı meme ucundan sızmaktadır. Tıkanmış süt kanalları nadiren karmaşık bir durumdur ve evde hemen çözülebilir.

Tıkalı Süt Kanalları Nasıl Tedavi Edilir?

Tıkalı süt kanalları belirli ilaçlara ihtiyaç duymaz. Tıkalı süt kanalları için basit ev ilaçları semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir .

1. Emzirme sıklığını artırın: Halen bebeğinizi emzirmiyorsanız, günde en az 8-12 kez önemli olabilir.

2. Bebeğin pozisyonu : Bebeği, çeneleri yumruya dönük olacak şekilde yerleştirin. Eşzamanlı olarak, meme kompresyonunu kullanın veya bebek beslenirken doğrudan topak üzerine ılık kompres uygulayın.

3. Sıcak bir duş alın: Etkilenen göğsünüzü sıcak bir duşun altındayken masaj yapın veya etkilenen göğsünüzü ılık suya yaslayarak masaj yapın.

4. Sıcak bir kompres kullanın: Bir ılık suda ılık suda ıslatın ve yumruda birkaç dakika bekletin. Emzirmeden önce, kanalların içindeki süt tıkanmasını yumuşatmak için ılık kompres uygulayın.

5. Gerekirse ağrı kesici ilaç kullanın: Eğer memedeki ağrı ve acı çok sıkılırsa, doktora danışın ve emzirirken güvenli olan ilaçlardan alın .

6. Bol giysiler giyin: Göğüslerinize baskı yapmadan doğru bir şekilde oturan rahat bir sütyen seçin.

7. Yeterli dinlenin: Dinlenmek vücudunuzun hasarı daha hızlı onarmasına yardımcı olur, böylece tıkalı süt kanallarından hızlıca kurtulmanıza yardımcı olur.

8. Bol miktarda sıvı içeren besleyici yiyecekler alın: Kendinizi nemli ve beslenmiş halde tutmak, tıkalı süt kanalları nedeniyle enfeksiyon olasılığını azaltır.

Tıkalı Süt Kanallarının Komplikasyonları Nelerdir?

Kanalların bakteriyel istilası, tıkalı süt kanallarının sık görülen bir komplikasyonudur. Tıkalı süt kanalları enfekte olduğunda, mastitis denilen daha ağır bir duruma yol açabilir .Mastit semptomları benzersizdir ve memede yanma hissi, yoğun kızarıklık, yüksek ateş, vücut ağrıları ve titreme, meme ucundan akıntı ve genel bir uyuşukluk hissi içerir. Mastit acil tıbbi yardım gerektirir.

Tıkalı Süt Kanalları Ne Kadar Sürer?

Tıkalı süt kanalları, eğer uygun özen gösterilmişse, genellikle 24-48 saat içinde iyileşir. Durum devam ederse, kurul onaylı bir laktasyon danışmanından yardım isteyin.

Tamamen önlemeye çalışarak durumun neden olduğu acı ve rahatsızlığı da önleyebilirsiniz.

Tıkalı Süt Kanalları Nasıl Önlenir?

Uygun yaşam tarzı seçenekleriyle tıkalı süt kanallarını önleyebilirsiniz.

· Bebeğinizi yavaşça emzirmeyi kesin: Bebeğinizi aniden sütten kesmeye başlarsanız, tıkalı süt kanallarının olasılığı daha yüksektir. Bunun yerine, yavaşça ve kademeli olarak emzirmeyi kesin, böylece vücut değişime alışır ve süt üretimini azaltır.

· Göğüsler dolunca süt ver : Birçok durumda bir süre anne sütü üretmeye devam edebilirsiniz. Sütün yine de memede kalmaması için gerekirse sağmalısınız. Sütünüz azalınca, dondurduğunuz sütü çıkarmak ve bebeğinize vermek en iyi seçim olabilir;

· Dar sütyenlerden ve giysilerden kaçının: Bol ve rahat kıyafetler giymek kanalların sıkışmasını ve böylece tıkanmasını önler.

· Her iki göğsünden de besleme: Mümkünse her beslemede her iki göğsü de verin. Bebek bu beslemede sunulan son göğsü bitiremezse, bir sonraki beslemenin başlangıcında göğsünü tekrar vermeyi unutmayın. .

· Ne zaman bir ağrı hissederseniz, göğüslerinize masaj yapın: Emzirirken, göğüs ağrıları oldukça yaygındır. Göğüslere masaj yapın ve kanalları rahatlatmak ve tıkanmayı azaltmak için sıcak kompres kullanın.

Emzirme zorluklar doğurabilir, ancak aynı zamanda büyüyen bir bebeği beslemenin en iyi yoludur. Bazı basit önleyici adımlara uymak, bebeği zorlamadan emzirmenizi sağlar.

Esra Ertuğrul

www.bebeimgeliyor.com

@bebeimgeliyor