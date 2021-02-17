Folik Asit Nedir, Ne İşe Yarar? Folik Asit Hap Mı İlaç Mı Olarak Takviye Alınmalı?

Folik asit olarak da adlandırılan B9 vitamini, vücudumuzun yaşamımız boyunca düzgün çalışması için gerekli olan bir vitamindir. Araştırmalar hamile kalma şansını artırdığını bile göstermiştir.



Folik Asit Nedir?



B9 Vitamini, hücre çoğalması ve genetik materyalin (DNA dahil) üretimi için gerekli olan suda çözünür bir vitamindir. Kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin üretimine, cildin yenilenmesine ve bağırsağın astarına ve ayrıca beynin işleyişini düzenleyen kimyasalların sentezine katılır. Hamileliğin başlangıcında folik asit, embriyonun sinir sisteminin oluşumunda önemli bir rol oynar.



B9 vitamini insan vücudu tarafından sentezlenemez ve bu nedenle gıda yoluyla sağlanmalıdır. Yeşil yapraklı sebzelerde çok bulunduğunu hatırlatan Latince yapraktan "folatlar" olarak da adlandırılır.



Folik asit; ıspanak, pazı, su teresi, tereyağlı fasulye, kuşkonmaz, Brüksel lahanası, brokoli, marul,

mercimek (portakal, yeşil, siyah), mercimek, kuru fasulye, bakla, bezelye, portakal, klementin, mandalina, kavun gibi besinlerde bulunur.



Folik Asit Ne İşe Yarar?



Folik asit (folik asit veya folat olarak da adlandırılır), çocuk doğurma çağındaki tüm insanlar için değerli bir vitamindir. Hem kadınlarda hem de erkeklerde doğurganlıkta önemli rol oynar. Son zamanlarda yapılan birkaç çalışma, folik asidin spermatogenezde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Sperm kalitesine ve miktarına göre hareket ederdi. Çinko ve B9 vitamini takviyeleri, yumurtayı dölleyebilen sperm konsantrasyonunu artıracaktır.



Yeni hücrelerin üretimi için vazgeçilmezdir, bu nedenle hamilelik sırasında özellikle önemlidir. Son olarak, proteinlerin bileşenleri olan amino asitlerin metabolizmasında da rol oynar.

Güzellik tarafında, B9 vitamini saç folikülünü uyararak saç büyümesine etki etmeyi ve saç dökülmesini azaltmayı mümkün kılar. Dahası, özellikle tırnaklar için faydalı olan, cildin yenilenmesini destekler.



Hem B9 vitamini hem de B12 vitamini birlikte harikalar yaratabilir. Özellikle kanda fazla olması kardiyovasküler kaza riskini, osteoporoz riskini ve hatta depresyonu artırabilen homosistein düzeyini düşürmeyi mümkün kılarlar.



Folik Asit Hap Mı İlaç Mı Olarak Takviye Alınmalı?



Nöral tüp fetal yaşamın üçüncü ve dördüncü haftası arasında kapandığında, yeni doğanlarda ciddi sonuçlara yol açan herhangi bir eksiklikten kaçınmak için her kadına gebe kalmak istediği anda B9 vitamini takviyesi verilmelidir.



Fetüsün optimal büyümesini sağlamak için hamileliğin ilk üç ayında folik asit desteğine devam edilmelidir. Folik asit bu nedenle bir tür takviye olarak değerlendirilir.



Folat, özellikle hamileliğinizin ilk dört haftasında bebeğinizin omurgasının, beyninin ve kafatasının normal gelişimi için gereklidir. Hamilelik sırasında bebeğinizin nöral tüpünün doğru şekilde gelişmesine katkıda bulunur ve nöral tüp kusurlarına (NTD'ler) karşı koruma sağlar. Yarık dudak ve damak, kalp anormallikleri veya idrar yolu anormallikleri gibi diğer yeni doğan problemlerinin riskini de azaltabilir.



Folik Asitin Faydaları Nelerdir?



Bebeğin merkezi sinir sistemi gebeliğin erken döneminde gelişmeye başlar. Sonuç olarak, sonunda kıvrılan ve nöral tüp haline gelen nöral bir plak oluşur. Nöral tüpün bir ucu beyin ve geri kalanı omuriliktir. Genellikle hamileliğin altıncı haftasında nöral tüpün açıklıkları kapanır.



Nöral tüp kusurları, hamileliğin erken döneminde omurilikteki açıklıklardan biri düzgün kapanmadığında ortaya çıkar. Spina bifida veya anensefaliden sorumludurlar. Spina bifida, omurga normal şekilde gelişmediğinde ortaya çıkar, anensefali ise anormal beyin oluşumundan kaynaklanır.



Folik asit rezervlerimizin çoğu gıda yoluyla elde edilmektedir. Ancak ne yazık ki bu, gebeliğin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarı sağlamak için yeterli değildir. Bu nedenle tablet şeklinde takviye çok önemlidir. Ancak bu, folik asit yönünden zengin besinlerin menülerine eklenmesini engellemez. Önce yeşil sebzelere (ıspanak, salatalar, bezelye, yeşil fasulye, avokado…) ve aynı zamanda tohumlar (nohut, mercimek…) ve bazı meyvelere (turunçgiller, kavun, muz, kivi…) ağırlık verebilirsiniz.



Folik asit ince bağırsakta çözüldükten sonra karaciğerde ve diğer bazı dokularda depolanır. Ancak vücut 7 miligramdan fazla B9 vitamini tutamaz. Fazlalık doğal olarak giderilir. Hamilelikte fetüs, annesinin rezervlerini kullanır. Bu nedenle bu dönemde folik asit alımı artırılmalıdır.



Folik Asit Eksikliğinin Riskleri Nelerdir?



Folik asit, DNA ve RNA üretiminde önemli bir rol oynadığından, bir eksiklik, tümü yüksek bir devir hızına sahip olan kan, karaciğer, bağırsak ve deri hücrelerinin üretiminde önemli bir yavaşlamaya

neden olabilir.



Sonuç olarak B9 vitamini eksikliği anemiye, sindirim ve nörolojik bozukluklara ve hatta diş eti hasarına neden olabilir. O çünkü gebe kadınlarda eksikliği durumunda, sonuçları çok daha önemli olabilir ceninin gelişimini etkileyebilir.



B9 vitamini eksikliği zihinsel bozukluklardan (depresyon, şizofreni), ishal, hipertansiyon, artrit, kardiyovasküler hastalıklardan da sorumlu olabilir.



Çok fazla folik asit karın krampları, ishal, kızarıklık, uyku güçlüğü, sinirlilik ve kafa karışıklığına neden olabilir. Ancak bu yan etkilere ulaşmak için günde 5 mg'dan fazla çok yüksek bir doz tüketmek gerekir.

Normal dozda hiçbir yan etkisi yoktur ve hamile veya emziren kadınlar tarafından tüketilmesi güvenlidir. Yan etki riski, esas olarak, beyin, omurga ve beyin üzerinde zararlı bir etkiye sahip olan nöral tüpün düzgün kapanmasını önleyerek, fetüste malformasyonlara neden olabilen B9 vitamini eksikliğine bağlıdır. Doğum kontrol hapı ayrıca folik asidi de tüketir, bu da çocuk sahibi olmadan 6 ay önce ilacı almayı bırakmanın nedenlerinden biridir.