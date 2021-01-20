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• 20 Ocak 2021 - 09:21 • Son Güncelleme:

Beyin hücrelerini besleyerek unutkanlığa iyi gelen 8 besin

Unutkanlık; modern yaşamın getirdiği stres, hareketsizlik, asosyal yaşam ve kötü beslenme gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Peki, bazı durumlarda şeker hastalığı, beyin hasarı ve epilepsi gibi daha ciddi sağlık sorunları tarafından da tetiklenebilen unutkanlık için ne şekilde beslenmeli? Unutkanlığa iyi gelen besinler nelerdir? Her yaşta ortaya çıkabilen unutkanlığa karşı neler yapılmalı? Beslenme ve Diyet Uzmanı Eda Balcı açıkladı

• 20 Ocak 2021 - 09:21 • Son Güncelleme:
11-Zerdeçal
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1-Zerdeçal

Son zamanlarda popülaritesi çok fazla artan besinlerdendir. Antioksidan ve antienflamatuar (iltihap karşıtı) özelliklerinden dolayı birçok hastalığa karşı etkili olan zerdeçal, beyinde yeni hücrelerin oluşmasını sağlar ve beyin fonksiyonlarını geliştirir.

22-Yeşil çay

2-Yeşil çay

Düzenli olarak tüketilen yeşil çayın, bunamaya ve unutkanlığa neden olan beyin fonksiyonlarındaki bozuklukların önlemesinde etkili olduğu yapılan araştırmalarla gösterilmiştir.

33-Yoğurt

3-Yoğurt

Yoğurt, içerisinde bulundurduğu tirozin sayesinde unutkanlığa karşı önemli besinlerdendir.

4

Ayran veya cacık olarak da tüketebileceğimiz yoğurdu, zihin sağlığımız için sofralarımızdan eksik etmememiz gerekiyor

54-Yumurta

4-Yumurta

Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurta bir çeşit B vitamini olan kolin içerir.

6

Kolin sinir ve kas sisteminin işleyişinde ve hücreler arasındaki etkileşimde etkili olmasından dolayı beyin gelişimi ve vücut fonksiyonlarının düzenli işleyişi için önemlidir.

75-Ispanak

5-Ispanak

A,C,E ve K vitaminleri ve demir, kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından zengin olan ıspanağın düzenli tüketimi beyin ve zihin sağlığı için çok etkilidir.

8

Bilişsel ve davranışsal sorunlara karşı fayda sağlar. Aynı zamanda kan basıncının düşürülmesi, mide ve sindirim sistemine olan faydası ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine olan etkilerinden dolayı mevsiminde ıspanak tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor.

96-Kırmızı et

6-Kırmızı et

B12 vitamini eksikliği unutkanlığın en önemli sebeplerinden biridir. B12 vitamini eksikliğinden kaynaklı unutkanlığın tedavisinde bu vitaminden zengin besinlerin tüketimi çok önemli.

10

B12 vitamini hayvansal kaynaklarda yüksek oranda bulunduğu için kırmızı et, karaciğer, süt gibi hayvansal kaynakların tüketimine özen gösterilmeli.

117-Ceviz

7-Ceviz

Ceviz de tıpkı balıkta olduğu gibi omega 3 yağ asidi açısından zengindir.

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Bu sayede unutkanlığa ve diğer zihinsel fonksiyonlara ve hafızayı güçlendirmeye olan etkisi kanıtlanmıştır.

13

E vitamini açısından da zengin olan cevizi günde 2-3 adet tüketerek gereksinimimizi karşılayabiliriz.

148-Balık ve balık yağı

8-Balık ve balık yağı

Balık ve balık yağları omega-3 yağ asitlerinden EPA ve DHA açısından çok zengindir. Omega 3 yağ asitlerinin en önemli özelliği zihinsel fonksiyon sağlığına olan olumlu etkileridir.

15

Sadece zihinsel fonksiyonlarda değil, kalp hastalıklarında, göz sağlığında ve kansere karşı korunmada da etkili olduğu yapılan çalışmalarla bildirilmiştir.

16

Eksikliği durumunda unutkanlık, depresyon ve uyku problemleri gibi belirtileri olan omega-3 yağ asitlerinin yeterli alınmasına dikkat edilmeli ve bu yağ asitlerinden zengin olan balığın haftada 2-3 kez tüketilmesine özen gösterilmeli.

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