• 20 Ocak 2021 - 09:21 • Son Güncelleme:
Beyin hücrelerini besleyerek unutkanlığa iyi gelen 8 besin
Unutkanlık; modern yaşamın getirdiği stres, hareketsizlik, asosyal yaşam ve kötü beslenme gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Peki, bazı durumlarda şeker hastalığı, beyin hasarı ve epilepsi gibi daha ciddi sağlık sorunları tarafından da tetiklenebilen unutkanlık için ne şekilde beslenmeli? Unutkanlığa iyi gelen besinler nelerdir? Her yaşta ortaya çıkabilen unutkanlığa karşı neler yapılmalı? Beslenme ve Diyet Uzmanı Eda Balcı açıkladı
• 20 Ocak 2021 - 09:21 • Son Güncelleme:
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1-Zerdeçal
Son zamanlarda popülaritesi çok fazla artan besinlerdendir. Antioksidan ve antienflamatuar (iltihap karşıtı) özelliklerinden dolayı birçok hastalığa karşı etkili olan zerdeçal, beyinde yeni hücrelerin oluşmasını sağlar ve beyin fonksiyonlarını geliştirir.
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