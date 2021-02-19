Diyet listenize mutlaka ekleyin! Sindirim sistemini etkiliyor

’Sağlıklı yaşam ve özellikle zayıflama diyeti söz konusu olduğunda tüketilmesi gereken besinlerin neler olması gerektiği en merak edilen soruların başında geliyor. Bunlardan biri de ''Maden suyunu mu yoksa sodayı mı tercih etmeliyiz?'' sorusu.