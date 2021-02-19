• 19 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
Diyet listenize mutlaka ekleyin! Sindirim sistemini etkiliyor
Tek bir şişede toplanan mineral kaynağı maden suyu sağlığa oldukça faydalı. Önemli bir faydası ise diyet yapanlar için mevcut. Gıda Mühendisi Yasin Günaydın diyet yaparken maden suyu tüketilmesini söyleyerek konu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...
• 19 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
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’Sağlıklı yaşam ve özellikle zayıflama diyeti söz konusu olduğunda tüketilmesi gereken besinlerin neler olması gerektiği en merak edilen soruların başında geliyor. Bunlardan biri de ''Maden suyunu mu yoksa sodayı mı tercih etmeliyiz?'' sorusu.
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Mineraller açısından oldukça zengin doğal bir yeraltı suyu olarak tanımlanan maden suyu ile sodanın faydaları ve etkileri sık sık karıştırılıyor. İkisi arasındaki farkı anlatmak gerekirse, maden suyu yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan kalsiyum, demir, magnezyum, klorür, bikarbonat, sülfat, sodyum gibi mineraller içeren yeraltı suyudur.
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Soda ise sadece normal içme suyuna sodyum bikarbonat veya karbondioksit eklenmesi ile elde edilir. Bu açıdan, soda mineral içeriği oldukça düşük olan yapay bir içecektir demek doğru olur. Karbondioksit içeriğinden ötürü soda sindirimi belirli bir ölçüde olumlu etkilese de bu konuda da maden suyu kesinlikle daha etkili oluyor.
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