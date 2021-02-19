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• 19 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:

Diyet listenize mutlaka ekleyin! Sindirim sistemini etkiliyor

Tek bir şişede toplanan mineral kaynağı maden suyu sağlığa oldukça faydalı. Önemli bir faydası ise diyet yapanlar için mevcut. Gıda Mühendisi Yasin Günaydın diyet yaparken maden suyu tüketilmesini söyleyerek konu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

• 19 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
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’Sağlıklı yaşam ve özellikle zayıflama diyeti söz konusu olduğunda tüketilmesi gereken besinlerin neler olması gerektiği en merak edilen soruların başında geliyor. Bunlardan biri de ''Maden suyunu mu yoksa sodayı mı tercih etmeliyiz?'' sorusu.

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Mineraller açısından oldukça zengin doğal bir yeraltı suyu olarak tanımlanan maden suyu ile sodanın faydaları ve etkileri sık sık karıştırılıyor. İkisi arasındaki farkı anlatmak gerekirse, maden suyu yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan kalsiyum, demir, magnezyum, klorür, bikarbonat, sülfat, sodyum gibi mineraller içeren yeraltı suyudur.

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Soda ise sadece normal içme suyuna sodyum bikarbonat veya karbondioksit eklenmesi ile elde edilir. Bu açıdan, soda mineral içeriği oldukça düşük olan yapay bir içecektir demek doğru olur. Karbondioksit içeriğinden ötürü soda sindirimi belirli bir ölçüde olumlu etkilese de bu konuda da maden suyu kesinlikle daha etkili oluyor.

4Sodyum diyetine uygun olan maden sularını tercih edin

Sodyum diyetine uygun olan maden sularını tercih edin

Madensuyu içerisinde sodyum oranının fazla olması halinde kalp rahatsızlığı olan kişiler fazla kullanımda rahatsız olabilirler. Bu kişiler “Sodyum diyetine uygundur” yazan mineralli suları tercih edilebilirler.

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Diyette yeterince magnezyum almak, kabızlığı önlemeye ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Magnezyum, bağırsak kaslarını gevşeterek düzenli bağırsak hareketlerini destekler.

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Türkiye'de mineralli sular maden suyu olarak geleneksel adıyla bilinmekte ve özellikle mide, bağırsak ve kardiyovasküler hastalıklarda iyileştirici olarak faydalanılmaktadır. Aynı zamanda kalorisi olmadığı için diyet programlarında rahatlıkla kullanılabilir. Diyet yaparken günde 4-5 şişe maden suyu tüketebilirsiniz.

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