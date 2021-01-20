DHA
• 20 Ocak 2021 - 13:29 • Son Güncelleme:
Düzenli olarak yenirse ömrü uzatıyor! İşte acı biberin faydaları
Düzenli olarak acı biber yemek, kanser veya kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere hastalıklardan kaynaklanan erken ölüm riskini azaltarak ömrün dörtte bir oranında uzamasını sağlıyor. "Acı biberin iltihap giderici ve anti kanser etkisi var" diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, haftada en az iki kere yenilmesini tavsiye ederek acı biberin faydaları hakkında bilgi verdi
DHA
• 20 Ocak 2021 - 13:29 • Son Güncelleme:
1
ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan Cleveland Clinic’ten bilim insanları, daha önce Çin ve İtalya'da yapılan çalışmaları gözden geçirerek 570 bin kişiye ait sağlık ve beslenme verilerini inceledi.
3
Kapsaisin, iltihaplanma ve tümörlerle savaşmaya yardımcı oluyor
Araştırmacılar, bibere acı tat veren ve bir antioksidan olan kapsaisinin, iltihaplanma ve tümörlerle savaşmaya yardımcı olarak kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulmasını sağladığını, böylelikle hem diyabete hem de obeziteye karşı koruma sağladığını söyledi.
5
'Haftada en az 2 kere softanızda bulundurun'
Çin, ABD ve İtalya’da gerçekleştirilen uzun süreli çalışmalara göre haftada en az iki gün sofralarda acı biber bulundurulması gerektiği söyleyen Küçükusta, “İtalya'da acı biber tüketiminin yanı sıra Akdeniz diyetinin de ölüm risklerindeki azalmalarda etkili olduğu düşünülebilir.
7