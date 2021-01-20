Düzenli olarak yenirse ömrü uzatıyor! İşte acı biberin faydaları

Kapsaisin, iltihaplanma ve tümörlerle savaşmaya yardımcı oluyor Araştırmacılar, bibere acı tat veren ve bir antioksidan olan kapsaisinin, iltihaplanma ve tümörlerle savaşmaya yardımcı olarak kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulmasını sağladığını, böylelikle hem diyabete hem de obeziteye karşı koruma sağladığını söyledi.