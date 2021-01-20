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DHA
• 20 Ocak 2021 - 13:29 • Son Güncelleme:

Düzenli olarak yenirse ömrü uzatıyor! İşte acı biberin faydaları

Düzenli olarak acı biber yemek, kanser veya kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere hastalıklardan kaynaklanan erken ölüm riskini azaltarak ömrün dörtte bir oranında uzamasını sağlıyor. "Acı biberin iltihap giderici ve anti kanser etkisi var" diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, haftada en az iki kere yenilmesini tavsiye ederek acı biberin faydaları hakkında bilgi verdi

DHA
• 20 Ocak 2021 - 13:29 • Son Güncelleme:
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ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan Cleveland Clinic’ten bilim insanları, daha önce Çin ve İtalya'da yapılan çalışmaları gözden geçirerek 570 bin kişiye ait sağlık ve beslenme verilerini inceledi.

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Çalışmada kanser veya kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere çeşitli hastalıklardan kaynaklanan erken ölüm riskinin, düzenli olarak acı biber yiyenlerde dörtte bir oranında daha düşük olduğu bulundu.

3Kapsaisin, iltihaplanma ve tümörlerle savaşmaya yardımcı oluyor

Kapsaisin, iltihaplanma ve tümörlerle savaşmaya yardımcı oluyor

Araştırmacılar, bibere acı tat veren ve bir antioksidan olan kapsaisinin, iltihaplanma ve tümörlerle savaşmaya yardımcı olarak kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulmasını sağladığını, böylelikle hem diyabete hem de obeziteye karşı koruma sağladığını söyledi.

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, “Son yıllarda yapılan üç büyük araştırmada acı biber tüketiminin kalp damar hastalığına bağlı ölümler başta olmak üzere birçok rahatsızlığa bağlı ölümleri önlediği ortaya çıktı” dedi.

5Haftada en az 2 kere softanızda bulundurun

'Haftada en az 2 kere softanızda bulundurun'

Çin, ABD ve İtalya’da gerçekleştirilen uzun süreli çalışmalara göre haftada en az iki gün sofralarda acı biber bulundurulması gerektiği söyleyen Küçükusta, “İtalya'da acı biber tüketiminin yanı sıra Akdeniz diyetinin de ölüm risklerindeki azalmalarda etkili olduğu düşünülebilir.

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Ancak bu durum diyetle alakalı değil. Çin'de ve Amerika'da yapılan araştırmalarda da aşağı yukarı benzer oranlarda ölüm riskinde azalma olduğu tespit edildi” ifadelerini kullandı.

7İşe yarayabileceğini gösteren bulgular var

'İşe yarayabileceğini gösteren bulgular var'

Tek başına bir gıda üzerine yapılan araştırmaların sağlıklı neticeler vereceğine inanmadığını söyleyen Prof.Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, “Kırmızı acı biberin sağlıklı yaşamak için sofralarımızda olması gerekiyor.

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Kırmızı acı biberin iltihap giderici ve anti kanser etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

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Kırmızı biberin, bağırsak bakterilerinin dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkan obezite ile diyabet, kalp damar rahatsızlıkları ve kanserlerin önlenmesinde işe yarayabileceğini gösteren bulgular var" diye konuştu.

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