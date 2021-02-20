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• 20 Şubat 2021 - 15:12 • Son Güncelleme:

Egzersizde devamlılığı sağlamak isteyenler için tüyolar

Düzenli egzersiz yapmanın fiziksel ve ruhsal olmak üzere ayrı ayrı pek çok faydası var. Ancak egzersize başlamak kadar egzersizi devam ettirmek de büyük bir sabır ve azim gerektiriyor. Bunu sağlamak yani motivasyonu yakalamak için size yardımcı olacak tüyoları, Uzman Estetisyen Leyla Biçiçi sıraladı

• 20 Şubat 2021 - 15:12 • Son Güncelleme:
1Nefes alma egzersizleri yapın
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Nefes alma egzersizleri yapın

Verimli bir egzersizin ilk kuralı doğru nefes almayla başlıyor. Stresi azaltmak ve sinir sistemini düzenlemek için önerilen 4-7-8 nefes yöntemi; 4 saniye nefes almak, 7 saniye nefesi tutmak ve 8 saniyede nefesi vermekten oluşuyor.

2Kendinizin en büyük destekçisi olun

Kendinizin en büyük destekçisi olun

Her zaman bir sonraki adım için kendinizi motive edin. Eksik yönlerinize odaklanmak yerine sürekli olarak bir sene önceki halinize kıyasla kaydettiğiniz gelişimi hatırlayın ve çaba sarf ettiğiniz her anın tadını çıkarın.

3Isının, esneyin ve su için

Isının, esneyin ve su için

Egzersizlere başlarken ısınma hareketlerini, sonrasında ise esnemeyi ihmal etmeyin. Yanınızda mutlaka su bulundurun ve çalışma esnasında sıvı tüketimini atlamayın.

4Spor salonunda sosyal medya kullanmayın

Spor salonunda sosyal medya kullanmayın

Tüm dikkatinizi egzersizinize vermek, verim ve sağlık açısından çok önemlidir. Sosyal medyadan, e-postalarınızdan ve diğer işlerinizden uzaklaşmak programınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

5Neden sorusunu sorun

'Neden?' sorusunu sorun

Egzersizlerinizde “Neden?” sorusu hep aklınızda olsun. "Neden bunu yapıyorum?", "Nereye ulaşacağım?", "Nasıl hissedeceğim?" gibi sorularla kendinizi motive ederek gelişiminizi takip edin.

6Vücudunuza odaklanın

Vücudunuza odaklanın

Egzersizlerde kendinizi korumanın bir diğer yolu da vücudunuzu dinlemek. Gelişiminizi gözlemlerken vücudunuzun verdiği sinyalleri de iyi değerlendirip önlem almak sağlığınız için önem taşıyabilir. Her egzersiz sonrası çalıştırdığınız kaslarınızı esnetmeyi atlamayın.

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