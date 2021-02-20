• 20 Şubat 2021 - 15:12 • Son Güncelleme:
Egzersizde devamlılığı sağlamak isteyenler için tüyolar
Düzenli egzersiz yapmanın fiziksel ve ruhsal olmak üzere ayrı ayrı pek çok faydası var. Ancak egzersize başlamak kadar egzersizi devam ettirmek de büyük bir sabır ve azim gerektiriyor. Bunu sağlamak yani motivasyonu yakalamak için size yardımcı olacak tüyoları, Uzman Estetisyen Leyla Biçiçi sıraladı
• 20 Şubat 2021 - 15:12 • Son Güncelleme:
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Nefes alma egzersizleri yapın
Verimli bir egzersizin ilk kuralı doğru nefes almayla başlıyor. Stresi azaltmak ve sinir sistemini düzenlemek için önerilen 4-7-8 nefes yöntemi; 4 saniye nefes almak, 7 saniye nefesi tutmak ve 8 saniyede nefesi vermekten oluşuyor.
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