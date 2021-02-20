Egzersizde devamlılığı sağlamak isteyenler için tüyolar

Kendinizin en büyük destekçisi olun Her zaman bir sonraki adım için kendinizi motive edin. Eksik yönlerinize odaklanmak yerine sürekli olarak bir sene önceki halinize kıyasla kaydettiğiniz gelişimi hatırlayın ve çaba sarf ettiğiniz her anın tadını çıkarın.