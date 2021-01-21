Kanserden korunmak için sağlıklı beslenmeye dikkat edilmeli

Nemli ve sıcak yörelerde iyi saklanmayan yağlı tohumlar, tahıl ürünleri, kurubaklagiller, meyve ve kurutmaları küflenir. Küflerin bir bölümü çeşitli toksinleri üretir. Bu toksinlerin bir bölümü çeşitli toksinleri üretirler. Bu toksinlerin bazıları, örneğin aflatoksinler kanser oluşumuna neden olur. Hatalı pişirme yöntemleri sırasında besinlerde kanser yapıcı moleküller oluşabilir. Özellikle proteinli besinler yüksek sıcaklıklarda kızartıldıklarında, dumanla tütsülendiklerinde bileşimlerinde kanser yapıcı moleküller oluşabilmekte.