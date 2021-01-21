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• 21 Ocak 2021 - 11:15 • Son Güncelleme:

Kanserden korunmak için sağlıklı beslenmeye dikkat edilmeli

Kanser, vücudun herhangi bir yerinde bazı hücrelerin kontrolsüz çoğalarak belirli işlevi olan hücreleri yok etmesiyle oluşan hastalıktır.Kaliteli yaşamda en önemli gereksinimlerden biri sağlıklı beslenmedir. Dyt. Havva Kılınç, kanserden korunmak için tercih edilmesi gereken sağlıklı beslenmenin önemi hakkında bilgi verdi.

• 21 Ocak 2021 - 11:15 • Son Güncelleme:
1
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Yapılan araştırmalarda posa içeriği düşük bir diyetle beslenenlerde kalın bağırsak kanserlerinin, yüksek posalı beslenen topluluklardan daha sık görüldüğü ortaya çıkmıştır.

2

Posa tahıl ve kurubaklagillerin dış kısımlarında, sebzelerde ve meyvelerde bulunur. Posalı besinlerin tüketimi artırılmalıdır. Yetişkinlerde günlük alınması gerekenin minimum posa miktarı 25-30 gramdır.

3

Şeker ve şekerli tatlılar, basit karbonhidratlar (beyaz ekmek, pirinç gibi), hazır meyve suları yerine posadan zengin tam tahıl grubu ekmek, bulgur, kurubaklagil ve meyve-sebzelere yer verilmeli.

4

Nemli ve sıcak yörelerde iyi saklanmayan yağlı tohumlar, tahıl ürünleri, kurubaklagiller, meyve ve kurutmaları küflenir. Küflerin bir bölümü çeşitli toksinleri üretir. Bu toksinlerin bir bölümü çeşitli toksinleri üretirler. Bu toksinlerin bazıları, örneğin aflatoksinler kanser oluşumuna neden olur. Hatalı pişirme yöntemleri sırasında besinlerde kanser yapıcı moleküller oluşabilir. Özellikle proteinli besinler yüksek sıcaklıklarda kızartıldıklarında, dumanla tütsülendiklerinde bileşimlerinde kanser yapıcı moleküller oluşabilmekte.

5

Et ürünlerine katılan nitrit ve nitratlar sindirim aygıtında nitrosaminlere dönüşebilir. Nitrosaminler kanser yapıcıdır. Fazla alınan tuzun da bu tür moleküllerin oluşmasında katkısı olduğu bildirilmiştir. Alkol, sigara, katkı maddesi içeren yiyeceklerin kanserle ilişkisi saptandığı için bu besinler tüketilmemeli veya minimuma indirilmeli.

6

A, E, C vitamini ve diğer antioksidanların yetersizliklerinde kanserin daha sık görüldüğü bildirilmektedir. A vitamini vücudun koruyucu dokusu olan epitel dokunun yapımı ve yenilenmesinde rol alır. A vitamini yetersizliğinde bu dokuların yapıları bozulduğunda, yemek borusu, idrar yolları, deri, mide ve akciğerlerde kanser oluşumunu arttığı ileri sürülmüştür.

7

C vitamini su ve besinlerle alınan nitrit ve nitratların kanser yapıcı nitsosaminlere dönüşmesini önler ve dolayısıyla kanser oluşum riskini azaltır. C vitamini içeren besinlere örnek kırmızı-yeşil biber, kivi, portakal, çilek, karnabahar-brokoli, maydanoz, limon verilebilir. E vitamini antioksidan özelliğinden dolayı kanser oluşum riskini azaltır. Çinko, kalsiyum, selenyum gibi minerallerinde kanserde koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir.

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