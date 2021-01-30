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• 30 Ocak 2021 - 08:00 • Son Güncelleme:

Mutluluk hormonlarını doğal ve etkili yöntemlerle artırmanın 4 yolu

Kendinizi her gün sol taraftan kalkmış gibi mi hissediyorsunuz? Yaşadığımız bir olaya, tartıştığımız bir kişiye bağlı olarak kendimizi mutsuz, karamsar ve sinirli hissetmek belli bir düzeye kadar normal karşılanabilir ancak bazen görünür de bir sebep olmamasına rağmen huzursuzluk hissedebiliyoruz. İşte tam burada mutluluk ile hormonlar arasındaki dengeyi kurarak daha olumlu bir ruh haline geçmek için birtakım adımlar atabiliriz. İçinde bulunduğunuz ruh hallerinin sadece nasıl hissettiğinizi değil, çevrenizle kurduğumuz ilişkileri de etkilediğini unutmayın ve bu önerilere kulak kabartın… MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

• 30 Ocak 2021 - 08:00 • Son Güncelleme:
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Mutluluk hormonlarını harekete geçirecek ipuçlarını paylaşmadan önce bu hormonların neler olduğuna ve onları optimum seviyede tutmayı sağlayan ya da engelleyen faktörlere bir göz atalım:

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Adı en çok bilinen mutluluk hormonlarından biri olan serotonin, beyinde bir nörotransmiter (sinirler arasında akım sağlama) olarak işlev görerek mutlu, sakin ve huzurlu hissetmemize yardımcı olur.

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Bu güzel hormon hakkında sizi en şaşırtacak bilgi ise yaklaşık yüzde 80'inin bağırsaklarımızda üretilmesidir. Eğer sindirim sorunları yaşıyorsanız ruh halinizi harika olarak tanımlamanız pek mümkün değildir.

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Bilinmesi gereken başka bir detay da serotonin ve melatonin arasındaki ilişkidir. Serotonin hormonu fazla olduğunda uykusuzluk, az olduğunda ise uyku hali yaşanır.

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Derin uyku olarak tanımlanan REM uykusu sırasında beyin, serotonin hormonunun salınımını durdurur.

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Bu aşamada da melatonin hormonu devreye girerek bedeni karanlığa ve uykuya hazırlar. Yani bu iki hormon iş birliği yaparak duygu durumumuzu düzenlerler.

7Endorfinler

Endorfinler

Endorfinler ruh halini değiştiren etkileriyle tanınırlar. Acıyı, ağrıyı, stresi azaltmanın yanı sıra neşelenmemize de yardımcı olurlar.

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Pek çok insan endorfin ve egzersiz arasındaki bağlantıyı bilir. Endorfinleri en fazla uyaran şey aktivitelerdir.

9Progesteron

Progesteron

Progesteron sadece doğurganlık üzerinde etkili değildir; bu güçlü hormonun vücutta başka biyolojik işlevleri de vardır. Progesteron, güçlü bir anti-anksiyete ajanı, bir antidepresan ve bir diüretiktir.

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Progesteronun, luteal faz olarak bilinen adet döngüsünün ikinci yarısında baskın bir hormondur ve ağırlıklı olarak yumurtalıklarda üretilir.

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Bununla birlikte böbreküstü bezlerimizde de bir miktar progesteron üretilir ve hatta burası menopozdan sonra ana üretim yeri olur.

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Adrenal bezlerimiz aynı zamanda stres hormonlarımızı da ürettiği için günümüzde oldukça yaygın olarak görülen kronik stres, adrenal progesteron üretimimizi tehlikeye atabilir. Stres ayrıca düzensiz yumurtlama veya hiç yumurtlayamamaya da sebep olabilir.

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Ruh halimizden sorumlu bazı hormonlar hakkında bilgi sahibi olduğumuza göre artık onları doğal yollarla güçlendirmek için neler yapabileceğimiz kısmına geçebiliriz. İşte mutluluk hormonlarımızı hiçbir ilaç kullanmadan sadece doğal yollarla düzenlemenin 4 yolu:

141.Nefesinize farkındalık getirin

1.Nefesinize farkındalık getirin

Stres hormonu üretimimizi nefesimizle etkileyebiliriz. Diyaframdan nefes aldığımızda (karnı içeri ve dışarı hareket ettiren uzun, yavaş nefesler) vücudumuz sakinleşir. Bu da seks hormonlarının dengesini ve sindirimimizi doğrudan etkiler.

152.Mükemmel bir sindirim gerçekleştirin

2.Mükemmel bir sindirim gerçekleştirin

Sindirim, sağlığımızın temel taşıdır çünkü sindirim yoluyla yiyeceklerimizdeki tüm yararlı maddeleri vücudumuza alırız ve bunların çoğu hormonlarımız için çok önemlidir.

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Yediklerimizi iyi çiğnemek, çoğunlukla doğal ve işlenmemiş besinleri tüketmek, rahat bir pozisyonda yemeğimizi yemek sindirimimizi güçlendirmenin yollarındandır.

173.Karaciğerinizi güçlendirin

3.Karaciğerinizi güçlendirin

Konu, gün içerisinde nasıl göründüğümüz ve nasıl hissettiğimizse karaciğerin bu konudaki etkisi asla yadsınamaz.

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Karaciğer; artık ihtiyaç duymadığımız hormonlar da dahil olmak üzere tüm sorunlu maddeleri ortadan kaldırmaktan sorumlu anahtar organdır.

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Trans yağ, rafine şeker, alkol ve aşırı kafein gibi karaciğerinizi yoran şeylerin tüketimini azaltarak bitkisel beslenmeye özen gösterin.

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Karaciğerin en sevdiği Brüksel lahanası, brokoli, lahana, karnabahar gibi sebzelere sofranızda daha fazla yer açın.

214.Hareket etmeyi prensip haline getirin

4.Hareket etmeyi prensip haline getirin

Egzersizin ruh halini yükselten etkileri artık herkesçe biliniyor. Ancak burada yapılan en büyük yanlış, birçok insanın hala spor salonunda egzersiz yaparak ya da uzun mesafeler koşarak bu faydaları elde edeceğini sanması.

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Vücudunuzu zevk alacağınız şekilde hareket ettirin! Her şeyden önemlisi planlamadan hareket etmeyi günlük yaşamınıza entegre etmenin kalıcı yollarını arayın.

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