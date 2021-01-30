• 30 Ocak 2021 - 08:00 • Son Güncelleme:
Mutluluk hormonlarını doğal ve etkili yöntemlerle artırmanın 4 yolu
Kendinizi her gün sol taraftan kalkmış gibi mi hissediyorsunuz? Yaşadığımız bir olaya, tartıştığımız bir kişiye bağlı olarak kendimizi mutsuz, karamsar ve sinirli hissetmek belli bir düzeye kadar normal karşılanabilir ancak bazen görünür de bir sebep olmamasına rağmen huzursuzluk hissedebiliyoruz. İşte tam burada mutluluk ile hormonlar arasındaki dengeyi kurarak daha olumlu bir ruh haline geçmek için birtakım adımlar atabiliriz. İçinde bulunduğunuz ruh hallerinin sadece nasıl hissettiğinizi değil, çevrenizle kurduğumuz ilişkileri de etkilediğini unutmayın ve bu önerilere kulak kabartın… MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 30 Ocak 2021 - 08:00 • Son Güncelleme:
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Mutluluk hormonlarını harekete geçirecek ipuçlarını paylaşmadan önce bu hormonların neler olduğuna ve onları optimum seviyede tutmayı sağlayan ya da engelleyen faktörlere bir göz atalım:
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