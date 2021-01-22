• 22 Ocak 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:
Vücut direnci artırmak için yapın! Her gün 1 bardak...
Havaların soğuması, grip gibi üst solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açıyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof.Dr. Neriman İnanç, hastalıktan korunmak ve vücut direncini artırmak için içeriğinde bol miktarda C vitamini bulunan portakal suyunun içilmesini önerdi. İşte her gün 1 bardak portakal suyu içmenin faydaları...
• 22 Ocak 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:
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Soğuk hava şartlarının olduğu şu günlerde grip, soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara karşı korunmada ve iyileşme evresinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek, içeriğinde bol miktarda vitamin olan meyve sularının tüketilmesi çok kritik.
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