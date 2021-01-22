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• 22 Ocak 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:

Vücut direnci artırmak için yapın! Her gün 1 bardak...

Havaların soğuması, grip gibi üst solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açıyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof.Dr. Neriman İnanç, hastalıktan korunmak ve vücut direncini artırmak için içeriğinde bol miktarda C vitamini bulunan portakal suyunun içilmesini önerdi. İşte her gün 1 bardak portakal suyu içmenin faydaları...

• 22 Ocak 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:
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Soğuk hava şartlarının olduğu şu günlerde grip, soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara karşı korunmada ve iyileşme evresinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek, içeriğinde bol miktarda vitamin olan meyve sularının tüketilmesi çok kritik.

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Özellikle C vitamininin bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir etkisi olduğunu ifade eden uzmanlar, her gün 1 bardak portakal suyunun tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

3C vitamini azlığı gribal hastalıklara davetiye çıkarıyor

C vitamini azlığı gribal hastalıklara davetiye çıkarıyor

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof.Dr. Neriman İnanç da, vücutta yapımı mümkün olmayan ve ancak dışarıdan alınan besinlerle vücuda girebilen C vitamininin azalmasıyla özellikle gribal hastalıklara davetiye çıkarıldığını belirtti.

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Potasyum, folat, B1, B2, B6 vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren portakal suyunun soğuklarla birlikte azalan enerjinin ve sürekli yorgunluk hissinin giderilmesi için tüketilmesi gerektiğini vurgulayan İnanç, düzenli olarak tüketilen portakal suyunun kişinin hastalıktan korunmasına yardımcı olacağını söyledi.

5Günlük C vitamini ihtiyacı ne kadar

Günlük C vitamini ihtiyacı ne kadar?

Yetişkin bir insanın günlük ortalama 60 mg civarında C vitaminine ihtiyacı olduğunu söyleyen İnanç, bir bardak portakal suyunun günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yettiğini belirtti.

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