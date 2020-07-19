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19.07.2020 - 20:50 |

Gelincik Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Bilimsel adı, Papaveraceae olan gelincik çiçeği, Gelincikgiller familyasına ait bir çiçektir. Bu çiçek, oldukça hassas bir yapıya sahiptir. Tek senelik olarak yetişen bu çiçek türü, rüzgarın en hafif halinden bile oldukça kolay bir şekilde yetişmektedir. Peki, gelincik çiçeğinin anlamı, özellikleri ve faydaları nelerdir? Çiçeğin bakımı nasıl yapılır? İşte, bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

Gelincik Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Türkiye'nin neredeyse her bölgesinde kolayca yetişen gelincik çiçeği, bazı şehirlerde daha sık rastlanır. Bu bölgelerden birisi Akdeniz bölgesidir. Antalya ve Adana gibi şehirlerde daha sık karşılaşılan gelincik çiçeği, Amasya, Bolu, İstanbul, Erzurum, Konya gibi şehirlerde de görülmektedir.

Gelincik Çiçeğinin Anlamı

Gelincik çiçeğinin anlamı; hüzündür. Bu çiçek kavuşamayan aşkların çiçeği olarak tanımlanmaktadır.

Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir?

Gelincik çiçeğinin yetişmesi için herhangi bir çaba gösterilmesine gerek yoktur. Bu çiçek tarlaların içerisinde ve yol kenarlarında yabani olarak yetişir. Fakat bununla beraber ekiminin özellikle yapıldığını söylemek de mümkündür. Çiçeğin genel özellikleri;

- Çoğu zaman kırmızı renkli olarak bilinen gelincik çiçeğinin beyaz ve sarı renkleri de vardır.
- İnce ve uzun saplıdır.
- Gelincik çiçeğinin boyu 50 santimetreye kadar uzayabilmektedir. Çiçeğin sap kısmı yeşil renkli olup üstü tüyler ile kaplıdır.
- Dik bir yapısı vardır.
- Gelincik çiçeğinin kokusu bulunmamaktadır.
- Gelincik çiçeği, yaz mevsiminin sabah saatlerinde polen tozu yayar. Bunlar sayesinde çiçek böcekleri kendine çekmektedir.

Gelincik çiçeklerinin özelliklerinin yanı sıra faydaları da bulunmaktadır. Bu faydalar;

- Gelincik çiçeği, ağrı kesici ve yatıştıran bir faydaya sahiptir.
- Kas gevşetici bir özelliği vardır.
- Balgam sökücüdür.
- Kadınlarda adeti düzene sokar.
- Bronşit, öksürük gibi solunum sistemi sorunlarını çözer.
- Uykusuzluk problemine çözümdür.
- Zatürre gibi ağır hastalıklar için de çayı demlenerek yapılan gelincik çiçeğinin göz kapağı iltihapları için de kullanıldığını belirtmek mümkün.

Fakat bütün bu faydalar karşın, çiçek hakkında yapılan araştırmalar devam ettiğinden, uzman önerisi olmadan çok fazla kullanılması kesinlikle tavsiye edilmemelidir. Risk içermesine rağmen bilhassa ülke çapında pek çok rahatsızlık adına türlü biçimlerde tüketilmektedir. Araştırmaların halen devam etmesiyle beraber emziren anneler asla tüketmemeli ve küçük çocuklar, bebekler için asla tercih edilmemelidir.

Bakımı Nasıl Yapılır?

Gelincik çiçeğinin bakımının oldukça kolay olduğunu hatta bakıma hiç ihtiyaç duymadığını belirtmek mümkün olabilir. Ancak başka çiçeklerde olduğu üzere, gelincik çiçeğinin de bakımı hakkında bazı püf noktalara dikkat edilmesi gerektiği bilinmelidir. Bu püf noktalar;

- Gelincik çiçeği, ev ortamında ve saksıda yetiştirilmeyen bir çiçektir. Bu çiçeğin daha çok bahçelerde çok rahat bir şekilde gelişeceği söylenebilir.
- Gelincik çiçeği, özgür bir çiçektir. Bununla beraber sevdiği toprak yapısı, doğal topraktır. Çiçeğin yetişeceği toprağın herhangi bir gübreye ya da vitamine ihtiyacı olmayacaktır.
- Gelincik çiçeğinin yaprakları çok hassas ve ince yapılıdır. Bu yapraklara dokunmamak, bakımı konusunda çok önemlidir.
- Rüzgar ve hava akımı çok fazla olan yerde gelincik çiçeği yetişmeyecektir. Bu narin yapısı yüzünden böyle ortamlarda çiçek zarar görebilir.
- Çiçeğin yapraklarının narin olması, bakımı için çok önemlidir. Örneğin sulaması yapılırken, çiçeğin üzerine değil direkt olarak toprağına yapılması oldukça önemlidir. Aksi halde çiçek zarar görecektir.

 

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