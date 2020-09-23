Kolay ama etkili ev yapımı maskeler

Kakao Rüyası Nemlendirici Maske

Bu nefis maskede üç parlayan yıldız var ve hepsi yüzünüz için harikalar yaratıyor. Avokado aşırı derecede nemlendiricidir, kakao mükemmel bir cildi yatıştırıcı antioksidandır ve bal antibakteriyel ve antiinflamatuardır.

1. Küçük bir kapta bir avokadoyu dörtte birini ezin.

2. Bir çorba kaşığı kakao tozu ve bir çorba kaşığı balı karıştırın, ezin ve iyice karıştırın.

3. Maskeyi temiz, kuru cildinize 10 dakika süreyle uygulayın.

4. Ilık suyla yıkayın, ardından her zamanki gibi nemlendirin.

Besleyici Bal Maskesi

Bal, akne ile savaşan maskeler için mükemmel bir temel oluşturan doğal bir antibakteriyeldir. Besin maya aynı zamanda sivilce tedavisi için de mükemmeldir, çünkü cilt bariyerini yatıştırmaya yardımcı olan B vitaminleri bakımından zengindir.

1. İki poşet çay ile bir fincan papatya çayı demleyin ve tamamen soğumaya bırakın.

2. Küçük bir kapta bir çorba kaşığı balı ve bir çay kaşığı besin mayasını karıştırın.

3. Cildinize yayılacak kadar akan ancak çok sulu olmayan daha kalın bir macun oluşturmak için kaseye yeterli miktarda papatya çayı ekleyin.

4. Yüzünüze ince bir tabaka uygulayın ve 20 dakika bekletin.

5. Durulayın ve kurulayın. Daha sonra nemlendirin!

Muzlu Yüz Maskesi

Cildinize sağlıklı ve doğal ışıltılı görünüm vermek istiyorsanız bu maskeyi kesinlikle denemelisiniz!

1. Bir kasede yarım muz ezin.

2. Bir çorba kaşığı portakal suyu ve bir çorba kaşığı balı karıştırın.

3. Maskeyi yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekletin.

4. Ilık suyla durulayın ve ardından nemlendirin.

Mucizevi Nemlendirme Maskesi

Bu maskenin tüm malzemeleri dolabınızda eminim ki bulunuyordur. Yüzünüzün çok pürüzsüz olmasını istiyorsanız kesinlikle denemelisiniz. İşte yapmanız gerekenler:

1. 1/2 bardak ayran ile iki yemek kaşığı yoğurdu karıştırın.

2. Birkaç saat yüzünüzde bırakın ve sonra başka hiçbir şeye benzemeyen bir ışıltı görmek için yıkayın.