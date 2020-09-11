Sonbahar/Kış 2020-2021 için kilit moda trendleri

Sıcacık güneşli havaları geride bırakmaya çok az kaldı… Benim en sevdiğim sezona giriyoruz. Her anlamda sonbahar ve kışı, yaza değişmem sanırım. En sevdiğim kısmı ise o sezona ait kıyafetler, ayakkabılar, çantalar… Sürdürülebilirlik bilincinin arttığını bu sezon fazlasıyla hissedeceğiz. Gelelim neler göreceğiz görmek zorunda kalacağız bu gözler bunu da mı gördü diyeceğiz artık orasına siz karar verirsiniz :)

Gösterişli ve Güçlü Kollar

Zoom üzerinden toplantılar, video konferanslar, instagram canlı yayınları artık hayatımızın bir parçası olmuşken hayatımızı kurtaracak harika bir detay! Sezonun ana motiflerinden biri güçlü bir geriye dönüş yapıyor alışagelmiş yuvarlak ve kare omuz detaylarının yerini artık üçgen kollar alıyor. Kalın omuzlar ve vatka detayları özellikle düşük omuzlu kadınlar için çok ideal. 'Hayır asla giyemem!' demeyin gardırobunuzda bir parça kesinlikle bulundurun. Unutmayın ki belirgin omuzlar güçlü ve cesur bir imaj yaratır.

Karşıt Renk Kombinasyonu

Kırmızı ve pembeyi bir arada giymeyi asla ama asla hayal bile edemiyordum (ah bu önyargılar). Bu trende alışmam biraz zor olacak ama tasarımcılar kırmızı ve pembeyi o kadar güzel eşleştirmişler ki sanırım o ön yargılarım kırılmak üzere! E ne yapıyoruz o zaman gardırobumuzu açıp içinden kırmızı ve pembe kıyafet kombinleri yapıyoruz korkmuyoruz ve cesur davranıyoruz.

Bohem Şıklığı

Romantizm sevenler burada mı? Aşk ve Gurur (Pride & Prejudice) filmini hatırlıyor musunuz? Bu tarz kıyafetler görünce direkt aklıma o film geliyor izlemeyen varsa kesinlikle izlesin. Bu elbiseleri kemerlerle, western botlarla giymeye bayılıyorum çok farklı bir hava katıyor.

Trençkotlar

Tarihin tekerrürden ibaret olmasını sevdiğim tek alan modadır. Buralar hep retro kokuyor sanki... Hep koksa ya! Keşke 70’lerde yaşasaydım derim hep... 70’lerin trençkotlarını bu sezon bol bol göreceğiz. Trençkotu sevmemiz için bir sebep daha var o da mevsim geçişlerindeki kurtarıcılığı! Birçok markada istediğiniz tarzda trençkot bulabilirsiniz.

Kırmızı Kıpkırmızı

Hazır mıyız zamanında alıp da asla giyemediğiniz o kıpkırmızı elbiseyi giymeye? Ben hazırım! Bu yıl bol bol kırmızı elbiseler, deri taytlar, pantolonlar göreceğiz. Kırmızı rengi kullanırken biraz cesur davranıp; ton sür ton yapmayı unutmayın.