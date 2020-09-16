"Ne yersen o’sun" ne demek?

“Ne yersen o’sun” sözünü çokça duymuşumdur, merak da etmişimdir, hem kendi merakımı gidermek hem de bu bilgileri sizlerle paylaşmak için küçük bir araştırma yaptım. Bu konuyla ilgili bulgularım, vücudunuz ve yemeğinizle ilişkinizi yeniden düşünmenizi sağlayacak.

Gelin biraz besinlerin sadece fiziksel sağlığımızı değil ruh sağlımızı da nasıl etkilediğine bakalım. Nasıl hissettiğimizi, hangi duygularla başa çıktığımızı ve enerjik hissedip hissetmediğimizi belirleyen en önemli faktör yediklerimizdir. Bu sebeple “ne yerseniz O’sunuz” denilir. Vücudunuzu sürekli kendini yenileyen bir makine olarak düşünün, yediğimiz besinlerin yapıtaşlarını kendini oluşturmak için kullanır. Yani, yemek yediğimiz zaman, sindirim sistemimiz yemeği yapıtaşlarına ayırır, bu yapıtaşları vücut tarafından emilir ve hücrelerde dönüştürülür. Kısacası gerçekten ne yiyorsak o’yuz.



Bundan dolayı yediğimiz her şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor sonuçta o bizim bir parçamız olacak. Besinsiz yiyecekler yiyip vücudunuzun "hücre üretim tesisinin" verimli çalışmasını ve en iyi şekilde üretim yapmasını bekleyemezsiniz. Bu, birinin size bir kaşık vermesi ve bir bifteği ikiye böldüğünüzde güzel ve temiz bir şekilde denemenizi istemesiyle eşdeğerdir. Yeterince çabalarsanız, eninde sonunda onu keseceğinize eminim, ama temiz olmayacak ve muhtemelen dağınık görünecektir. Hücreleriniz aynı durumda üretilecektir.



Beslenme, açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak, canının çektiğini yemek, içmek değildir. Beslenme, sağlığı korumak, geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yapılmalıdır. Bunun için de, vücudun gereksinimi olan besin maddeleri, yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda alınmalıdır. Daha fazla yeşil daha az fast food yiyerek yaşam kalitemizi oldukça arttırırız. Besinlerin bazıları mutlu, bazıları enerjik, bazıları sakin hissetmemizi sağlıyor. Bu nedenle iyi hissetmek için dengeyi sağlamak zorundayız.



Size herhangi bir besin ismi vermek istemiyorum çünkü ben diyetisyen ya da beslenme uzmanı değilim. Her insanın besinlere karşı verdiği reaksiyonlar çok farklı olduğundan bir öneri yapmam doğru olmaz.



Tek önerebileceğim konu organik beslenmek olacak.



Sevgiyle, sağlıkla kalın!