Negatif Enerjilerden Kurtulmak

Ah bu negatif enerjiler hayatımızda olmazsa olmazlar değil mi? Bu yazımda o negatif enerjileri nasıl ortadan kaldıracağımızdan bahsedeceğim, benim tarafımdan denendi ve onaylandı! Olumsuzluğu ortadan kaldırmak ve iyi hisleri eve getirmek için adaçayı ve palo santo ile enerji temizlemesi yapmak oldukça etkili bir yöntem. Her gün olmasa da gün aşırı adaçayı, palo santo ve defne yaprağını yakıp tüm odalarda gezdiriyorum. Beni çok rahatlatıyor. Bu ritüeller kulaktan dolma değil, maneviyatın arkasında da bilim vardır: Yandığında, adaçayı dumanı havanın bileşimini değiştiren ve pozitif ruh hali artışlarıyla bağlantılı olan iyonları serbest bırakır. Mükemmel bir stres giderici olmanın yanı sıra, adaçayı yakmak güçlü bir ruhsal ritüel ve kişisel bakım uygulaması olabilir. Adaçayı yakma ritüelinin kökleri Kızılderili geleneğine dayanır. Günümüzde insanlar, bir alanı veya ortamı negatif enerjiden temizlemek, iyileşmeyi teşvik etmek için adaçayı ve diğer kutsal bitkileri yakıyor. Niyet, bu ritüel ile her şeydir, bu yüzden aydınlanmadan önce, alanınızda ve kendinizde neyi arındırmaya, iyileştirmeye veya salıvermeye çalıştığınızı sorun. Beyaz adaçayı, alan temizliği için kullanılan oldukça yaygın bir çeşittir, ancak aynı zamanda defne yaprağı da kullanabilirsiniz. Hangi malzemeyi seçerseniz seçin, bu gerçekten niyetle ilgilidir.









Çok sayıda insanla çalışıyorsanız, çeşitli kişiliklerle çok etkileşime girdiğiniz, el sıkıştığınız, seyahat ettiğiniz bir işte çalışıyorsanız veya yeni bir ev veya ofis alanına taşınıyorsanız, önceki sahibinin enerjisini temizlemek ve alan için kendi niyetinizi belirlemek için adaçayı yakmak için mükemmel bir zamandır. Adaçayının bir ucunu yakın. Kurumuş yaprakların uçları yavaşça yanacak şekilde alevin sönmesine izin verin ve dumanın yükselmesini izleyin. Daha fazla duman çıkması için ucundan hafifçe üfleyebilirsiniz, ancak yüzünüzü uzakta tutun, çünkü küçük kül kıvılcımların kirpiklerimizi ve kaşlarımızı yakmasını istemeyiz di mi? :) Niyetinizi göz önünde bulundurarak alanınızda ve farklı odalarınızda gezinmeye başlayın. Bir köşeden başlamak ve enerjiyi kapıya doğru "itmek", kötü titreşimleri serbest bırakmak için iyi bir yol olabilir. Koridorlar ve kapılar gibi yüksek trafikli alanların yanı sıra köşelerde ve aynaların yakınında dalgalanmaya özellikle dikkat edin. Ayrıca pencerelere daha fazla dikkat edin. Adaçayının kendi kendine yanmasına da izin verebilirsiniz. Bazı insanlar, adaçayı dumanının maksimum güce ulaşması için 20-30 dakika beklemeyi sever. Ardından, sıkışmış tüm enerjinin dışarı çıkmasına izin vermek için tüm pencereleri açın.









Artık enerjiyi temizlediğinize ve saf bir alan yarattığınıza göre, onu kendi olumlu düşünceleriniz ve niyetlerinizle besleyin. En sevdiğiniz tütsü veya palo santo ağacını yakarak ritüelinize son verip kendinizi kuş gibi hissedebilirsiniz!

Tüm güzel enerjilerin sizi bulması dileğiyle…

Sevgiler,



Gizem Çaldağ