Grip, erken doğum riskini artırabiliyor

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Buyru, gribin erken doğum riskini artırabileceğini kaydederek, hem anne adayı hem de doğacak bebeği korumak açısından grip aşısının önerilebileceğini belirtti.

Buyru, yazılı açıklamasında, hamilelerin, havaların soğuması ve kapalı ortamlarda bulunmanın artması ile gribal ve üst solunum yolu enfeksiyonları ile daha sık karşılaştığını kaydetti.

Gebelerin, bağışıklıkla ilgili problemleri olabildiği için enfeksiyona daha kolay yakalanabildiğine işaret eden Buyru, bunun hem anneyi hem de bebeği olumsuz etkiyebilecek bir durum oluşturduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Buyru, anne adaylarının gripten korunmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: ”Amaç böyle bir hastalığın ortaya çıkmasını engellemek, annenin direncini artırarak hastalıklara yakalanma sıklığını azaltmak. Hastalık ortaya çıktığında da gerekli önlemler alınarak, bir an önce gebenin iyileşmesi ve bunu en az hasarla atlatması sağlanmalıdır. Yapılması gereken en önemli şey, uzun süre kapalı ortamlarda bulunmamak, odayı odayı havalandırmaktır. Vücut direncini artırıcı C vitamininden zengin meyvelerle beslenmek ve uyku saatlerine dikkat etmek de koruyucu tedbirler arasında.”

Grip ortaya çıktıktan sonra alınacak tedbirlere ilişkin olarak da Buyru, şu bilgileri verdi: ”Grip ortaya çıktıktan sonra da genel önlemler olarak ateş düşürücü, parasetamol grubu ilaçlar ve vitaminler, pastiller, burun spreyi kullanılabilir. Yüksek ateş yoksa, kırgınlık, burun akması, boğazda kuruluk, yanma ile seyrediyorsa bir doktora gereksinim yok. Bu durumda gebe yine de doktorunu arayıp gerekli önlemleri almasını sağlayabilir. Ateş 38 derecenin üstüne çıkarsa doktor tavsiyesi ile antibiyotik kullanılabilir.”

”Enfeksiyon sürecinde bebeğin gelişiminde duraklama olabilir”

Prof. Dr. Faruk Buyru, uzun süren yüksek ateş ve enfeksiyonun anneyi olduğu kadar bebeği de olumsuz etkilediğini vurguladı.

”Enfeksiyon süreci boyunca bebeğin gelişiminde duraklama, yavaşlama olabilir, erken doğum riski artabilir” ifadelerini kullanan Faruk Buyru, kısa sürede ve kendi kendine geçmeyen bir enfeksiyon söz konusu ise doktor desteğine ihtiyaç olabileceğini belirtti.

Buyru, grip aşısının, canlı virüs aşısı olmadığı için gebelikte her dönemde rahatlıkla uygulanabileceğinin altını çizerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ”Hem anne adayı hem de doğacak bebeği korumak açısından grip aşısı önerilebilir. Şunu biliyoruz ki anneye yapılacak grip aşısı doğumdan sonra bebeği de ilk 6 ay boyunca grip hastalığından koruyacaktır. Oluşacak antikorlar bebeği de olumlu etkileyip, yeni doğan dönemde enfeksiyon oluşma sıklığını azaltacaktır. Aşı yerinde hafif kızarıklık alerjik reaksiyonlar, hafif üst solunum yolu enfeksiyonu gibi geçiştirilebilecek yan etkilere sahip olabilir ama bunlar hiçbir zaman ciddi yan etkiler değil. Onun için gebeler Ekim-Kasım aylarında grip aşısı yaptırabilir.”