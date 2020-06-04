Korona salgını egzamayı tetikledi

Korona salgını yüzünden ellerimizi sürekli kolonya ve dezenfektanlarla temizlemekteyiz. Fakat alkol ve bazı dezenfektan maddeler derimizi kurutmakta ve tahriş etmekte. Yeni tip koronavirüs salgını günlerinde hayatımızın bir parçası haline gelen kolonya ve dezenfektanların egzamalı, tahrişli elleri arttırdığı ortaya çıktı. Ellerde egzama benzeri kızarıklıklar, egzama ve çatlamalar oluşmaya başladı bile. Ağır dezenfektan kullanan kişilerin yüzde 80'i olumsuz etkilendi. Çeşitli maddelere alerjik reaksiyon gösteren deriler bir çok sorunla karşılaştı. Sık el yıkamanın neden olduğu tahrişler de çok yaygın. Koronavirüse karşı korumak için kullandığımız preparatlar bir çok insanın derisini kuruttu ve yüzeylerinin koruyucu bariyerini kırdı.



Çok ağrılı derin çatlaklar

Giderek daha fazla insan ellerde kuruluk ve şiddetli kaşıntıdan şikayet ediyor. Eldivenler de sorunlara ve alerjilere neden olabiliyor. Elbette sık sık el yıkama, koronavirüs de dahil olmak üzere enfeksiyona karşı savunma ve koruma için sağlık stratejisinin kritik bir parçası. Ne var ki sabun ve suya, diğer deterjanlara veya alkol el jellerine tekrar tekrar maruz kalmanın sonucu bu olacaktı! Daha kuru cilde sahip olma eğiliminde olan yaşlılarda bu daha da yaygınlaştı.. Zaten yaşlı insanlarda cilt incelir, dış etkilere karşı son derece savunmasızdır. Jeller ellerde kaşıntı dışında cildi kızartıyor ve küçük kabarcıklar veya çok ağrılı olabilen derin çatlaklar meydana gelmesine neden olabiliyor. Ayrıca eldivenlere alerjisi olan insanlar da vardır.



Çözüm doğal yağlarda

Bir çok cilt sorununu doğal yağlarla çözmek mümkün olabilmekte. Şimdi size bahsedeceğim yağlar, bitkilerin tohumlarından soğuk sıkım sistemiyle ve maserasyon yöntemiyle yapılır. Benim önerdiğim çözümde malzemeler şöyle; 50 gr Kakao yağı, 50 gr shea yağı, 30 gr hindistan cevizi yağı, 15 ml hodan yağı, 15 ml susam yağı ve 15 ml aynısefa yani diğer adıyla kalendula yağlarının karışımı bu tip cilt sorunları için harika sonuçlar vermektedir.



Tahriş olmuş el için bitkisel krem

Doğal özlü uçucu yağlar söz ettiğimiz problemleri çözer. Döküntülerin ve egzamanın oluştuğu ciltleri rahatlatır. Malzemelerini yukarıda verdiğim kremin tarifi şu şekilde olacak; Kakao yağı, shea yağı ve hindistan cevizi yağı benmari usulü ile ısıtılarak eritilecek. Daha sonra diğer yağlar karıştırılarak bir kaba koyulacak ve buzdolabına kaldırılacak. Buzdolabında bir süre sonra bu karışım katılaşacaktır. Günde 2-3 defa bu karışım ellerinize krem sürer gibi sürülerek kullanılacak. İlk kullanımdan itibaren cilt kuruluğunu giderecek ve deri normal haline dönmeye başlayacaktır. Bu karışımı cilt doktorunuza da danışarak kullanabilirsiniz. Burada en önemli nokta, formülde kullandığım yağların yüzde 100 gerçek, katkısız doğal yağlar olmasıdır. Bu konuya dikkat etmenizi öneririm.

Tabii bir de tedavi olduktan sonra cildi nemlendiren ve yağlayan (tamamen doğal, kokusuz, parfümsüz) ) el kremi de artık zorunlu olmalı. Bununla birlikte alerjik reaksiyona girecek ve egzamaya yakalanacak insanlar da olacaktır. Onlar da özel tedavi görmeli mutlaka

Sağlıklı günler dilerim

Herbalist Tarkan Güveloğlu

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