Sivrisinek uzaklaştırıcı

Malum yaz günlerindeyiz. Bu güzel günlerde kimileri yazlıkta, bazıları tatil yörelerinde.. Henüz tatil planı yapmayanlar ise büyük şehirlerde işlerinin başında. Ama sivrisinekler malesef her yerdeler. Başta sıtma hastalığı olmak üzere sivrisineklerin yaydığı hastalıklar dünyada ölüm sebepleri arasında hep ilk sıralarda yer alıyor. Sivrisinekleri yok etmek ya da uzak tutmak için insanlar şahsi gayretler gösterirken, yerel yönetimler de ilaçlama faaliyetleri yapıyor. Sivrisinekler de bu savaşta boş durmayıp ilaçlara karşı direnç kazanıyorlar. Eskiden ilaçlama yapıldığı zaman ortalıkta uzunca bir süre hiç sivrisinek görülmezken şimdi kısa süre sonra yeniden ortaya çıkıyorlar. Son yıllarda ülkemizde daha önceki yıllarda hiç rastlanmayan batı nil vürüsü taşıyan siyah beyaz benekli değişik bir sivrisinek türü de görülmeye başladı.



Bir kaç damlası sinekleri kovar

Peki, sivrisinekleri uzak tutmak için bitkilerden faydalanabilir miyiz? Sivrisineklerin pek sevmediği bazı bitkilerin uçucu yağlarını ve hidrosollerini kullanmak yararlı olabiliyor. Bu yağları ve suları cildimize püskürterek kullanmamız gerekiyor. Belirtmek isterim ki bu yağlar ve sular sinek öldüren ilaç değildir. Sadece sinekleri uzak tutar. Lavanta, okaliptüs, çay ağacı, limon, civanperçemi bitkilerini bu amaçla kullanabiliriz. Size bir kaç formül verebilirim. Sprey başlıklı boş bir şişeye yüzde 50 yüzde 50 oranında lavanta ve civanperçemi hidrosolü koyup cildinize püskürtebilirsiniz. Etkisini daha da artırmak için içerisine bir kaç damla okaliptüs, çay ağacı ve limon yağı damlatıp her kullanımdan önce iyice çalkalayarak kullanabilirsiniz. İyice çalkalayın diye belirtmemin sebebi uçucu yağlar su ile karışmaz üste çıkar. Bu işlemden sonra hemen sıkmanız gerekir. Lavanta ve cvanperçemi hidrosolünüz yok ise normal suya okaliptüs, çay ağacı, limon ve civanperçemi uçucu yağlarından damlatıp sıkabilirsiniz.

Allerjiniz varsa

Astım hastalığınız ya da alerjiniz varsa “ne olur ne olmaz” diyerek bu karışımı püskürtürken nefesinizi tutunuz. Çok düşük bir ihtimal ama yine alerjiniz olup olmadığını test etmek isterseniz el bileğinizin iç kısmına bu karışımdan sıkıp 5 dakika bekleyiniz. Kızarıklık kaşıntı yapmıyorsa kollarınıza bacaklarınıza sıkabilirsiniz. Bir de aldığınız yağların saflığından emin olunuz. Mesela okaliptüs gibi kokan ama okaliptüs ağacı ile hiç ilgisi olmayan kimyasal kokuların da olduğunu biliyoruz.

Sağlıklı günler dilerim.

Herbalist Tarkan Güveloğlu

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